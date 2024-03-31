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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:50  Güncelleme: 22:53
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.160
Toplam Seçmen : 1.629.953
Açılan Sandık : 2.360
Açılan Sandık Oranı : % 45,74
Kullanılan Oy : 542.288
Geçerli Oy : 529.312
Katılım Oranı : % 74,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEYDAN KARALAR% 47,07249.133
AK PARTİFATİH MEHMET KOCAİSPİR% 37,6199.034
İYİ PARTİAYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ% 4,3623.071
DEM PARTİMAHFUZ GÜLERYÜZ% 4,0321.312
DİĞER% 2,4412.906
YENİDEN REFAHSELAHATTİN BAYSAL% 1,68.478
ZAFER PARTİSİUMUT YANAR% 1,045.514
SAADETHÜSEYİN ACARLAR% 0,42.107
HÜDA PARSALİH DEMİR% 0,42.099
MEMLEKETETHEM EKE% 0,13680
YTPEYYUP KEBUDE% 0,12643
DEVA PARTİSİHAMZA MİLLİ% 0,12610
BTPMELEK ÇATALBAŞ% 0,1519
TKPKUBİLAY ALTUNTAŞ% 0,09483
HAK-PARSÜLEYMAN KART% 0,09481
DSPHAKAN BULDU% 0,07378
EMEPSEVİL ARACI% 0,07358
VATAN PARTİSİAHMET SUSEVEN% 0,05279
MİLLETALİ GEÇİOĞLU% 0,04233
APKAZIM KÜRŞAD ERDİL% 0,04225
BAĞIMSIZVELİ ŞAHİN% 0,03182
AB PARTİSEZGİN DOĞAN GÜROCAK% 0,03181
OCAKAZAD SEYİTOĞLU% 0,03135
BAĞIMSIZMEHMET TURAN BAYBURT% 0,02120
MİLLİ YOLMEHMET FER% 0,0289
TKHSERDAR DOĞAN% 0,0162
ALADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 84,21
Katılım Oranı : % 87,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKEMAL ÖZDEMİR% 48,114.596
AK PARTİMUSTAFA AKGEDİK% 46,674.459
YENİDEN REFAHMUSTAFA EKEN% 4,67446
İYİ PARTİBEKİR KAPLAN% 0,2625
SAADETFİKRET TOK% 0,1211
TKPSELAHİTTİN KARABULUT% 0,055
ZAFER PARTİSİALİ ŞİMŞEK% 0,044
BTPMESUT ATICI% 0,033
MİLLETSİNAN İNCETAŞ% 0,022
BÜYÜK BİRLİKAYŞE BARAK% 0,011
DEVA PARTİSİAHMET BALLI% 0,011
VATAN PARTİSİMEHMET ÇETİN% 0,011
CEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 37,92
Katılım Oranı : % 82,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR AYDAR% 44,7714.194
AK PARTİEROL KAHRAMAN% 37,9912.044
DEM PARTİCEMAL GÖK% 7,522.383
İYİ PARTİALEMDAR ÖZTÜRK% 5,981.895
YENİDEN REFAHGAZİ ÖRLÜN% 0,9286
ZAFER PARTİSİEMRAH ÖZPOLAT% 0,58183
BTPYUSUF ÇEK% 0,55174
SAADETMESUT GİRİŞKİN% 0,39125
HÜDA PARYILDIRAY KORKUTAN% 0,396
DİĞER% 0,395
TKPERKAN ALKANAT% 0,1959
DEVA PARTİSİNERMİN ALIRSATAR% 0,1857
DPCELAL TOPALOĞLU% 0,1343
BÜYÜK BİRLİKFATMA GEZER% 0,1135
VATAN PARTİSİAHMET NİHAT ATA% 0,0723
MİLLETİLYAS DEMİRDÜZEN% 0,027
BAĞIMSIZERCAN ALTINTOP% 0,027
ÇUKUROVA

Açılan Sandık Oranı : % 49,88
Katılım Oranı : % 70,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEMRAH KOZAY% 54,3854.209
MHPFİRDEVS CİNGÖZLER% 26,1426.058
İYİ PARTİSONER ÇETİN% 8,658.619
DİĞER% 4,774.750
ZAFER PARTİSİYARKIN KOÇAR% 1,481.472
DEM PARTİMEHMET CAN ÇELİK% 1,431.429
BAĞIMSIZGÖKTÜRK GÜNGÖR% 0,99991
YENİDEN REFAHMUSTAFA GELDİ% 0,69689
SAADETGÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU% 0,32323
BÜYÜK BİRLİKALPARSLAN NURİ ADIYAMAN% 0,19190
DEVA PARTİSİÖMER FARUK TALAŞ% 0,16158
HÜDA PARHÜSEYİN AYAYDIN% 0,14137
BTPÖZCAN AKSOY% 0,12121
APİLKER YILMAZ% 0,1103
TKPÖZGÜN DİNCEL% 0,1101
GELECEK PARTİSİİRFAN SAYAR% 0,0767
ANAPALİ OTMAR% 0,0658
MİLLETMENDERES YAKUP ŞEN% 0,0655
VATAN PARTİSİBANU KARAHAN% 0,0550
BAĞIMSIZGANİME ASLANKESER% 0,0438
DSPSELDA TOPATAN% 0,0331
HKPAHMET KILINÇ% 0,0217
OCAKÜMİT AKÇAY% 0,0115
FEKE

Açılan Sandık Oranı : % 31,82
Katılım Oranı : % 87,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHCÖMERT ÖZEN% 38,131.327
CHPMEHMET ALİ KIZILOLUK% 28,42989
MHPAHMET ŞENER% 27,9971
İYİ PARTİYAŞAR SOYLU% 2,2478
SAADETHASAN GEZER% 1,966
BÜYÜK BİRLİKEŞEGÜL ÜNAL% 0,2910
ZAFER PARTİSİHASAN YILMAZ% 0,269
DEVA PARTİSİDOĞUKAN DIRAĞAN% 0,238
HKPALPER EMİR% 0,176
HÜDA PARNEJDET ŞANLI% 0,145
VATAN PARTİSİZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK% 0,145
BTPFATIMA BEYZA YARDIM% 0,093
MİLLETBEKİR ÖRÜN% 0,093
İMAMOĞLU

Açılan Sandık Oranı : % 51,39
Katılım Oranı : % 76,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKASIM KARAKÖSE% 53,724.250
MHPMEHMET AYDIN KANGUR% 33,062.616
İYİ PARTİMEHMET SERT% 12,41982
DİĞER% 0,2822
YENİDEN REFAHTURAN YUMŞAK% 0,2419
DEVA PARTİSİERCAN TOKLU% 0,18
BTPNECDET HAMDİ HAZNEDAR% 0,054
ZAFER PARTİSİAHMET DAĞLARAŞTI% 0,043
BÜYÜK BİRLİKDURMUŞ TUGUT% 0,032
DSPİSMAİL BOZKURT% 0,032
HÜDA PARMETİN GÖRBÜZ% 0,022
HKPHÜSEYİN GÜNER% 0,011
VATAN PARTİSİFEVZİ ÇINAR% 0,011
KARAİSALI

Açılan Sandık Oranı : % 40,70
Katılım Oranı : % 91,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ŞİMŞEK% 42,951.917
BAĞIMSIZSAADETTİN ASLAN% 22,991.026
CHPFADİME GEÇİOĞLU% 16,74747
İYİ PARTİKEMAL METİN% 11,38508
BÜYÜK BİRLİKAHMET KARAOĞLAN% 1,4364
YENİDEN REFAHSALİH TOY% 1,4364
SAADETSADULLAH GENÇ% 0,9241
BTPRAMAZAN HASIRCI% 0,6127
ZAFER PARTİSİAKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK% 0,4520
DEVA PARTİSİAYHAN AVCI% 0,3415
MEMLEKETMEHMET ARİÇ% 0,188
HÜDA PARUMUT GENÇ% 0,188
MİLLİ YOLNEDİM ÇOPUR% 0,188
MİLLETSELMA ÖZDEMİR% 0,115
VATAN PARTİSİABDURRAHİM KÖYLÜ% 0,094
DİĞER% 0,021
KARATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 46,67
Katılım Oranı : % 83,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BEDRETTİN KARATAŞ% 54,123.001
MHPNECİP TOPUZ% 40,942.270
İYİ PARTİYÜKSEL BOZOK% 2,38132
DEM PARTİVEJDİ ORAL% 0,5933
YENİDEN REFAHBEKİR SÖMEK% 0,3821
DİĞER% 0,3620
DEVA PARTİSİHAKAN CENGİZ% 0,3117
ZAFER PARTİSİHASAN KAHRAMAN KUL% 0,2715
HÜDA PAROSMAN KÖPRÜDÜZ% 0,169
BÜYÜK BİRLİKORHAN ALKAÇ% 0,137
MİLLETMEHMET ÖRÜN% 0,137
GELECEK PARTİSİİSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK% 0,116
VATAN PARTİSİZİDAN BENGÜL% 0,053
DSPBERİVAN BAL% 0,042
BTPERCÜMENT ORHAN% 0,032
KOZAN

Açılan Sandık Oranı : % 46,90
Katılım Oranı : % 81,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ATLI% 26,859.696
BÜYÜK BİRLİKGÜRDAL TOPAL% 25,19.061
CHPSUDİYE GİZEM AKSOYLU% 21,837.883
İYİ PARTİKAZIM ÖZGAN% 18,236.583
YENİDEN REFAHHARUN ABDULLAH BAYSAL% 3,571.288
DİĞER% 2,22801
SAADETMUAMMER ÖZÇELİK% 0,55197
ZAFER PARTİSİGÜLŞAH KARAARSLAN% 0,47171
BTPHASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN% 0,35126
DEVA PARTİSİSERDAR DERVİŞOĞLU% 0,2383
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,1658
HKPYAKUP YAVUZ% 0,1450
DSPKENAN AKIN% 0,1139
HÜDA PARSERKAN TAN% 0,0830
VATAN PARTİSİDOĞUKAN ERTAN% 0,0828
BAĞIMSIZÖZLEM KÖSE% 0,0311
POZANTI

Açılan Sandık Oranı : % 67,24
Katılım Oranı : % 84,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENOL EROĞLU% 41,773.648
MHPALİ AVAN% 33,682.942
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAY% 20,11.756
İYİ PARTİADEM AYDIN% 2,21193
SAADETSADIK PİNEGÖZ% 0,8574
DEVA PARTİSİMEHMET EMİN KAYA% 0,4136
BÜYÜK BİRLİKFİGEN ŞAHİN% 0,2522
HÜDA PARADNAN KAPLAN% 0,1816
MEMLEKETMUHAMMET ENES ÇIKAT% 0,1412
MİLLETNEJDAT YILDIZ% 0,1412
BTPOZAN AKÇA% 0,098
GELECEK PARTİSİSÜLEYMAN SEÇİLMİŞ% 0,076
DİĞER% 0,065
VATAN PARTİSİERKAN DİKMEN% 0,054
SAİMBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 79,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMAHMUT DAL% 26,68783
MHPVEDAT CENGİZ% 18,77551
ANAPMUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE% 17,92526
YENİDEN REFAHEMRAH KAN% 12,54368
CHPİSMAİL DURMAZ% 11,79346
BAĞIMSIZVAHİTTİN MEŞE% 4,19123
İYİ PARTİMUSTAFA AKDOĞAN% 3,1492
BÜYÜK BİRLİKİRFAN TEKDEMİR% 2,0460
SAADETSERDAL ÖZKOZANOĞLU% 0,7221
DİĞER% 0,5115
VATAN PARTİSİHAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU% 0,4814
BTPGÜLAY KIRCELLİ% 0,319
ZAFER PARTİSİSERKAN AY% 0,278
MİLLETMEHMET ŞEN% 0,278
HÜDA PARİSA BİRGÜN% 0,26
HKPMÜSLÜM YAVUZ% 0,144
DEVA PARTİSİMUSTAFA KARA% 0,031
SARIÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 38,28
Katılım Oranı : % 67,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBİLAL ULUDAĞ% 42,7316.054
CHPHÜSEYİN GÖÇMEN% 39,3814.795
İYİ PARTİYUSUF ÖZER% 7,052.649
YENİDEN REFAHMUSTAFA YETER% 3,51.317
BÜYÜK BİRLİKUĞUR AŞIK% 2,14805
ZAFER PARTİSİALİ DEVELİ% 1,51567
SAADETSÜLEYMAN GÖNÜL% 1,08404
DİĞER% 1,05394
HÜDA PARNİHAT VURGUN% 0,31116
DEVA PARTİSİSİBEL DEMİRCİ% 0,2281
MEMLEKETDİLEK TEPE% 0,1661
MİLLETHAKKI ÖĞÜT% 0,1661
TKPMEHMET CAN ATAŞ% 0,1247
BTPİBRAHİM TANRIVERDİ% 0,1143
DSPAYDIN ALDATMAZ% 0,1140
HKPDOĞAN AĞBULUT% 0,136
DPHALUK ATADEMİR% 0,136
GELECEK PARTİSİERTUĞRUL SİNCER% 0,0728
VATAN PARTİSİBEYSUN TANKUT% 0,0727
BAĞIMSIZABDULKADİR İNCİ% 0,0313
SEYHAN

Açılan Sandık Oranı : % 23,36
Katılım Oranı : % 71,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOYA TEKİN% 40,7236.313
AK PARTİERDAL HATİPOĞLU% 31,9328.475
DEM PARTİMEHMET KARAKIŞ% 10,489.345
İYİ PARTİAKİF KEMAL AKAY% 6,615.892
DİĞER% 3,73.297
ZAFER PARTİSİHAKAN KUŞCU% 1,531.364
YENİDEN REFAHSEYİTHAN YILDIZ% 1,361.218
HÜDA PARFETHULLAH BEYAZÇİÇEK% 0,91811
SAADETYAKUP BUDAK% 0,45398
BTPAFACAN KEMAL CAN% 0,44394
BÜYÜK BİRLİKYUNUS OĞUZ% 0,4353
TİPAHMET FARUK ULAŞ% 0,26235
MEMLEKETNEVZAT TOPLUKAFA% 0,25221
DEVA PARTİSİTANER ÖZÜNAL% 0,23207
TKPGÜRSEL BAYRAM% 0,18159
DSPERHAN SALTUK% 0,11102
DPSAİD CEYLAN% 0,0981
HKPUĞUR KARA% 0,0871
VATAN PARTİSİHATİCE NESRİN KILIÇAY% 0,0764
OCAKCOŞKUN ŞAHİN% 0,0653
ANAPGÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU% 0,0544
MİLLETAHMET ÖRÜN% 0,0439
AB PARTİADEM BOĞA% 0,0324
BAĞIMSIZŞERAFETTİN DURAN% 0,019
BAĞIMSIZELA BÜYÜKGENÇ% 0,019
BAĞIMSIZMURAT KAYMAZ% 03
TUFANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 44,26
Katılım Oranı : % 87,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET AKTÜRK% 50,932.014
AK PARTİEKREM KEÇE% 43,851.734
İYİ PARTİRECEP BALI% 3,24128
YENİDEN REFAHSERDAR TÜRKEN% 1,2449
ZAFER PARTİSİMEHMET GÜL% 0,239
HÜDA PARZİYA KANAT% 0,135
SAADETMUSA ÖZKAN% 0,135
BTPMAHMUT ULUN% 0,14
BAĞIMSIZGÜSSÜM KAFADAR% 0,083
VATAN PARTİSİMEHMET GÜNEŞ% 0,052
MİLLETMUSTAFA ÇETİNKAYA% 0,021
YUMURTALIK

Açılan Sandık Oranı : % 87,04
Katılım Oranı : % 74,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERDİNÇ ALTIOK% 45,334.300
MHPAYDIN KÜTÜKOĞLU% 39,963.791
İYİ PARTİŞAHİN OLGUN% 8,51807
YENİDEN REFAHENVER ÇELİK% 2,93278
DPKENAN DENİZ% 2,09198
ZAFER PARTİSİTURGAY ÖZÖZEN% 0,7167
DİĞER% 0,1211
SAADETSÜLEYMAN İNCİ% 0,1110
BÜYÜK BİRLİKERAY BULDUK% 0,066
MİLLETMUSTAFA ÖRÜN% 0,055
DEVA PARTİSİUĞUR KARATAŞ% 0,044
DSPARMAĞAN BULDU% 0,022
BTPMEHDİ VELİ YÜKSEKAL% 0,022
HÜDA PARKENAN SOLAK% 0,022
VATAN PARTİSİNAZLIŞAH GEÇGEL% 0,022
MEMLEKETÖZGÜR TEKİN% 0,011
YÜREĞİR

Açılan Sandık Oranı : % 44,17
Katılım Oranı : % 67,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİL NACAR% 40,8931.894
CHPALİ DEMİRÇALI% 39,7330.993
DEM PARTİİBRAHİM KOCAMAN% 7,645.959
İYİ PARTİBÜLENT ALPER% 3,462.702
YENİDEN REFAHABDULLAH TORUN% 3,072.396
HÜDA PARMURAT TEMUR% 1,481.156
ZAFER PARTİSİİBRAHİM HALİL FİDANCI% 1,421.106
SAADETOSMAN SÖYLER% 0,49383
DİĞER% 0,34266
GELECEK PARTİSİAZİZ KANDEMİR% 0,3231
DEVA PARTİSİYAVUZ ALTUN% 0,29229
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA LENGER% 0,18138
BTPAHMET ERGÖR% 0,1184
TİPCİHAN AYDAR% 0,1182
BAĞIMSIZTÜLAY ARI% 0,180
DSPAHMET MÜLAYİM% 0,0973
TKPALİ BALSAK% 0,0972
VATAN PARTİSİALİ YAĞRI% 0,0645
APİBRAHİM AVŞAR% 0,0537
MİLLETADİL IŞIK% 0,0431
AB PARTİNURULLAH ŞAHİN% 0,0428
OCAKSELİM DAĞLI% 0,0217

Kaynak: AA

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    23:52 Bursa'da CHP Zaferi: Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Kutlamalarla Karşılandı

    Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.

  • Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada
    23:52 Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada

    Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

  • Nazilli'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı
    23:51 Nazilli'de CHP Adayı Ertuğrul Tetik Seçimi Kazandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.

  • Denizli'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü: 8 Yaralı
    23:51 Denizli'de CHP İlçe Binasının Balkonu Çöktü: 8 Yaralı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.


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