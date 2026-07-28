Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar - Son Dakika
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Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar

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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen, bilgi sahibi olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda geldi. Ergen, adliyeye girişinde gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için. Çok üzgün ve çok kırgınım" dedi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ünlü şarkıcı, "Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN İFADE İÇİN ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bağış paralarının yasa dışı bahis ve kumarda kullanıldığı iddiası üzerine Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ünlü isimleri ifadeye çağırmıştı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de bu kapsamda ifadeye çağrılmıştı. Ergen, bugün avukatıyla birlikte ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar

"İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR"

Gülben Ergen, adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergen, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum bağış yaptığım için. Bütün iyi niyetli insanlar gibi, çocukların harçlıklarından deprem zamanı, yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara... Bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar - Son Dakika

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