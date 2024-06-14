Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Öğrencilere Karneler Verildi - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Öğrencilere Karneler Verildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle toplamda 1 milyon 488 bin 242 öğrenciye karneleri verildi. Valiler ve diğer yetkililer, öğrencilere başarılar dileyerek tatil sürecinde güvenliğe dikkat etmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

14.06.2024 12:09
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da, resmi ve özel olmak üzere 1394 okulda toplam 520 bin 223 öğrenci karne aldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Çukurova ilçesindeki Edebali İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada çocuklara karnelerini veren ve kitap hediye eden Vali Köşger, başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle mutluluklarını paylaştığını ifade eden Köşger, "Arkadan inşallah pırıl pırl bir nesil geliyor. Adana'da ailelerimizin eğitim farkındalığı çok yüksek. Eğitime verilen önem sayesinde gelecek kuşakların ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağının umudunu taşıyorum." dedi.

Vali Köşger, tatilde, veli ve çocuklara tavsiyelerde bulunarak, şöyle konuştu:

"Adana'mızın kronik sorunlarından bir tanesi yüzme bilmeyen çocuklarımızın kanallara girmesi. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Kanal boylarında emniyet güçlerimiz devriye atıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tüm fiziki önlemleri de aldı ama buna rağmen daha sezonun başında birkaç can kaybımız oldu. Ondan dolayı üzüntülüyüz. Ailelerden çocuklarını yüzme konusunda daha emniyetli olan havuzlara ve denizlere götürerek yüzmeyi öğretmelerini, kanala girmelerini engellemelerini istiyoruz."

Programa, Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mersin

Mersin'de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Yenişehir ilçesindeki Aydınlıkevler İlköğretim Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, kent genelinde 1382 okulda 426 bin 795 öğrenciye karne dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Bunlar içerisinde 37 bin 224 öğrencinin ilk defa karne heyecanı yaşadığını belirten Pehlivan, bu öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin karnelerinde notlarının aynı standartlarda olmayabileceğine dikkati çeken Vali Pehlivan, "Aslolan bu yolda yürümektir. Çocuklarımızı iyiye, doğruya, başarıya doğru yönlendirmektir. Gerek öğretmenler gerek veliler olarak onların varsa eksikliklerini nasıl tamamlayabileceği konusunda rehberlik etmektir. Bize, hepimize düşen görev budur." diye konuştu.

Pehlivan, öğrencilerin yaz tatilinde kendilerine vakit ayırmasını ve bu süreçte dijital bağımlılığa kapılmaması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Pehlivan, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da 1324 okulda 399 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Depreminin ardından eğitimlerine konteynerlerden oluşturulan Antakya Maşuklu Barış Arslan İlkokulu'nda devam eden öğrencilere karneleri törenle verildi.

Karne alan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 144 bin öğrenci karnelerini alarak 2023-2024 eğitim öğretim dönemini tamamladı.

Fatih İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine Vali Erdinç Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve kurum müdürleri katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Vali Yılmaz, onlarla sohbet ederek tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Vali Yılmaz, gazetecilere, Osmaniye olarak eğitimde çok iyi bir seviyede olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Öğrencilere Karneler Verildi - Son Dakika

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