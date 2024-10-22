Adıyaman'da Grand İsias Oteli Davasının Dördüncü Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika
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Adıyaman'da Grand İsias Oteli Davasının Dördüncü Duruşması Gerçekleşti

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 72 kişinin anısına açılan Grand İsias Oteli davasının dördüncü duruşması bugün gerçekleştirildi. Aileler, olası kastla yargılama talep ederken, KKTC Başbakanı Ünal Üstel de davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

22.10.2024 10:19  Güncelleme: 11:35
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KAMERA: İSMET MİKAİLOĞULLARI

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'e ilişkin davanın dördüncüsü duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi açıklama yapan aileler, "Bu dava yalnızca İsias Otel'in sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır. Bizler, olası kastla yargılama yapılmasını talep ediyoruz ve bu talepten asla geri adım atmayacağız. Kamu görevlilerinin iddianamesinin de bir an önce yazılmasını ve yargılamanın başlamasını istiyoruz" dedi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise "Bu davadan beklentimiz 'olası kast' kararının çıkmasıdır. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının dördüncü duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davayı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC iktidar ve ana muhalefet parti milletvekilleri de takip ediyor. Duruşma öncesi aileler adına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu açıklama yaptı. Yücesoylu şöyle konuştu:

"Bugün, bir kez daha yüreğimizde tarifsiz bir acıyla, adalet arayışımızın en zorlu duraklarından birinde, dördüncü duruşmada bir araya geliyoruz. Tam 624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz. Para hırsı, vicdansızlık ve ihmal ile yapılan otel dedikleri kum yığını İsias yüzünden evlatlarımız yanımızda değil. Biz sevdiklerimizi mezar başında ziyaret etmek zorunda kalmamalıydık. Biz onları kucaklamalıydık, onlara sarılmalıydık. Ama bu hak, bizden çalındı. ve bunu yapanlar hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak.

Bugün yine Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyiz. Adalet istiyoruz. İsias, göz göre göre işlenen bir cinayettir. Bizler bu katillerin en ağır cezayı alması için buradayız. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi bu dava yalnızca İsias Otel'in sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır. Bizler, olası kastla yargılama yapılmasını talep ediyoruz ve bu talepten asla geri adım atmayacağız. Kamu görevlilerinin iddianamesinin de bir an önce yazılmasını ve yargılamanın başlamasını istiyoruz.

Şampiyon meleklerimize, rehberlerimize verdiğimiz sözü tutana kadar, bu adalet arayışı sona ermeyecek. Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir eş bir daha bizim yaşadığımız bu acıyı yaşamamalı. Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir umut ışığıdır. Hep birlikte, adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sözümüz var, sonunda adalet yerini bulacak."

"Bu davadan beklentimiz 'olası kast' kararının çıkmasıdır"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise özetle şunları kaydetti:

"6 Şubat deprem felaketinde yüzlerce insanımızı yitirdik. Biz de bu felakette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 'Şampiyon Melekler'imizi yitirdik. O günden bugüne kadar ülkemiz yasa büründü. Geçen bu süre içerisinde yine Adıyaman'da kaybettiğimiz çocuklarımızın duruşması için dördüncü kez Adıyaman'dayız. KKTC'de hayat durmuştur. Hükümetiyle, muhalefetiyle, tüm kesimleriyle siyaset üstünde tek yürek olarak Adıyaman'daki duruşmayı izlemek için büyük bir katılımla buradayız. Ülkemizdeki insanımızın gözü, kulağı Adıyaman'da. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır. Deprem doğanın bir kuralıdır. Ama bu yaşanan olayı felakete çeviren insanoğludur. Evlatlarımızın acısını unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu davadan beklentimiz 'olası kast' kararının çıkmasıdır. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan ve depremde yıkılan Grand İsias Otel'de 72 kişi hayatını kaybetti. Dosya kapsamında 5 sanık tutuklu, 6 sanık ise tutuksuz yargılanırken; Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporuyla sanıklardan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye olmuştu. Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Grand İsias Oteli Davasının Dördüncü Duruşması Gerçekleşti - Son Dakika

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