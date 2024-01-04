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Ağrı'da 'Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı Ağrı' paneli - Son Dakika
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Ağrı'da 'Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı Ağrı' paneli

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı Ağrı'nın ikinci bölümü olan çalıştay paneli, Kültür Kongre Merkezi'nde yapıldı. Panelde, Ağrı'da eğitimin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler akademik açıdan tartışıldı. Çalıştay ile ilgili hazırlanacak raporun kısa sürede İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturularak okul ve kurumlarla paylaşılacağı bildirildi.

04.01.2024 - 10:06,
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Ağrı'da 'Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı Ağrı' paneli

AĞRI - Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı Ağrı'nın ikinci bölümü olan çalıştay paneli, Kültür Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Panele, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Belediye Başkan Vekili Cengiz Kılıç, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nden öğretmen Burak Karaca moderatörlüğünde, sunum yapıldı

Sunumlarda, çalıştayın birinci bölümünde ele alınan 12 temanın genel değerlendirmesi yapıldı. Ağrı'da eğitimin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler akademik açıdan tartışıldı. Panelin sonunda, çalıştaya katılanlara sertifika ve teşekkür belgesi verildi.

Vali Mustafa Koç, panelin ardından yaptığı konuşmada, "Eğitim her şeyin başı ve temelidir. Kentin eğitimdeki fiziki şartları ve eğitim kadrosu geçmişe göre daha iyi durumdadır. Eğitimi düşünmek, eğitimle ilgili çalıştaylar yapmak, faaliyetlerde bulunmak çok önemlidir. Eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar, her zaman verimli sonuçlar doğurur. Çalıştayımızda görüşülen konular bir rapor haline dönüştürülecek ve yapılan çalışmalar burada bitmeyecek. Maksadın hasıl olduğunu değerlendiriyorum. Bu çalıştayı yaparken bizim amacımız, öncelikle mevcut durumu görmek ve sonrasında sorunlarımız varsa bunları tespit etmekti. Şimdi de bunları iyileştirmek için tıpkı doktorun bir hastayı tedavi ettiği gibi kendimize yol ve yöntem belirleyeceğiz. Bütün kurumlarla iş birliği içerisinde yapılacak bu ve benzeri çalışmalar; geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edip devletimizi ve milletimizi yüceltecek, yeni nesiller yetiştirirken bizleri daha güçlü yapacaktır." dedi.

Çalıştay ile ilgili hazırlanacak raporun kısa sürede İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturularak okul ve kurumlarla paylaşılacağı bildirildi.

Öte yandan, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ve il protokolü ile birlikte; Eğitim Bir Sen Ağrı Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Yüreğimdesin Kudüs" temalı resim yarışmasında dereceye giren resimlerin sergilendiği serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Koç ve beraberindekiler, resimler hakkında bilgi aldı.

Ağrı\'da \'Türkiye\'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı Ağrı\' paneli
Kaynak: İHA
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