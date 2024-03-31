81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ADANA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

ADANA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:02  Güncelleme: 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.160
Toplam Seçmen : 1.629.953
Açılan Sandık : 1.813
Açılan Sandık Oranı : % 35,14
Kullanılan Oy : 416.579
Geçerli Oy : 407.329
Katılım Oranı : % 74,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEYDAN KARALAR% 47,24192.409
AK PARTİFATİH MEHMET KOCAİSPİR% 37,73153.683
İYİ PARTİAYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ% 4,3217.616
DEM PARTİMAHFUZ GÜLERYÜZ% 3,6414.843
DİĞER% 2,7211.063
YENİDEN REFAHSELAHATTİN BAYSAL% 1,566.346
ZAFER PARTİSİUMUT YANAR% 1,044.250
SAADETHÜSEYİN ACARLAR% 0,381.566
HÜDA PARSALİH DEMİR% 0,371.496
YTPEYYUP KEBUDE% 0,11468
MEMLEKETETHEM EKE% 0,11454
DEVA PARTİSİHAMZA MİLLİ% 0,11436
TKPKUBİLAY ALTUNTAŞ% 0,09355
HAK-PARSÜLEYMAN KART% 0,08330
BTPMELEK ÇATALBAŞ% 0,08318
DSPHAKAN BULDU% 0,07283
EMEPSEVİL ARACI% 0,07273
VATAN PARTİSİAHMET SUSEVEN% 0,05205
MİLLETALİ GEÇİOĞLU% 0,05188
APKAZIM KÜRŞAD ERDİL% 0,04170
BAĞIMSIZVELİ ŞAHİN% 0,04143
AB PARTİSEZGİN DOĞAN GÜROCAK% 0,03129
BAĞIMSIZMEHMET TURAN BAYBURT% 0,0297
OCAKAZAD SEYİTOĞLU% 0,0294
MİLLİ YOLMEHMET FER% 0,0261
TKHSERDAR DOĞAN% 0,0153
ALADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 84,21
Katılım Oranı : % 87,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKEMAL ÖZDEMİR% 48,164.596
AK PARTİMUSTAFA AKGEDİK% 46,734.459
YENİDEN REFAHMUSTAFA EKEN% 4,68447
İYİ PARTİBEKİR KAPLAN% 0,1918
SAADETFİKRET TOK% 0,19
DİĞER% 0,055
TKPSELAHİTTİN KARABULUT% 0,044
ZAFER PARTİSİALİ ŞİMŞEK% 0,022
BTPMESUT ATICI% 0,022
BÜYÜK BİRLİKAYŞE BARAK% 0,011
CEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 26,75
Katılım Oranı : % 81,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR AYDAR% 44,559.547
AK PARTİEROL KAHRAMAN% 38,818.318
DEM PARTİCEMAL GÖK% 7,231.550
İYİ PARTİALEMDAR ÖZTÜRK% 5,541.188
YENİDEN REFAHGAZİ ÖRLÜN% 0,9192
BTPYUSUF ÇEK% 0,75161
ZAFER PARTİSİEMRAH ÖZPOLAT% 0,53114
SAADETMESUT GİRİŞKİN% 0,486
HÜDA PARYILDIRAY KORKUTAN% 0,3166
DİĞER% 0,2144
DEVA PARTİSİNERMİN ALIRSATAR% 0,243
TKPERKAN ALKANAT% 0,242
DPCELAL TOPALOĞLU% 0,1532
BÜYÜK BİRLİKFATMA GEZER% 0,1226
VATAN PARTİSİAHMET NİHAT ATA% 0,0613
MİLLETİLYAS DEMİRDÜZEN% 0,025
BAĞIMSIZERCAN ALTINTOP% 0,025
ÇUKUROVA

Açılan Sandık Oranı : % 35,95
Katılım Oranı : % 70,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMRAH KOZAY% 54,3938.692
MHPFİRDEVS CİNGÖZLER% 26,1118.574
İYİ PARTİSONER ÇETİN% 8,726.204
DİĞER% 4,513.206
DEM PARTİMEHMET CAN ÇELİK% 1,481.056
ZAFER PARTİSİYARKIN KOÇAR% 1,461.040
BAĞIMSIZGÖKTÜRK GÜNGÖR% 1,11792
YENİDEN REFAHMUSTAFA GELDİ% 0,68482
SAADETGÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU% 0,32224
BÜYÜK BİRLİKALPARSLAN NURİ ADIYAMAN% 0,2145
HÜDA PARHÜSEYİN AYAYDIN% 0,16116
DEVA PARTİSİÖMER FARUK TALAŞ% 0,14102
BTPÖZCAN AKSOY% 0,1390
APİLKER YILMAZ% 0,174
TKPÖZGÜN DİNCEL% 0,170
MİLLETMENDERES YAKUP ŞEN% 0,0747
ANAPALİ OTMAR% 0,0642
GELECEK PARTİSİİRFAN SAYAR% 0,0639
VATAN PARTİSİBANU KARAHAN% 0,0539
HKPAHMET KILINÇ% 0,0532
BAĞIMSIZGANİME ASLANKESER% 0,0431
DSPSELDA TOPATAN% 0,0426
OCAKÜMİT AKÇAY% 0,0212
FEKE

Açılan Sandık Oranı : % 22,73
Katılım Oranı : % 88,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHCÖMERT ÖZEN% 36,84945
MHPAHMET ŞENER% 29,04745
CHPMEHMET ALİ KIZILOLUK% 28,77738
İYİ PARTİYAŞAR SOYLU% 2,1154
SAADETHASAN GEZER% 1,8347
ZAFER PARTİSİHASAN YILMAZ% 0,277
HKPALPER EMİR% 0,236
DEVA PARTİSİDOĞUKAN DIRAĞAN% 0,25
VATAN PARTİSİZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK% 0,195
BÜYÜK BİRLİKEŞEGÜL ÜNAL% 0,164
HÜDA PARNEJDET ŞANLI% 0,164
BTPFATIMA BEYZA YARDIM% 0,123
MİLLETBEKİR ÖRÜN% 0,082
İMAMOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 5,56
Katılım Oranı : % 94,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKASIM KARAKÖSE% 52,05254
MHPMEHMET AYDIN KANGUR% 25,41124
İYİ PARTİMEHMET SERT% 18,6591
YENİDEN REFAHTURAN YUMŞAK% 2,6613
BTPNECDET HAMDİ HAZNEDAR% 0,613
BÜYÜK BİRLİKDURMUŞ TUGUT% 0,211
DSPİSMAİL BOZKURT% 0,211
ZAFER PARTİSİAHMET DAĞLARAŞTI% 0,21
KARAİSALI

Açılan Sandık Oranı : % 32,56
Katılım Oranı : % 92,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ŞİMŞEK% 44,231.354
BAĞIMSIZSAADETTİN ASLAN% 22,87700
CHPFADİME GEÇİOĞLU% 15,98489
İYİ PARTİKEMAL METİN% 11,37348
YENİDEN REFAHSALİH TOY% 1,6350
BÜYÜK BİRLİKAHMET KARAOĞLAN% 1,1134
SAADETSADULLAH GENÇ% 0,9830
BTPRAMAZAN HASIRCI% 0,4614
ZAFER PARTİSİAKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK% 0,3310
MEMLEKETMEHMET ARİÇ% 0,237
DEVA PARTİSİAYHAN AVCI% 0,237
MİLLİ YOLNEDİM ÇOPUR% 0,165
HÜDA PARUMUT GENÇ% 0,134
MİLLETSELMA ÖZDEMİR% 0,134
VATAN PARTİSİABDURRAHİM KÖYLÜ% 0,134
DİĞER% 0,031
KARATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 29,33
Katılım Oranı : % 80,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BEDRETTİN KARATAŞ% 52,231.571
MHPNECİP TOPUZ% 42,391.275
İYİ PARTİYÜKSEL BOZOK% 2,8686
DEVA PARTİSİHAKAN CENGİZ% 0,5316
ZAFER PARTİSİHASAN KAHRAMAN KUL% 0,4313
YENİDEN REFAHBEKİR SÖMEK% 0,3310
HÜDA PAROSMAN KÖPRÜDÜZ% 0,268
DEM PARTİVEJDİ ORAL% 0,26
GELECEK PARTİSİİSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK% 0,26
MİLLETMEHMET ÖRÜN% 0,26
BÜYÜK BİRLİKORHAN ALKAÇ% 0,13
DSPBERİVAN BAL% 0,072
BTPERCÜMENT ORHAN% 0,072
VATAN PARTİSİZİDAN BENGÜL% 0,072
DİĞER% 0,062
KOZAN

Açılan Sandık Oranı : % 31,56
Katılım Oranı : % 81,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ATLI% 26,796.379
BÜYÜK BİRLİKGÜRDAL TOPAL% 25,26.002
CHPSUDİYE GİZEM AKSOYLU% 21,595.141
İYİ PARTİKAZIM ÖZGAN% 18,364.371
YENİDEN REFAHHARUN ABDULLAH BAYSAL% 3,61859
DİĞER% 2,07492
SAADETMUAMMER ÖZÇELİK% 0,63149
ZAFER PARTİSİGÜLŞAH KARAARSLAN% 0,48115
BTPHASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN% 0,3482
DEVA PARTİSİSERDAR DERVİŞOĞLU% 0,3378
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,1843
HKPYAKUP YAVUZ% 0,1332
DSPKENAN AKIN% 0,123
VATAN PARTİSİDOĞUKAN ERTAN% 0,0921
HÜDA PARSERKAN TAN% 0,0820
BAĞIMSIZÖZLEM KÖSE% 0,026
POZANTI

Açılan Sandık Oranı : % 55,17
Katılım Oranı : % 85,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENOL EROĞLU% 39,862.953
MHPALİ AVAN% 34,972.591
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAY% 21,261.575
İYİ PARTİADEM AYDIN% 2,05152
SAADETSADIK PİNEGÖZ% 0,859
DEVA PARTİSİMEHMET EMİN KAYA% 0,3627
BÜYÜK BİRLİKFİGEN ŞAHİN% 0,2216
MİLLETNEJDAT YILDIZ% 0,129
MEMLEKETMUHAMMET ENES ÇIKAT% 0,17
BTPOZAN AKÇA% 0,097
HÜDA PARADNAN KAPLAN% 0,086
VATAN PARTİSİERKAN DİKMEN% 0,054
GELECEK PARTİSİSÜLEYMAN SEÇİLMİŞ% 0,043
SAİMBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 27,08
Katılım Oranı : % 79,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMAHMUT DAL% 33,33661
MHPVEDAT CENGİZ% 18,76372
ANAPMUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE% 18,26362
CHPİSMAİL DURMAZ% 12,31244
YENİDEN REFAHEMRAH KAN% 6,4127
İYİ PARTİMUSTAFA AKDOĞAN% 3,3366
BAĞIMSIZVAHİTTİN MEŞE% 2,8256
BÜYÜK BİRLİKİRFAN TEKDEMİR% 2,2244
SAADETSERDAL ÖZKOZANOĞLU% 0,6613
DİĞER% 0,6613
VATAN PARTİSİHAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU% 0,357
MİLLETMEHMET ŞEN% 0,36
ZAFER PARTİSİSERKAN AY% 0,255
BTPGÜLAY KIRCELLİ% 0,153
HÜDA PARİSA BİRGÜN% 0,153
HKPMÜSLÜM YAVUZ% 0,051
SARIÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 29,08
Katılım Oranı : % 67,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBİLAL ULUDAĞ% 43,0312.632
CHPHÜSEYİN GÖÇMEN% 38,711.362
İYİ PARTİYUSUF ÖZER% 7,232.124
YENİDEN REFAHMUSTAFA YETER% 3,441.011
BÜYÜK BİRLİKUĞUR AŞIK% 2,16633
ZAFER PARTİSİALİ DEVELİ% 1,36400
DİĞER% 1,3381
SAADETSÜLEYMAN GÖNÜL% 1,03303
GELECEK PARTİSİERTUĞRUL SİNCER% 0,44128
HÜDA PARNİHAT VURGUN% 0,2985
DEVA PARTİSİSİBEL DEMİRCİ% 0,258
MİLLETHAKKI ÖĞÜT% 0,1852
MEMLEKETDİLEK TEPE% 0,1234
BTPİBRAHİM TANRIVERDİ% 0,130
TKPMEHMET CAN ATAŞ% 0,0927
HKPDOĞAN AĞBULUT% 0,0927
DPHALUK ATADEMİR% 0,0927
VATAN PARTİSİBEYSUN TANKUT% 0,0721
DSPAYDIN ALDATMAZ% 0,0618
BAĞIMSIZABDULKADİR İNCİ% 0,027
SEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 13,77
Katılım Oranı : % 71,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOYA TEKİN% 41,2821.635
AK PARTİERDAL HATİPOĞLU% 30,9116.199
DEM PARTİMEHMET KARAKIŞ% 10,095.286
İYİ PARTİAKİF KEMAL AKAY% 6,643.481
DİĞER% 4,322.264
ZAFER PARTİSİHAKAN KUŞCU% 1,55811
YENİDEN REFAHSEYİTHAN YILDIZ% 1,35707
HÜDA PARFETHULLAH BEYAZÇİÇEK% 0,96503
BTPAFACAN KEMAL CAN% 0,64336
SAADETYAKUP BUDAK% 0,42220
BÜYÜK BİRLİKYUNUS OĞUZ% 0,31164
TİPAHMET FARUK ULAŞ% 0,29154
DEVA PARTİSİTANER ÖZÜNAL% 0,27140
MEMLEKETNEVZAT TOPLUKAFA% 0,21109
TKPGÜRSEL BAYRAM% 0,1682
DSPERHAN SALTUK% 0,1260
HKPUĞUR KARA% 0,1159
DPSAİD CEYLAN% 0,0949
VATAN PARTİSİHATİCE NESRİN KILIÇAY% 0,0737
OCAKCOŞKUN ŞAHİN% 0,0630
MİLLETAHMET ÖRÜN% 0,0630
ANAPGÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU% 0,0527
AB PARTİADEM BOĞA% 0,0212
BAĞIMSIZŞERAFETTİN DURAN% 0,015
BAĞIMSIZELA BÜYÜKGENÇ% 0,015
BAĞIMSIZMURAT KAYMAZ% 01
TUFANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 32,79
Katılım Oranı : % 84,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET AKTÜRK% 50,621.423
AK PARTİEKREM KEÇE% 43,471.222
İYİ PARTİRECEP BALI% 3,88109
YENİDEN REFAHSERDAR TÜRKEN% 1,1432
ZAFER PARTİSİMEHMET GÜL% 0,185
BTPMAHMUT ULUN% 0,144
HÜDA PARZİYA KANAT% 0,144
SAADETMUSA ÖZKAN% 0,144
BAĞIMSIZGÜSSÜM KAFADAR% 0,113
DİĞER% 0,113
MİLLETMUSTAFA ÇETİNKAYA% 0,041
VATAN PARTİSİMEHMET GÜNEŞ% 0,031
YUMURTALIK

Açılan Sandık Oranı : % 42,59
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERDİNÇ ALTIOK% 41,841.973
MHPAYDIN KÜTÜKOĞLU% 40,011.887
İYİ PARTİŞAHİN OLGUN% 10,46493
DPKENAN DENİZ% 3,58169
YENİDEN REFAHENVER ÇELİK% 2,61123
ZAFER PARTİSİTURGAY ÖZÖZEN% 0,7435
DİĞER% 0,2311
SAADETSÜLEYMAN İNCİ% 0,157
BÜYÜK BİRLİKERAY BULDUK% 0,094
MİLLETMUSTAFA ÖRÜN% 0,094
DEVA PARTİSİUĞUR KARATAŞ% 0,063
DSPARMAĞAN BULDU% 0,042
BTPMEHDİ VELİ YÜKSEKAL% 0,042
HÜDA PARKENAN SOLAK% 0,042
VATAN PARTİSİNAZLIŞAH GEÇGEL% 0,021
YÜREĞİR

Açılan Sandık Oranı : % 26,50
Katılım Oranı : % 68,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL NACAR% 41,2119.147
CHPALİ DEMİRÇALI% 40,8318.973
DEM PARTİİBRAHİM KOCAMAN% 6,212.887
İYİ PARTİBÜLENT ALPER% 3,611.676
YENİDEN REFAHABDULLAH TORUN% 3,041.411
ZAFER PARTİSİİBRAHİM HALİL FİDANCI% 1,38642
HÜDA PARMURAT TEMUR% 1,28593
DİĞER% 0,55255
SAADETOSMAN SÖYLER% 0,52243
DEVA PARTİSİYAVUZ ALTUN% 0,29135
GELECEK PARTİSİAZİZ KANDEMİR% 0,27127
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA LENGER% 0,1779
BTPAHMET ERGÖR% 0,145
TİPCİHAN AYDAR% 0,0944
DSPAHMET MÜLAYİM% 0,0940
TKPALİ BALSAK% 0,0940
BAĞIMSIZTÜLAY ARI% 0,0733
APİBRAHİM AVŞAR% 0,0524
MİLLETADİL IŞIK% 0,0523
VATAN PARTİSİALİ YAĞRI% 0,0523
AB PARTİNURULLAH ŞAHİN% 0,0316
OCAKSELİM DAĞLI% 0,029

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde
    22:15 Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 22.09 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 30.44 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve açılan sandıkların yüzde 64.47'si açıldı.

  • Çanakkale'de Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Erkek Oldu
    22:14 Çanakkale'de Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Erkek Oldu

    Çanakkale'de yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'li Muharrem Erkek, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Erkek, partililere teşekkür ederek Çanakkale'nin demokratik bir kent olduğunu vurguladı.

  • Eskişehir'de yerel seçimlerde CHP adayı Ayşe Ünlüce önde
    22:13 Eskişehir'de yerel seçimlerde CHP adayı Ayşe Ünlüce önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.85 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde
    22:11 Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.

  • Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı
    22:11 Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.

  • Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceği planlamak için çalışacak
    22:11 Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, geleceği planlamak için çalışacak

    AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.

  • Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den belediye başkanı oldu
    22:09 Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den belediye başkanı oldu

    Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.

  • Denizli'de CHP Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu Yüzde 51,69 Oy Aldı
    22:09 Denizli'de CHP Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu Yüzde 51,69 Oy Aldı

    Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Başkent'te Mansur Yavaş destekçilerinin kutlaması erken başladı
    22:08 Başkent'te Mansur Yavaş destekçilerinin kutlaması erken başladı

    Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.


21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
21:00 Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul’da 3. parti oldu Azmi Karamahmutoğlu: Zafer Partisi İstanbul'da 3. parti oldu
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
20:31 3 dönemdir AK Parti’nin kalesiydi DEVA Partisi, Türkiye’de ilk defa bir ilçeyi kazandı 3 dönemdir AK Parti'nin kalesiydi! DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 22:15:56. #1.13#
SON DAKİKA: ADANA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement