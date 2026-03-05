Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
05.03.2026 18:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Anadolu kadını, tarih boyunca tarlada, atölyede, okulda, hastanede, evinde bitmez tükenmez emek ortaya koymuş, aile ekonomisinin gizli kahramanı olmuştur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Anadolu kadını, tarih boyunca tarlada, atölyede, okulda, hastanede, evinde bitmez tükenmez emek ortaya koymuş, aile ekonomisinin gizli kahramanı olmuştur. Artık bu emek gizli kalmıyor." dedi.

Başiskele Belediyesi tarafından Körfez Mahallesi'nde hayata geçirilen BAŞ-KEM Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi'nin bulunduğu alanda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Göktaş, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına katkı sunacak önemli bir açılış için bir arada olduklarını söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kadınların emeğini görünür kılan bu tür projelerin ülkenin kalkınmasının temel dinamiklerinden biri olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda, kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Göktaş, "Bu kapsamda 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgelerde sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler." diye konuştu.

Göktaş, bunun yanı sıra pazarlama olanaklarını geliştirmek üzere çok yönlü destek mekanizmalarını hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Kadın kooperatiflerimizin kurumsal yapısını, eğitim, danışmanlık, yerel işbirlikleri, pazarlama desteği ve deneyim paylaşımı toplantılarıyla güçlendirdik. Kadınların e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmaları için özel sektörle işbirlikleri kurduk. Ürettikleri yöresel ürünlerin bu topraklara ait olduğunu kanıtlayan coğrafi işaret belgelerini almalarına destek olduk." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar desteklerle üretimin öznesi haline geliyor"

Bakan Göktaş, açılışı yapılan BAŞ-MEK Kadın El Emeği Mağazası'nın bu anlamda kadınların el emeğini ekonomik değere dönüştüren önemli adım olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Evlerinde, atölyelerinde, büyük özenle hazırladıkları el emeği ürünlerin satışa sunulması, kadın girişimcilik yolculuğunu güçlendiren anlamlı imkandır. Gün Evi ise kadınların bir araya geldiği, sosyalleştiği, sohbet ettiği sıcak buluşma noktasıdır. Sosyal hayatı güçlendiren bu tür mekanlar, mahalle kültürünü canlı tutar. Komşuluğu, paylaşmayı ve birlikte olma duygusunu besler."

BAŞ-MEK Yeşilyurt Kurs Merkezi, kadınların yeni beceriler kazandığı, yeteneklerini geliştirdiği önemli bir eğitim ve gelişim merkezidir. Sanattan el becerisine uzanan bu eğitim imkanları, kadınların kişisel gelişimlerine ve ekonomik hayata daha güçlü katılımına zemin hazırlar. Çini ve Seramik Atölyesi, geleneksel sanatlarımızın yaşatılması, yeni kuşaklara aktarılması ve üretimle buluşması bakımından son derece kıymetlidir."

Kadın emeğinin önemine işaret eden Göktaş, "Anadolu kadını, tarih boyunca tarlada, atölyede, okulda, hastanede, evinde bitmez tükenmez emek ortaya koymuş, aile ekonomisinin gizli kahramanı olmuştur. Artık bu emek gizli kalmıyor. Kadınlar, böylesi desteklerle üretimin öznesi haline geliyor. Emeklerinin karşılığını alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında, yerel kalkınmaya katkı sunan kadınlarla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız hanımlar." diye konuştu.

Göktaş, bir toplumun kadınlarıyla güçlü olduğunu vurgulayarak, "Kadınların desteklenmesi bir ülkenin geleceğinin desteklenmesi demektir. Bugün Başiskele'de açılışını yaptığımız bu mekanlar da işte bu büyük anlayışın güçlü yansımasıdır." dedi.

Programda, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından BAŞ-KEM Kadın El Emeği Mağazası, Gün Evi, BAŞ-MEK Yeşilyurt Kurs Merkezi, Çini ve Seramik Atölyesi'nin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası'nı gezdi.

Programa, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

