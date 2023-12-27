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Ahmet Davutoğlu: Ortak bildiride buluşulamaması milletimizi derinden yaralamıştır - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu: Ortak bildiride buluşulamaması milletimizi derinden yaralamıştır

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarına ilişkin 4 partinin ortak bildiri yayımlamasıyla ilgili, "Gönül isterdi ki 5 değil 6 partinin de imza attığı bir metinle, 'Bu ülkenin çocukları kardeştir ve bu ülkenin birliği için toprağa düşen herkes,...

Ahmet Davutoğlu: Ortak bildiride buluşulamaması milletimizi derinden yaralamıştır
27.12.2023 - 23:30,
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GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarına ilişkin 4 partinin ortak bildiri yayımlamasıyla ilgili, "Gönül isterdi ki 5 değil 6 partinin de imza attığı bir metinle, 'Bu ülkenin çocukları kardeştir ve bu ülkenin birliği için toprağa düşen herkes, aziz şehitlerimiz mukaddestir ve onların davasına sahip çıkarız' denilseydi. Maalesef ortak bir bildiride dahi buluşulamamış olması, milletimizi derinden yaralamıştır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, 12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i anarak, "Bugün yüreğimizde derin bir sızı, boğazımıza düğümlenen cümleler var. Hasan Bitmez kardeşimiz ahlakıyla, vakarıyla ve herkese örnek olan o asil duruşuyla bizim sadece Meclis'teki bir milletvekilimiz değil, aynı zamanda her an ve her seferde yüzüne baktığımızda muhabbeti gördüğümüz bir kardeşimizdi" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI, HALKI TAHRİK ETTİ'

Ardından Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askeri hatırlatan Davutoğlu, "Milli birlik ve beraberliğin unutulmaması gereken günlerdeyiz' diye bir tekerleme vardır, herkes bunu söyler ama 12 şehidimiz toprağa verilirken; ortak kader bilincimiz, ortak acı bilincimiz, ortak demokratik bilincimiz aynı anda darbe yedi. Gönül isterdi ki 5 değil 6 partinin de imza attığı bir metinle, 'Bu ülkenin çocukları kardeştir ve bu ülkenin birliği için toprağa düşen herkes, aziz şehitlerimiz mukaddestir ve onların davasına sahip çıkarız' denilseydi. Maalesef ortak bir bildiride dahi buluşulamamış olması, milletimizi derinden yaralamıştır. O acının yaşandığı gün buluşamazsak ne zaman buluşacağız. Maalesef olmadı. Önce o ortak bildiride uzlaşacaktık. Sonra demokratik bilincimiz devreye girecekti ve neden bu şehitlerimiz karda kışta zor şartlarda oralarda terk edildiler diye soracaktık" ifadelerini kullandı.Davutoğlu, Manisa'da şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik tepkilere ilişkin de, "Eğer cenaze varsa her şey unutulur. Kan davası unutulur, küskünlükler unutulur, her şey unutulur. Cenaze makamında sadece tekbir getirilir, o da genellikle içten getirilir. Bir cenaze kılında Manisa'da, sanki siyasi partiler arasındaki kavga mekanı gibi. Böyle günlerde milleti birleştirmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamı, neredeyse bundan sonraki cenazeleri de ipotek altına alırcasına 'Daha ne günler göreceksiniz' tarzında halkı ana muhalefet partisi genel başkanına karşı tahrik etti. Düşmanınız gelse cenazede unutursunuz. Taziye kültürünün bir ahlakı vardır, bu ahlakı ne zaman kaybettik biz" diye konuştu.

TEKİR'DEN BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir de pazartesi günü Meclis'te kabul edilen 2024 yılı bütçesini eleştirerek, "Her seçimde, 'düzelecekler' diye AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımız olana bitene eğer anlam veremiyorlarsa, bu bütçeye baksınlar. Bu anlamı daha iyi anlamak için noktasına virgülüne dokunmadan Meclis'ten geçirdikleri bütçenin mahiyetine baktıkları zaman; Türkiye'de ne olup bittiğini izan sahibi, irfan sahibi biraz da gerçekten de ekonomiden siyasetten anlayan insanların anlayabileceği şekilde bütçeden takip edeceklerdir" dedi.Öte yandan grup toplantısına Hasan Bitmez'in eşi Safiye Bitmez de katıldı. Davutoğlu, Hasan Bitmez'in rozetini eşi Safiye Bitmez'e taktı. Ayrıca Bitmez'in oturduğu sıraya fotoğrafı konuldu. (DHA)

Kaynak: DHA
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