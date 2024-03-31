BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|5.160
|Toplam Seçmen
|:
|1.629.953
|Açılan Sandık
|:
|2.360
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,74
|Kullanılan Oy
|:
|542.288
|Geçerli Oy
|:
|529.312
|Katılım Oranı
|:
|% 74,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEYDAN KARALAR
|% 47,07
|249.133
|AK PARTİ
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|% 37,6
|199.034
|İYİ PARTİ
|AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
|% 4,36
|23.071
|DEM PARTİ
|MAHFUZ GÜLERYÜZ
|% 4,03
|21.312
|DİĞER
|% 2,44
|12.906
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN BAYSAL
|% 1,6
|8.478
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT YANAR
|% 1,04
|5.514
|SAADET
|HÜSEYİN ACARLAR
|% 0,4
|2.107
|HÜDA PAR
|SALİH DEMİR
|% 0,4
|2.099
|MEMLEKET
|ETHEM EKE
|% 0,13
|680
|YTP
|EYYUP KEBUDE
|% 0,12
|643
|DEVA PARTİSİ
|HAMZA MİLLİ
|% 0,12
|610
|BTP
|MELEK ÇATALBAŞ
|% 0,1
|519
|TKP
|KUBİLAY ALTUNTAŞ
|% 0,09
|483
|HAK-PAR
|SÜLEYMAN KART
|% 0,09
|481
|DSP
|HAKAN BULDU
|% 0,07
|378
|EMEP
|SEVİL ARACI
|% 0,07
|358
|VATAN PARTİSİ
|AHMET SUSEVEN
|% 0,05
|279
|MİLLET
|ALİ GEÇİOĞLU
|% 0,04
|233
|AP
|KAZIM KÜRŞAD ERDİL
|% 0,04
|225
|BAĞIMSIZ
|VELİ ŞAHİN
|% 0,03
|182
|AB PARTİ
|SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
|% 0,03
|181
|OCAK
|AZAD SEYİTOĞLU
|% 0,03
|135
|BAĞIMSIZ
|MEHMET TURAN BAYBURT
|% 0,02
|120
|MİLLİ YOL
|MEHMET FER
|% 0,02
|89
|TKH
|SERDAR DOĞAN
|% 0,01
|62
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,21
|Katılım Oranı
|:
|% 87,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KEMAL ÖZDEMİR
|% 48,11
|4.596
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKGEDİK
|% 46,67
|4.459
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA EKEN
|% 4,67
|446
|İYİ PARTİ
|BEKİR KAPLAN
|% 0,26
|25
|SAADET
|FİKRET TOK
|% 0,12
|11
|TKP
|SELAHİTTİN KARABULUT
|% 0,05
|5
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ŞİMŞEK
|% 0,04
|4
|BTP
|MESUT ATICI
|% 0,03
|3
|MİLLET
|SİNAN İNCETAŞ
|% 0,02
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|AYŞE BARAK
|% 0,01
|1
|DEVA PARTİSİ
|AHMET BALLI
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ÇETİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,92
|Katılım Oranı
|:
|% 82,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR AYDAR
|% 44,77
|14.194
|AK PARTİ
|EROL KAHRAMAN
|% 37,99
|12.044
|DEM PARTİ
|CEMAL GÖK
|% 7,52
|2.383
|İYİ PARTİ
|ALEMDAR ÖZTÜRK
|% 5,98
|1.895
|YENİDEN REFAH
|GAZİ ÖRLÜN
|% 0,9
|286
|ZAFER PARTİSİ
|EMRAH ÖZPOLAT
|% 0,58
|183
|BTP
|YUSUF ÇEK
|% 0,55
|174
|SAADET
|MESUT GİRİŞKİN
|% 0,39
|125
|HÜDA PAR
|YILDIRAY KORKUTAN
|% 0,3
|96
|DİĞER
|% 0,3
|95
|TKP
|ERKAN ALKANAT
|% 0,19
|59
|DEVA PARTİSİ
|NERMİN ALIRSATAR
|% 0,18
|57
|DP
|CELAL TOPALOĞLU
|% 0,13
|43
|BÜYÜK BİRLİK
|FATMA GEZER
|% 0,11
|35
|VATAN PARTİSİ
|AHMET NİHAT ATA
|% 0,07
|23
|MİLLET
|İLYAS DEMİRDÜZEN
|% 0,02
|7
|BAĞIMSIZ
|ERCAN ALTINTOP
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 49,88
|Katılım Oranı
|:
|% 70,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EMRAH KOZAY
|% 54,38
|54.209
|MHP
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|% 26,14
|26.058
|İYİ PARTİ
|SONER ÇETİN
|% 8,65
|8.619
|DİĞER
|% 4,77
|4.750
|ZAFER PARTİSİ
|YARKIN KOÇAR
|% 1,48
|1.472
|DEM PARTİ
|MEHMET CAN ÇELİK
|% 1,43
|1.429
|BAĞIMSIZ
|GÖKTÜRK GÜNGÖR
|% 0,99
|991
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GELDİ
|% 0,69
|689
|SAADET
|GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU
|% 0,32
|323
|BÜYÜK BİRLİK
|ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN
|% 0,19
|190
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK TALAŞ
|% 0,16
|158
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN AYAYDIN
|% 0,14
|137
|BTP
|ÖZCAN AKSOY
|% 0,12
|121
|AP
|İLKER YILMAZ
|% 0,1
|103
|TKP
|ÖZGÜN DİNCEL
|% 0,1
|101
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN SAYAR
|% 0,07
|67
|ANAP
|ALİ OTMAR
|% 0,06
|58
|MİLLET
|MENDERES YAKUP ŞEN
|% 0,06
|55
|VATAN PARTİSİ
|BANU KARAHAN
|% 0,05
|50
|BAĞIMSIZ
|GANİME ASLANKESER
|% 0,04
|38
|DSP
|SELDA TOPATAN
|% 0,03
|31
|HKP
|AHMET KILINÇ
|% 0,02
|17
|OCAK
|ÜMİT AKÇAY
|% 0,01
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,82
|Katılım Oranı
|:
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|CÖMERT ÖZEN
|% 38,13
|1.327
|CHP
|MEHMET ALİ KIZILOLUK
|% 28,42
|989
|MHP
|AHMET ŞENER
|% 27,9
|971
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SOYLU
|% 2,24
|78
|SAADET
|HASAN GEZER
|% 1,9
|66
|BÜYÜK BİRLİK
|EŞEGÜL ÜNAL
|% 0,29
|10
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN YILMAZ
|% 0,26
|9
|DEVA PARTİSİ
|DOĞUKAN DIRAĞAN
|% 0,23
|8
|HKP
|ALPER EMİR
|% 0,17
|6
|HÜDA PAR
|NEJDET ŞANLI
|% 0,14
|5
|VATAN PARTİSİ
|ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK
|% 0,14
|5
|BTP
|FATIMA BEYZA YARDIM
|% 0,09
|3
|MİLLET
|BEKİR ÖRÜN
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,39
|Katılım Oranı
|:
|% 76,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KASIM KARAKÖSE
|% 53,72
|4.250
|MHP
|MEHMET AYDIN KANGUR
|% 33,06
|2.616
|İYİ PARTİ
|MEHMET SERT
|% 12,41
|982
|DİĞER
|% 0,28
|22
|YENİDEN REFAH
|TURAN YUMŞAK
|% 0,24
|19
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN TOKLU
|% 0,1
|8
|BTP
|NECDET HAMDİ HAZNEDAR
|% 0,05
|4
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DAĞLARAŞTI
|% 0,04
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|DURMUŞ TUGUT
|% 0,03
|2
|DSP
|İSMAİL BOZKURT
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|METİN GÖRBÜZ
|% 0,02
|2
|HKP
|HÜSEYİN GÜNER
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|FEVZİ ÇINAR
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,70
|Katılım Oranı
|:
|% 91,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BEKİR ŞİMŞEK
|% 42,95
|1.917
|BAĞIMSIZ
|SAADETTİN ASLAN
|% 22,99
|1.026
|CHP
|FADİME GEÇİOĞLU
|% 16,74
|747
|İYİ PARTİ
|KEMAL METİN
|% 11,38
|508
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KARAOĞLAN
|% 1,43
|64
|YENİDEN REFAH
|SALİH TOY
|% 1,43
|64
|SAADET
|SADULLAH GENÇ
|% 0,92
|41
|BTP
|RAMAZAN HASIRCI
|% 0,61
|27
|ZAFER PARTİSİ
|AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK
|% 0,45
|20
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN AVCI
|% 0,34
|15
|MEMLEKET
|MEHMET ARİÇ
|% 0,18
|8
|HÜDA PAR
|UMUT GENÇ
|% 0,18
|8
|MİLLİ YOL
|NEDİM ÇOPUR
|% 0,18
|8
|MİLLET
|SELMA ÖZDEMİR
|% 0,11
|5
|VATAN PARTİSİ
|ABDURRAHİM KÖYLÜ
|% 0,09
|4
|DİĞER
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,67
|Katılım Oranı
|:
|% 83,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BEDRETTİN KARATAŞ
|% 54,12
|3.001
|MHP
|NECİP TOPUZ
|% 40,94
|2.270
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL BOZOK
|% 2,38
|132
|DEM PARTİ
|VEJDİ ORAL
|% 0,59
|33
|YENİDEN REFAH
|BEKİR SÖMEK
|% 0,38
|21
|DİĞER
|% 0,36
|20
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN CENGİZ
|% 0,31
|17
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN KAHRAMAN KUL
|% 0,27
|15
|HÜDA PAR
|OSMAN KÖPRÜDÜZ
|% 0,16
|9
|BÜYÜK BİRLİK
|ORHAN ALKAÇ
|% 0,13
|7
|MİLLET
|MEHMET ÖRÜN
|% 0,13
|7
|GELECEK PARTİSİ
|İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK
|% 0,11
|6
|VATAN PARTİSİ
|ZİDAN BENGÜL
|% 0,05
|3
|DSP
|BERİVAN BAL
|% 0,04
|2
|BTP
|ERCÜMENT ORHAN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,90
|Katılım Oranı
|:
|% 81,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ATLI
|% 26,85
|9.696
|BÜYÜK BİRLİK
|GÜRDAL TOPAL
|% 25,1
|9.061
|CHP
|SUDİYE GİZEM AKSOYLU
|% 21,83
|7.883
|İYİ PARTİ
|KAZIM ÖZGAN
|% 18,23
|6.583
|YENİDEN REFAH
|HARUN ABDULLAH BAYSAL
|% 3,57
|1.288
|DİĞER
|% 2,22
|801
|SAADET
|MUAMMER ÖZÇELİK
|% 0,55
|197
|ZAFER PARTİSİ
|GÜLŞAH KARAARSLAN
|% 0,47
|171
|BTP
|HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN
|% 0,35
|126
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR DERVİŞOĞLU
|% 0,23
|83
|MİLLET
|MUSTAFA YILDIZ
|% 0,16
|58
|HKP
|YAKUP YAVUZ
|% 0,14
|50
|DSP
|KENAN AKIN
|% 0,11
|39
|HÜDA PAR
|SERKAN TAN
|% 0,08
|30
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN ERTAN
|% 0,08
|28
|BAĞIMSIZ
|ÖZLEM KÖSE
|% 0,03
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,24
|Katılım Oranı
|:
|% 84,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞENOL EROĞLU
|% 41,77
|3.648
|MHP
|ALİ AVAN
|% 33,68
|2.942
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAY
|% 20,1
|1.756
|İYİ PARTİ
|ADEM AYDIN
|% 2,21
|193
|SAADET
|SADIK PİNEGÖZ
|% 0,85
|74
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET EMİN KAYA
|% 0,41
|36
|BÜYÜK BİRLİK
|FİGEN ŞAHİN
|% 0,25
|22
|HÜDA PAR
|ADNAN KAPLAN
|% 0,18
|16
|MEMLEKET
|MUHAMMET ENES ÇIKAT
|% 0,14
|12
|MİLLET
|NEJDAT YILDIZ
|% 0,14
|12
|BTP
|OZAN AKÇA
|% 0,09
|8
|GELECEK PARTİSİ
|SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ
|% 0,07
|6
|DİĞER
|% 0,06
|5
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN DİKMEN
|% 0,05
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,67
|Katılım Oranı
|:
|% 79,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT DAL
|% 26,68
|783
|MHP
|VEDAT CENGİZ
|% 18,77
|551
|ANAP
|MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE
|% 17,92
|526
|YENİDEN REFAH
|EMRAH KAN
|% 12,54
|368
|CHP
|İSMAİL DURMAZ
|% 11,79
|346
|BAĞIMSIZ
|VAHİTTİN MEŞE
|% 4,19
|123
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA AKDOĞAN
|% 3,14
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|İRFAN TEKDEMİR
|% 2,04
|60
|SAADET
|SERDAL ÖZKOZANOĞLU
|% 0,72
|21
|DİĞER
|% 0,51
|15
|VATAN PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,48
|14
|BTP
|GÜLAY KIRCELLİ
|% 0,31
|9
|ZAFER PARTİSİ
|SERKAN AY
|% 0,27
|8
|MİLLET
|MEHMET ŞEN
|% 0,27
|8
|HÜDA PAR
|İSA BİRGÜN
|% 0,2
|6
|HKP
|MÜSLÜM YAVUZ
|% 0,14
|4
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KARA
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,28
|Katılım Oranı
|:
|% 67,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BİLAL ULUDAĞ
|% 42,73
|16.054
|CHP
|HÜSEYİN GÖÇMEN
|% 39,38
|14.795
|İYİ PARTİ
|YUSUF ÖZER
|% 7,05
|2.649
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA YETER
|% 3,5
|1.317
|BÜYÜK BİRLİK
|UĞUR AŞIK
|% 2,14
|805
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DEVELİ
|% 1,51
|567
|SAADET
|SÜLEYMAN GÖNÜL
|% 1,08
|404
|DİĞER
|% 1,05
|394
|HÜDA PAR
|NİHAT VURGUN
|% 0,31
|116
|DEVA PARTİSİ
|SİBEL DEMİRCİ
|% 0,22
|81
|MEMLEKET
|DİLEK TEPE
|% 0,16
|61
|MİLLET
|HAKKI ÖĞÜT
|% 0,16
|61
|TKP
|MEHMET CAN ATAŞ
|% 0,12
|47
|BTP
|İBRAHİM TANRIVERDİ
|% 0,11
|43
|DSP
|AYDIN ALDATMAZ
|% 0,11
|40
|HKP
|DOĞAN AĞBULUT
|% 0,1
|36
|DP
|HALUK ATADEMİR
|% 0,1
|36
|GELECEK PARTİSİ
|ERTUĞRUL SİNCER
|% 0,07
|28
|VATAN PARTİSİ
|BEYSUN TANKUT
|% 0,07
|27
|BAĞIMSIZ
|ABDULKADİR İNCİ
|% 0,03
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,36
|Katılım Oranı
|:
|% 71,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OYA TEKİN
|% 40,72
|36.313
|AK PARTİ
|ERDAL HATİPOĞLU
|% 31,93
|28.475
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAKIŞ
|% 10,48
|9.345
|İYİ PARTİ
|AKİF KEMAL AKAY
|% 6,61
|5.892
|DİĞER
|% 3,7
|3.297
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN KUŞCU
|% 1,53
|1.364
|YENİDEN REFAH
|SEYİTHAN YILDIZ
|% 1,36
|1.218
|HÜDA PAR
|FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
|% 0,91
|811
|SAADET
|YAKUP BUDAK
|% 0,45
|398
|BTP
|AFACAN KEMAL CAN
|% 0,44
|394
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNUS OĞUZ
|% 0,4
|353
|TİP
|AHMET FARUK ULAŞ
|% 0,26
|235
|MEMLEKET
|NEVZAT TOPLUKAFA
|% 0,25
|221
|DEVA PARTİSİ
|TANER ÖZÜNAL
|% 0,23
|207
|TKP
|GÜRSEL BAYRAM
|% 0,18
|159
|DSP
|ERHAN SALTUK
|% 0,11
|102
|DP
|SAİD CEYLAN
|% 0,09
|81
|HKP
|UĞUR KARA
|% 0,08
|71
|VATAN PARTİSİ
|HATİCE NESRİN KILIÇAY
|% 0,07
|64
|OCAK
|COŞKUN ŞAHİN
|% 0,06
|53
|ANAP
|GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU
|% 0,05
|44
|MİLLET
|AHMET ÖRÜN
|% 0,04
|39
|AB PARTİ
|ADEM BOĞA
|% 0,03
|24
|BAĞIMSIZ
|ŞERAFETTİN DURAN
|% 0,01
|9
|BAĞIMSIZ
|ELA BÜYÜKGENÇ
|% 0,01
|9
|BAĞIMSIZ
|MURAT KAYMAZ
|% 0
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,26
|Katılım Oranı
|:
|% 87,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET AKTÜRK
|% 50,93
|2.014
|AK PARTİ
|EKREM KEÇE
|% 43,85
|1.734
|İYİ PARTİ
|RECEP BALI
|% 3,24
|128
|YENİDEN REFAH
|SERDAR TÜRKEN
|% 1,24
|49
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET GÜL
|% 0,23
|9
|HÜDA PAR
|ZİYA KANAT
|% 0,13
|5
|SAADET
|MUSA ÖZKAN
|% 0,13
|5
|BTP
|MAHMUT ULUN
|% 0,1
|4
|BAĞIMSIZ
|GÜSSÜM KAFADAR
|% 0,08
|3
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET GÜNEŞ
|% 0,05
|2
|MİLLET
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,04
|Katılım Oranı
|:
|% 74,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERDİNÇ ALTIOK
|% 45,33
|4.300
|MHP
|AYDIN KÜTÜKOĞLU
|% 39,96
|3.791
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN OLGUN
|% 8,51
|807
|YENİDEN REFAH
|ENVER ÇELİK
|% 2,93
|278
|DP
|KENAN DENİZ
|% 2,09
|198
|ZAFER PARTİSİ
|TURGAY ÖZÖZEN
|% 0,71
|67
|DİĞER
|% 0,12
|11
|SAADET
|SÜLEYMAN İNCİ
|% 0,11
|10
|BÜYÜK BİRLİK
|ERAY BULDUK
|% 0,06
|6
|MİLLET
|MUSTAFA ÖRÜN
|% 0,05
|5
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR KARATAŞ
|% 0,04
|4
|DSP
|ARMAĞAN BULDU
|% 0,02
|2
|BTP
|MEHDİ VELİ YÜKSEKAL
|% 0,02
|2
|HÜDA PAR
|KENAN SOLAK
|% 0,02
|2
|VATAN PARTİSİ
|NAZLIŞAH GEÇGEL
|% 0,02
|2
|MEMLEKET
|ÖZGÜR TEKİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,17
|Katılım Oranı
|:
|% 67,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİL NACAR
|% 40,89
|31.894
|CHP
|ALİ DEMİRÇALI
|% 39,73
|30.993
|DEM PARTİ
|İBRAHİM KOCAMAN
|% 7,64
|5.959
|İYİ PARTİ
|BÜLENT ALPER
|% 3,46
|2.702
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH TORUN
|% 3,07
|2.396
|HÜDA PAR
|MURAT TEMUR
|% 1,48
|1.156
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM HALİL FİDANCI
|% 1,42
|1.106
|SAADET
|OSMAN SÖYLER
|% 0,49
|383
|DİĞER
|% 0,34
|266
|GELECEK PARTİSİ
|AZİZ KANDEMİR
|% 0,3
|231
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ ALTUN
|% 0,29
|229
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA LENGER
|% 0,18
|138
|BTP
|AHMET ERGÖR
|% 0,11
|84
|TİP
|CİHAN AYDAR
|% 0,11
|82
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY ARI
|% 0,1
|80
|DSP
|AHMET MÜLAYİM
|% 0,09
|73
|TKP
|ALİ BALSAK
|% 0,09
|72
|VATAN PARTİSİ
|ALİ YAĞRI
|% 0,06
|45
|AP
|İBRAHİM AVŞAR
|% 0,05
|37
|MİLLET
|ADİL IŞIK
|% 0,04
|31
|AB PARTİ
|NURULLAH ŞAHİN
|% 0,04
|28
|OCAK
|SELİM DAĞLI
|% 0,02
|17
Son Dakika › Güncel › ADANA SON - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?