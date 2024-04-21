Afyonkarahisar\'da Firari Hükümlü Kömürlükte Yakalandı

Qualcomm ve Meta, yapay zeka için yeni bir ortaklığa gidiyor

Qualcomm ve Meta, yapay zeka alanında iş birliği yaparak Qualcomm Snapdragon aracılığıyla mobil ve iş cihazlarına yapay zeka yetenekleri eklemeyi planlıyor. Bu stratejik ortaklık sayesinde Snapdragon'lu ürünlerde Meta Llama 3 modeli kullanılabilecek. Bu iş birliği, cihaz üreticileri, geliştiriciler ve kullanıcıların Llama 3'ün doğal dil işleme ve üretken yapay zeka yeteneklerinden faydalanmasını sağlayacak. Qualcomm, Llama 3'ün Snapdragon işlemcilere entegre edilmesinin bulut tabanlı çözümlere kıyasla daha hızlı ve güvenli bir deneyim sunacağını belirtti. Meta ise Llama 3'ün kıyaslamalarda önemli sonuçlar gösterdiğini ve çok dilli ve çok modlu yeteneklerini genişletmek istediğini ifade etti.