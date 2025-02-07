Afganistan'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki

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Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Trump'ın Gazze planının uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilen açıklamada, Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve "başka hiç kimsenin oranın geleceğine karar veremeyeceği" ifade edildi.

"Bu tür planların sadece Siyonist rejimin şeytani amaçlarını temsil etmediğinin, aynı zamanda Müslümanlar arasında nefreti kışkırtmaya ve bölgesel gerginliği artırmaya hizmet ettiğinin" kaydedildiği açıklamada, nüfuz sahibi ülkelerin konuya ilişkin "gerçekçi ve zamanında tavır alması" gerektiği yönünde çağrı yapıldı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını dile getirmişti.

ABD Başkanı Trump ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.