AFAD Başkanı Memiş: Patlamanın yaşandığı binada ağır hasar tespit edildi - Son Dakika
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AFAD Başkanı Memiş: Patlamanın yaşandığı binada ağır hasar tespit edildi

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AFAD Başkanı Okay Memiş, İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edildi. AFAD, vatandaşların yanında ve emrinde olduğunu belirtti.

30.06.2024 23:20
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AFAD BAŞKANI MEMİŞ: PATLAMANIN YAŞANDIĞI BİNADA AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ

AFAD Başkanı Okay Memiş, İzmir'in Torbalı ilçesinde şırdancıda meydana gelen patlamanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Memiş, "Şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralımız bulunmakta. Onların da sabaha kadar da taburcu edilmeleri beklenmektedir. Kontrollü bir şekilde binalara giriş ve çıkışları sağlayacağız. Aslında belli noktalarda tamamıyla yasakladığımızı söyleyebiliriz ve her binanın girişinde de jandarmamız bekliyor. Patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar. ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. Diğer tespitler de sabah devam edecek. Burada yaşayan, ikamet eden kardeşlerimizin ve esnafın zararlarını da tespit edeceğiz. Ben hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan dolayı çok üzgünüz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından Memiş, AFAD olarak tam vatandaşların yanında ve emrinde olduğunu söyledi.

Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

AFAD Başkanı Memiş: Patlamanın yaşandığı binada ağır hasar tespit edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Memiş: Patlamanın yaşandığı binada ağır hasar tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD Başkanı Memiş: Patlamanın yaşandığı binada ağır hasar tespit edildi - Son Dakika
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