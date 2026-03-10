Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ABD'de KSK'nin 70'inci oturumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ABD'de KSK'nin 70'inci oturumunda konuştu Açıklaması

10.03.2026 10:13
BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyuyoruz ve sükunetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin...

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyuyoruz ve sükunetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız." dedi.

Bakan Göktaş, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen ve 12 Mart'a kadar sürecek Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında, ilk günkü temaslarını tamamladı.

Açılış oturumuna katıldıktan sonra "genel tartışmalar" bölümünde öncelikli tema kapsamında konuşan Göktaş, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu içeren Ulusal Beyanı'nı açıkladı.

Mahinur Özdemir Göktaş, Genel Kurula hitabında, kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin insan onurunun teminatı, sosyal uyumun dayanağı ve sürdürülebilir kalkınmanın belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Adalet hangi ırktan, hangi inançtan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak arayışı, ortak talebi, ortak değeridir." sözünü hatırlatan Göktaş, bu bakış açısının Türkiye'nin bugün iç ve dış politikada attığı adımlara yön veren temel eksen olduğunu belirtti.

"Müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Giderek artan çatışmaların beslediği eşitsizlikler, kadınlar ve kız çocukları dahil herkes için eşit, kapsayıcı ve erişilebilir adaletin tesisi hayati bir önceliğe dönüştürmüştür." dedi.

ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmaların, bölgede son on yılların en derin krizlerinden birine dönüştüğünü aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyuyoruz ve sükunetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız. Tüm tarafları uluslararası ve insancıl hukuka saygı göstermeye, derhal ateşkese ve diplomasiye geri dönülmesine doğru ilerlemeye çağırıyoruz. Hayatları ve hayalleri çok erken ellerinden alınan İranlı kızlar için en içten taziyelerimi sunuyorum. Ülkemin kadınları adına, onların derin acısını içtenlikle paylaşıyorum."

"Kadınların güçlenmesi ailenin de güçlenmesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle ilan ettikleri "2025 Aile Yılı"ndan Aile ve Nüfus On Yılı'na uzanan güçlü vizyonun, kadın ve aile politikalarını önleyici, koruyucu ve güçlendirici bir çerçevede ele alma iradesini yansıttığını vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü biz kadını ve aileyi, toplumun en değerli iki yapı taşı olarak görüyoruz. Biri olmadan diğerinin eksik kalacağına inanıyoruz. Zira kadınların güçlenmesi, aynı zamanda toplumun ve ailenin de güçlenmesidir. Bu inançla, hizmet sunduğumuz çocuk, kadın, engelli ve yaşlı tüm aile bireylerine yönelik hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu noktada, kadınların ve kız çocuklarının adalete erişiminin sadece barış zamanlarında veya elverişli koşullarda gündeme alınacak bir konu olmadığını vurgulamak isterim. Çatışmalar, insani krizler, zorla yerinden edilme ve derinleşen küresel eşitsizlikler, kadınların adalete güvenli ve etkin biçimde ulaşmasını giderek daha da zorlaştırmaktadır."

Göktaş, tam da bu nedenle kriz ve belirsizlik dönemlerinde adaletin güçlü, kapsayıcı ve erişilebilir yapılar üzerinden tesisi artık ertelenemez bir gereklilik haline geldiğini vurguladı.

"Uluslararası toplumun sorumluluğu adil yük paylaşımını hayata geçirmek, etkili işbirliği mekanizmalarını işletmek ve dayanışmayı sahada görünür kılmaktır." diyen Göktaş, Türkiye'nin, kadınlar ve kız çocukları için adaletin "evrensel, kapsayıcı ve erişilebilir biçimde" tesisine yönelik çalışmalarını güçlü bir iradeyle sürdürmeye devam edeceğini kaydetti."

"Kadınların eşit temsili dengeli kararların alınmasını mümkün kılar"

Bakan Göktaş, BM Cinsiyet Eşitliği Dostlar Grubu Bakanlar Düzeyinde Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise liderliğin toplumların yönünü, kurumların önceliklerini ve geleceğin seyrini belirlediğini aktararak ülkelerin gücünün, liderlik kadrolarındaki temsil dengesiyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Göktaş, bu nedenle liderlikte dengeli temsil meselesinin, sadece eşitlik ilkesiyle sınırlı bir başlık olarak değil, kalkınmayı kurumsal kapasiteyi ve karar alma kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir alan olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bu anlayışla 8 Mart'ta yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma perspektifiyle "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" vizyonunu açıkladıklarını anımsatan Göktaş, "Karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsili, daha kapsayıcı ve dengeli kararların alınmasını mümkün kılar, kalıplaşmış toplumsal normları dönüştürür. Eğitimden sağlığa ve istihdama uzanan tüm alanlarda daha kuşatıcı politikaların geliştirilmesini sağlar." ifadelerine yer verdi.

Göktaş, daha sonra Amerika'daki Türk Kadın Girişimciler için Topluluk'un (TURKWEN) "Sistemin İçinde Güçlenmek: ABD'de Kadın Girişimcilerin Adalet, Katılım ve Ekonomik Özgürlük Yolculuğu" başlıklı yan etkinliğine katıldı.

Ayrıca Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Telukhan Aubakır ile ikili görüşme yapan Göktaş, bu görüşmede sosyal hizmetler, sosyal yardım ile ailenin korunması ve nüfus politikaları gibi konular hakkında Moğol mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

