Ağustos Ayında Birçok Tiyatro Oyunu Sanatseverlerle Buluşacak

Güncel

Ağustos ayı boyunca, arasında kapalı gişe oynayan "Zengin Mutfağı" ve "Richard"ın olduğu birçok tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl 9-11 Ağustosta gerçekleştirilecek Bergama Tiyatro Festivali'nde "Cyrano" ve "Fahrenheit 451" oyunu, Bergama Asklepion Antik Sahne'de gösterilecek.

KüçükÇiftlik Park'ın gelenekselleşen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 7 Ağustos'ta Engin Alkan'ın yönettiği "Üçü Bir Arada" oyununu, 29 Ağustos'ta da Tom Basden'ın kara mizah yüklü uyarlaması olan "Joseph K." oyununu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 5 Ağustos'ta Fransız yazar Fred Radix'nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu'nun yönettiği ve başrolünde olduğu "Şakşakçılar" oyunu sahnelenecek.

"Zengin Mutfağı", İstanbul, İzmir ve Ankara'da turne yapacak

Bugüne kadar kapalı gişe oynayan "Zengin Mutfağı" ise ağustos ayı boyunca İstanbul, İzmir ve Ankara'da gösterimler yapacak. Oyun, 3 ve 4 Ağustos'ta DasDas'ta, 9 ve 10 Ağustos'ta Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde, 20 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde ve 28 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluşacak.

Okan Bayülgen, Shakespeare'in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği "Richard" oyununu, 14 Ağustos'ta Datça'da ve 16 Ağustos'ta Marmaris'te sahneye koyacak.

Muhammet Emre Aydın'ın baştan uca kendi tasarlayıp sahneye koyduğu ve trajikomik bir olayı ele alan "Allah'ına Kadar Hamlet" oyunu, bu ay boyunca AyDem Sahne Bakırköy'de gösterilecek.

Stefan Zweig'ın unutulmaz eseri "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu", İstanbul'un yanı sıra Antalya, Girne, Balıkesir ve İzmir'de de izleyici karşısına çıkacak.

Ankara'da birçok oyun sahnelenecek

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan, Furkan Gölbaşı'nın uyarlamasıyla sahneye konan "Bir İshak'sın Bir Cemil" oyununun da bu ay Ankara Şato Yazar Sahne'de gösterimleri yapılacak.

"Bay Keuner'in Öyküleri"nden hareketle tasarlanan "Onların Çağı" oyunu, 5 Ağustos'ta Cermodern'de beğeniye sunulacak.

Frida Kahlo'nun hayatını konu alan "Frida", İstanbul'da Bakırköy AyDem Sahne ve İkinciKat'ta seyirciyle buluşacak. Oyun, ayrıca Girne Kültür Merkezi, Balıkesir Avlu Kongre Merkezi, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Sahne'de gösterilecek.

"Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" oyunu da bu ay Cafe Theatre Kartal İSTMarina'da gösterimlerine devam ediyor.

Şelale Coşkuntuna'nın kaleminden "Bizim Evin Delileri" oyunu, 3 ve 10 Ağustos'taki toplam 3 gösterimle İstanbul'da ADT Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.