İzmir'de Aerobik Cimnastik Şenliği - Son Dakika
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İzmir'de Aerobik Cimnastik Şenliği

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Aerobik Cimnastik Şenliği yapıldı. 375 sporcunun katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

07.09.2024 10:25  Güncelleme: 11:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Aerobik Cimnastik Şenliği yapıldı. 375 sporcunun katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlikle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Aerobik Cimnastik Şenliği düzenlendi. Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda yapılan şenlikte madalya mücadelesi veren minik cimnastikçiler, gün boyunca heyecan dolu müsabakalara imza attı. Kulüp idarecileri, antrenörler ve yüzlerce sporcu velisi heyecanla yarışları takip etti.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Meclis Divan Katibi Mustafa Vatansever, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Bahadır Uygur, 8 şehirden 28 spor kulübünü temsilen 375 sporcu, 70 kulüp idarecisi ve antrenörü, 700 sporcu velisi katıldı.

Madalyalar sahiplerini buldu

6-8 yaş kategorisinde yarışan sporculardan çift olarak birinci Göztepe Spor Kulübü, ikinci ?Didim Acro Gym Spor Kulübü, üçüncü ise ? Bursa Sarp Akademi Spor Kulübü oldu. 6-8 yaş grup kategorisinde ise birinciliği Manisa Tarzan Spor Kulübü, ikinciliği ?Didim Acro Gym Spor Kulübü, üçüncülüğü Bursa Sarp Akademi Spor Kulübü, dördüncülüğü de ? Seferihisar Belediye Spor Kulübü kazandı.

"Cemil Tugay adına teşekkür ediyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Meclis Divan Katibi Mustafa Vatansever, "Bu çiçek tarlasını yaratan ailelere de sevgili Cemil Tugay adına teşekkür ediyorum" dedi.

"375 sporcunun geldiği bu güzel şenliği gerçekleştirdik"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ise, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın spor kenti İzmir hedefi doğrultusunda sağlıklı ve spor dostu bir kent yaratmak amacıyla, yıl boyunca birçok spor etkinliği, yerel, ulusal ve uluslararası müsabaka ve turnuvalar, ayrıca STK'lar ile iş birliği içerisinde birçok sportif proje yapılıyor. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yılına ithafen, bu yıl ilk defa Belediyemiz ve Cimnastik Federasyonu iş birliği ile düzenlediğimiz, Türkiye Cimnastik Federasyonu'na bağlı 6-17 yaş aralığında lisanslı sporcuların katılımı ile toplamda 28 kulüp ve 375 sporcunun geldiği bu güzel şenliği gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinlik vesilesiyle bağımsızlık uğruna ilk kurşunun atıldığı, bağımsızlık savaşının son bulduğu güzel İzmir'imizden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" diye konuştu.

İzmir\'de Aerobik Cimnastik Şenliği
Kaynak: ANKA

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