Afganistan ve Rusya 103 milyon dolarlık ekonomik işbirliği mutabakatı imzaladı

KABİL, 13 Kasım (Xinhua) -- Afganistan ve Rusya, ikili ticaret ve ekonomik ilişkileri geliştirme amacıyla 103 milyon ABD doları değerinde bir ekonomik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasına Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader'in nezaret ettiğini söyledi.

Overçuk başkanlığındaki Rus heyeti perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti.