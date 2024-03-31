BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|5.160
|Toplam Seçmen
|:
|1.629.953
|Açılan Sandık
|:
|1.813
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,14
|Kullanılan Oy
|:
|416.579
|Geçerli Oy
|:
|407.329
|Katılım Oranı
|:
|% 74,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEYDAN KARALAR
|% 47,24
|192.409
|AK PARTİ
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|% 37,73
|153.683
|İYİ PARTİ
|AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
|% 4,32
|17.616
|DEM PARTİ
|MAHFUZ GÜLERYÜZ
|% 3,64
|14.843
|DİĞER
|% 2,72
|11.063
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN BAYSAL
|% 1,56
|6.346
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT YANAR
|% 1,04
|4.250
|SAADET
|HÜSEYİN ACARLAR
|% 0,38
|1.566
|HÜDA PAR
|SALİH DEMİR
|% 0,37
|1.496
|YTP
|EYYUP KEBUDE
|% 0,11
|468
|MEMLEKET
|ETHEM EKE
|% 0,11
|454
|DEVA PARTİSİ
|HAMZA MİLLİ
|% 0,11
|436
|TKP
|KUBİLAY ALTUNTAŞ
|% 0,09
|355
|HAK-PAR
|SÜLEYMAN KART
|% 0,08
|330
|BTP
|MELEK ÇATALBAŞ
|% 0,08
|318
|DSP
|HAKAN BULDU
|% 0,07
|283
|EMEP
|SEVİL ARACI
|% 0,07
|273
|VATAN PARTİSİ
|AHMET SUSEVEN
|% 0,05
|205
|MİLLET
|ALİ GEÇİOĞLU
|% 0,05
|188
|AP
|KAZIM KÜRŞAD ERDİL
|% 0,04
|170
|BAĞIMSIZ
|VELİ ŞAHİN
|% 0,04
|143
|AB PARTİ
|SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
|% 0,03
|129
|BAĞIMSIZ
|MEHMET TURAN BAYBURT
|% 0,02
|97
|OCAK
|AZAD SEYİTOĞLU
|% 0,02
|94
|MİLLİ YOL
|MEHMET FER
|% 0,02
|61
|TKH
|SERDAR DOĞAN
|% 0,01
|53
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,21
|Katılım Oranı
|:
|% 87,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KEMAL ÖZDEMİR
|% 48,16
|4.596
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKGEDİK
|% 46,73
|4.459
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA EKEN
|% 4,68
|447
|İYİ PARTİ
|BEKİR KAPLAN
|% 0,19
|18
|SAADET
|FİKRET TOK
|% 0,1
|9
|DİĞER
|% 0,05
|5
|TKP
|SELAHİTTİN KARABULUT
|% 0,04
|4
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ŞİMŞEK
|% 0,02
|2
|BTP
|MESUT ATICI
|% 0,02
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|AYŞE BARAK
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,75
|Katılım Oranı
|:
|% 81,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR AYDAR
|% 44,55
|9.547
|AK PARTİ
|EROL KAHRAMAN
|% 38,81
|8.318
|DEM PARTİ
|CEMAL GÖK
|% 7,23
|1.550
|İYİ PARTİ
|ALEMDAR ÖZTÜRK
|% 5,54
|1.188
|YENİDEN REFAH
|GAZİ ÖRLÜN
|% 0,9
|192
|BTP
|YUSUF ÇEK
|% 0,75
|161
|ZAFER PARTİSİ
|EMRAH ÖZPOLAT
|% 0,53
|114
|SAADET
|MESUT GİRİŞKİN
|% 0,4
|86
|HÜDA PAR
|YILDIRAY KORKUTAN
|% 0,31
|66
|DİĞER
|% 0,21
|44
|DEVA PARTİSİ
|NERMİN ALIRSATAR
|% 0,2
|43
|TKP
|ERKAN ALKANAT
|% 0,2
|42
|DP
|CELAL TOPALOĞLU
|% 0,15
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA GEZER
|% 0,12
|26
|VATAN PARTİSİ
|AHMET NİHAT ATA
|% 0,06
|13
|MİLLET
|İLYAS DEMİRDÜZEN
|% 0,02
|5
|BAĞIMSIZ
|ERCAN ALTINTOP
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,95
|Katılım Oranı
|:
|% 70,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EMRAH KOZAY
|% 54,39
|38.692
|MHP
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|% 26,11
|18.574
|İYİ PARTİ
|SONER ÇETİN
|% 8,72
|6.204
|DİĞER
|% 4,51
|3.206
|DEM PARTİ
|MEHMET CAN ÇELİK
|% 1,48
|1.056
|ZAFER PARTİSİ
|YARKIN KOÇAR
|% 1,46
|1.040
|BAĞIMSIZ
|GÖKTÜRK GÜNGÖR
|% 1,11
|792
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GELDİ
|% 0,68
|482
|SAADET
|GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU
|% 0,32
|224
|BÜYÜK BİRLİK
|ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN
|% 0,2
|145
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN AYAYDIN
|% 0,16
|116
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK TALAŞ
|% 0,14
|102
|BTP
|ÖZCAN AKSOY
|% 0,13
|90
|AP
|İLKER YILMAZ
|% 0,1
|74
|TKP
|ÖZGÜN DİNCEL
|% 0,1
|70
|MİLLET
|MENDERES YAKUP ŞEN
|% 0,07
|47
|ANAP
|ALİ OTMAR
|% 0,06
|42
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN SAYAR
|% 0,06
|39
|VATAN PARTİSİ
|BANU KARAHAN
|% 0,05
|39
|HKP
|AHMET KILINÇ
|% 0,05
|32
|BAĞIMSIZ
|GANİME ASLANKESER
|% 0,04
|31
|DSP
|SELDA TOPATAN
|% 0,04
|26
|OCAK
|ÜMİT AKÇAY
|% 0,02
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,73
|Katılım Oranı
|:
|% 88,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|CÖMERT ÖZEN
|% 36,84
|945
|MHP
|AHMET ŞENER
|% 29,04
|745
|CHP
|MEHMET ALİ KIZILOLUK
|% 28,77
|738
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SOYLU
|% 2,11
|54
|SAADET
|HASAN GEZER
|% 1,83
|47
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN YILMAZ
|% 0,27
|7
|HKP
|ALPER EMİR
|% 0,23
|6
|DEVA PARTİSİ
|DOĞUKAN DIRAĞAN
|% 0,2
|5
|VATAN PARTİSİ
|ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK
|% 0,19
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|EŞEGÜL ÜNAL
|% 0,16
|4
|HÜDA PAR
|NEJDET ŞANLI
|% 0,16
|4
|BTP
|FATIMA BEYZA YARDIM
|% 0,12
|3
|MİLLET
|BEKİR ÖRÜN
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,56
|Katılım Oranı
|:
|% 94,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KASIM KARAKÖSE
|% 52,05
|254
|MHP
|MEHMET AYDIN KANGUR
|% 25,41
|124
|İYİ PARTİ
|MEHMET SERT
|% 18,65
|91
|YENİDEN REFAH
|TURAN YUMŞAK
|% 2,66
|13
|BTP
|NECDET HAMDİ HAZNEDAR
|% 0,61
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|DURMUŞ TUGUT
|% 0,21
|1
|DSP
|İSMAİL BOZKURT
|% 0,21
|1
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DAĞLARAŞTI
|% 0,2
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,56
|Katılım Oranı
|:
|% 92,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR ŞİMŞEK
|% 44,23
|1.354
|BAĞIMSIZ
|SAADETTİN ASLAN
|% 22,87
|700
|CHP
|FADİME GEÇİOĞLU
|% 15,98
|489
|İYİ PARTİ
|KEMAL METİN
|% 11,37
|348
|YENİDEN REFAH
|SALİH TOY
|% 1,63
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KARAOĞLAN
|% 1,11
|34
|SAADET
|SADULLAH GENÇ
|% 0,98
|30
|BTP
|RAMAZAN HASIRCI
|% 0,46
|14
|ZAFER PARTİSİ
|AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK
|% 0,33
|10
|MEMLEKET
|MEHMET ARİÇ
|% 0,23
|7
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN AVCI
|% 0,23
|7
|MİLLİ YOL
|NEDİM ÇOPUR
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|UMUT GENÇ
|% 0,13
|4
|MİLLET
|SELMA ÖZDEMİR
|% 0,13
|4
|VATAN PARTİSİ
|ABDURRAHİM KÖYLÜ
|% 0,13
|4
|DİĞER
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,33
|Katılım Oranı
|:
|% 80,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
|% 52,23
|1.571
|MHP
|NECİP TOPUZ
|% 42,39
|1.275
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL BOZOK
|% 2,86
|86
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN CENGİZ
|% 0,53
|16
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN KAHRAMAN KUL
|% 0,43
|13
|YENİDEN REFAH
|BEKİR SÖMEK
|% 0,33
|10
|HÜDA PAR
|OSMAN KÖPRÜDÜZ
|% 0,26
|8
|DEM PARTİ
|VEJDİ ORAL
|% 0,2
|6
|GELECEK PARTİSİ
|İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK
|% 0,2
|6
|MİLLET
|MEHMET ÖRÜN
|% 0,2
|6
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN ALKAÇ
|% 0,1
|3
|DSP
|BERİVAN BAL
|% 0,07
|2
|BTP
|ERCÜMENT ORHAN
|% 0,07
|2
|VATAN PARTİSİ
|ZİDAN BENGÜL
|% 0,07
|2
|DİĞER
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,56
|Katılım Oranı
|:
|% 81,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ATLI
|% 26,79
|6.379
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜRDAL TOPAL
|% 25,2
|6.002
|CHP
|SUDİYE GİZEM AKSOYLU
|% 21,59
|5.141
|İYİ PARTİ
|KAZIM ÖZGAN
|% 18,36
|4.371
|YENİDEN REFAH
|HARUN ABDULLAH BAYSAL
|% 3,61
|859
|DİĞER
|% 2,07
|492
|SAADET
|MUAMMER ÖZÇELİK
|% 0,63
|149
|ZAFER PARTİSİ
|GÜLŞAH KARAARSLAN
|% 0,48
|115
|BTP
|HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN
|% 0,34
|82
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR DERVİŞOĞLU
|% 0,33
|78
|MİLLET
|MUSTAFA YILDIZ
|% 0,18
|43
|HKP
|YAKUP YAVUZ
|% 0,13
|32
|DSP
|KENAN AKIN
|% 0,1
|23
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN ERTAN
|% 0,09
|21
|HÜDA PAR
|SERKAN TAN
|% 0,08
|20
|BAĞIMSIZ
|ÖZLEM KÖSE
|% 0,02
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 55,17
|Katılım Oranı
|:
|% 85,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞENOL EROĞLU
|% 39,86
|2.953
|MHP
|ALİ AVAN
|% 34,97
|2.591
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAY
|% 21,26
|1.575
|İYİ PARTİ
|ADEM AYDIN
|% 2,05
|152
|SAADET
|SADIK PİNEGÖZ
|% 0,8
|59
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET EMİN KAYA
|% 0,36
|27
|BÜYÜK BİRLİK
|FİGEN ŞAHİN
|% 0,22
|16
|MİLLET
|NEJDAT YILDIZ
|% 0,12
|9
|MEMLEKET
|MUHAMMET ENES ÇIKAT
|% 0,1
|7
|BTP
|OZAN AKÇA
|% 0,09
|7
|HÜDA PAR
|ADNAN KAPLAN
|% 0,08
|6
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN DİKMEN
|% 0,05
|4
|GELECEK PARTİSİ
|SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,08
|Katılım Oranı
|:
|% 79,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT DAL
|% 33,33
|661
|MHP
|VEDAT CENGİZ
|% 18,76
|372
|ANAP
|MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE
|% 18,26
|362
|CHP
|İSMAİL DURMAZ
|% 12,31
|244
|YENİDEN REFAH
|EMRAH KAN
|% 6,4
|127
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA AKDOĞAN
|% 3,33
|66
|BAĞIMSIZ
|VAHİTTİN MEŞE
|% 2,82
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|İRFAN TEKDEMİR
|% 2,22
|44
|SAADET
|SERDAL ÖZKOZANOĞLU
|% 0,66
|13
|DİĞER
|% 0,66
|13
|VATAN PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,35
|7
|MİLLET
|MEHMET ŞEN
|% 0,3
|6
|ZAFER PARTİSİ
|SERKAN AY
|% 0,25
|5
|BTP
|GÜLAY KIRCELLİ
|% 0,15
|3
|HÜDA PAR
|İSA BİRGÜN
|% 0,15
|3
|HKP
|MÜSLÜM YAVUZ
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,08
|Katılım Oranı
|:
|% 67,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BİLAL ULUDAĞ
|% 43,03
|12.632
|CHP
|HÜSEYİN GÖÇMEN
|% 38,7
|11.362
|İYİ PARTİ
|YUSUF ÖZER
|% 7,23
|2.124
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YETER
|% 3,44
|1.011
|BÜYÜK BİRLİK
|UĞUR AŞIK
|% 2,16
|633
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DEVELİ
|% 1,36
|400
|DİĞER
|% 1,3
|381
|SAADET
|SÜLEYMAN GÖNÜL
|% 1,03
|303
|GELECEK PARTİSİ
|ERTUĞRUL SİNCER
|% 0,44
|128
|HÜDA PAR
|NİHAT VURGUN
|% 0,29
|85
|DEVA PARTİSİ
|SİBEL DEMİRCİ
|% 0,2
|58
|MİLLET
|HAKKI ÖĞÜT
|% 0,18
|52
|MEMLEKET
|DİLEK TEPE
|% 0,12
|34
|BTP
|İBRAHİM TANRIVERDİ
|% 0,1
|30
|TKP
|MEHMET CAN ATAŞ
|% 0,09
|27
|HKP
|DOĞAN AĞBULUT
|% 0,09
|27
|DP
|HALUK ATADEMİR
|% 0,09
|27
|VATAN PARTİSİ
|BEYSUN TANKUT
|% 0,07
|21
|DSP
|AYDIN ALDATMAZ
|% 0,06
|18
|BAĞIMSIZ
|ABDULKADİR İNCİ
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,77
|Katılım Oranı
|:
|% 71,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OYA TEKİN
|% 41,28
|21.635
|AK PARTİ
|ERDAL HATİPOĞLU
|% 30,91
|16.199
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAKIŞ
|% 10,09
|5.286
|İYİ PARTİ
|AKİF KEMAL AKAY
|% 6,64
|3.481
|DİĞER
|% 4,32
|2.264
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN KUŞCU
|% 1,55
|811
|YENİDEN REFAH
|SEYİTHAN YILDIZ
|% 1,35
|707
|HÜDA PAR
|FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
|% 0,96
|503
|BTP
|AFACAN KEMAL CAN
|% 0,64
|336
|SAADET
|YAKUP BUDAK
|% 0,42
|220
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS OĞUZ
|% 0,31
|164
|TİP
|AHMET FARUK ULAŞ
|% 0,29
|154
|DEVA PARTİSİ
|TANER ÖZÜNAL
|% 0,27
|140
|MEMLEKET
|NEVZAT TOPLUKAFA
|% 0,21
|109
|TKP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 0,16
|82
|DSP
|ERHAN SALTUK
|% 0,12
|60
|HKP
|UĞUR KARA
|% 0,11
|59
|DP
|SAİD CEYLAN
|% 0,09
|49
|VATAN PARTİSİ
|HATİCE NESRİN KILIÇAY
|% 0,07
|37
|OCAK
|COŞKUN ŞAHİN
|% 0,06
|30
|MİLLET
|AHMET ÖRÜN
|% 0,06
|30
|ANAP
|GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU
|% 0,05
|27
|AB PARTİ
|ADEM BOĞA
|% 0,02
|12
|BAĞIMSIZ
|ŞERAFETTİN DURAN
|% 0,01
|5
|BAĞIMSIZ
|ELA BÜYÜKGENÇ
|% 0,01
|5
|BAĞIMSIZ
|MURAT KAYMAZ
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,79
|Katılım Oranı
|:
|% 84,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET AKTÜRK
|% 50,62
|1.423
|AK PARTİ
|EKREM KEÇE
|% 43,47
|1.222
|İYİ PARTİ
|RECEP BALI
|% 3,88
|109
|YENİDEN REFAH
|SERDAR TÜRKEN
|% 1,14
|32
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET GÜL
|% 0,18
|5
|BTP
|MAHMUT ULUN
|% 0,14
|4
|HÜDA PAR
|ZİYA KANAT
|% 0,14
|4
|SAADET
|MUSA ÖZKAN
|% 0,14
|4
|BAĞIMSIZ
|GÜSSÜM KAFADAR
|% 0,11
|3
|DİĞER
|% 0,11
|3
|MİLLET
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 0,04
|1
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET GÜNEŞ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,59
|Katılım Oranı
|:
|% 78,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERDİNÇ ALTIOK
|% 41,84
|1.973
|MHP
|AYDIN KÜTÜKOĞLU
|% 40,01
|1.887
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN OLGUN
|% 10,46
|493
|DP
|KENAN DENİZ
|% 3,58
|169
|YENİDEN REFAH
|ENVER ÇELİK
|% 2,61
|123
|ZAFER PARTİSİ
|TURGAY ÖZÖZEN
|% 0,74
|35
|DİĞER
|% 0,23
|11
|SAADET
|SÜLEYMAN İNCİ
|% 0,15
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|ERAY BULDUK
|% 0,09
|4
|MİLLET
|MUSTAFA ÖRÜN
|% 0,09
|4
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR KARATAŞ
|% 0,06
|3
|DSP
|ARMAĞAN BULDU
|% 0,04
|2
|BTP
|MEHDİ VELİ YÜKSEKAL
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|KENAN SOLAK
|% 0,04
|2
|VATAN PARTİSİ
|NAZLIŞAH GEÇGEL
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,50
|Katılım Oranı
|:
|% 68,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL NACAR
|% 41,21
|19.147
|CHP
|ALİ DEMİRÇALI
|% 40,83
|18.973
|DEM PARTİ
|İBRAHİM KOCAMAN
|% 6,21
|2.887
|İYİ PARTİ
|BÜLENT ALPER
|% 3,61
|1.676
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH TORUN
|% 3,04
|1.411
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM HALİL FİDANCI
|% 1,38
|642
|HÜDA PAR
|MURAT TEMUR
|% 1,28
|593
|DİĞER
|% 0,55
|255
|SAADET
|OSMAN SÖYLER
|% 0,52
|243
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ ALTUN
|% 0,29
|135
|GELECEK PARTİSİ
|AZİZ KANDEMİR
|% 0,27
|127
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA LENGER
|% 0,17
|79
|BTP
|AHMET ERGÖR
|% 0,1
|45
|TİP
|CİHAN AYDAR
|% 0,09
|44
|DSP
|AHMET MÜLAYİM
|% 0,09
|40
|TKP
|ALİ BALSAK
|% 0,09
|40
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY ARI
|% 0,07
|33
|AP
|İBRAHİM AVŞAR
|% 0,05
|24
|MİLLET
|ADİL IŞIK
|% 0,05
|23
|VATAN PARTİSİ
|ALİ YAĞRI
|% 0,05
|23
|AB PARTİ
|NURULLAH ŞAHİN
|% 0,03
|16
|OCAK
|SELİM DAĞLI
|% 0,02
|9
Son Dakika › Güncel › ADANA SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 22.09 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 30.44 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve açılan sandıkların yüzde 64.47'si açıldı.
Çanakkale'de yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'li Muharrem Erkek, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Erkek, partililere teşekkür ederek Çanakkale'nin demokratik bir kent olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.85 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.
Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?