Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Özbekistan'da basın mensuplarına değerlendirmede bulundu: - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Özbekistan'da basın mensuplarına değerlendirmede bulundu:

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- "Hem Özbekistan'la ikili işbirliğimizi güçlendirme hem de buraya katılan pek çok ülkeye Türkiye'nin öncü rolünü ve çocuklara yönelik yürüttüğümüz pek çok çalışmayı anlatma imkanı bulduğumuz çok önemli bir zemin" "Özbekistan ile çok yakın işbirliğimiz var bu konuda. Özellikle Gönül Elçileri, Koruyucu Aile modelimizi birkaç yıldır Özbekistan model olarak uyguluyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kuruluş tipi modelden ev tipi modele geçerek devlet korumasındaki çocuklara yönelik çok büyük ve devrim niteliğinde reformlar yaptığını belirterek "Bizim için önemli olan çocuklarımızın iyilik halini güçlendirmek, aile odaklı çalışmalarımızı güçlendirmektir. 2024 yılında Ailenin Koruması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'mızı hayata geçirdik. Burada da çocuklarımızın iyilik halini, üstün yararını gözeten pek çok çalışmaya öncülük ediyoruz." dedi.

Göktaş, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Bugün Semerkant'ta "Uluslararası Çocuğun İyilik Hali Forumu" için bulunduklarını belirten Göktaş, ilk kez düzenlenen bu foruma ev sahipliği yapan Özbekistan'a teşekkür etti.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu ve kendisinin de bir yan etkinlikte konuşmacı olduğunu, bu forumda çocuğun üstün yararı ilkesini ve iyilik halini gözeten pek çok çalışmaya öncülük edildiğini ifade etti.

Özellikle Özbekistan'ın yeni geliştirdiği modellerin yanı sıra Türkiye'nin de yürüttüğü çalışmaları anlatma imkanı bulduklarını aktaran Göktaş, "Özbekistan ile çok yakın işbirliğimiz var bu konuda. Özellikle Gönül Elçileri, Koruyucu Aile modelimizi birkaç yıldır Özbekistan model olarak uyguluyor. Koruyucu aile modelimiz UNICEF tarafından iyi uygulama örneği olarak da dünya literatürüne geçti. Koruyucu aile modeliyle biliyorsunuz devlet korumasındaki çocuklarımızı gönüllü olarak ailelerimize, koruyucu ailelerimizin yanına veriyoruz ve aile ortamında, sıcak bir yuva ortamında büyümelerine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Göktaş, diğer yandan Türkiye olarak "kuruluş tipi modelden ev tipi modele" geçerek devlet korumasındaki çocuklara yönelik çok büyük ve devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen pek çok politika ve yenilik olduğuna işaret eden Göktaş, "Bizim için önemli olan çocuklarımızın iyilik halini güçlendirmek, aile odaklı çalışmalarımızı güçlendirmektir. 2024 yılında Ailenin Koruması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'mızı hayata geçirdik. Burada da çocuklarımızın iyilik halini, üstün yararını gözeten pek çok çalışmaya öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

?Ailelerin refahına yönelik çalışmalar

Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'in Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Aile Yılı, 2026-2035 döneminin de Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, bu alanda yürütülen pek çok çalışmanın merkezinde çocuklara yönelik faaliyetlerin olduğunu söyledi.

Yeni doğum yapmış annelere sunulan desteklerden bahseden Göktaş, birinci, ikinci, üçüncü ve üzeri çocuk için verilen yardımlara işaret etti.

Göktaş, ikinci ve üçüncü çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar sunulan destekler bulunduğunu da anımsatarak "Dolayısıyla aile odaklı, çocuk odaklı ve aileyi merkeze alan pek çok çalışmalarda Türkiye'nin öncü rolünü de anlatma imkanı bulacağız." dedi.

Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, engelli bakıma muhtaçlık gibi farklı sosyal olguların izlenmesi ve risk ortaya çıkmadan önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonu ve kurumların işbirliğinde hayata geçirilen Sosyal Risk Haritası'na dikkati çeken Göktaş, "Özbekistan'dan temmuz ayında bir heyet geldi ve aynı modeli onlara da anlattık. Aynı modeli şu anda Özbekistan'ın uyguladığını büyük bir memnuniyetle gördük." ifadelerini kullandı.

Göktaş, dün Özbekistan'daki sosyal hizmet merkezlerini ziyaret ederek buraları yerinde incelediklerini aktararak, Türkiye'nin desteklediği modelin hayata geçirilmesini kıymetli bulduklarını vurguladı.

Özbekistan'ın, Türkiye'nin Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi'ni doğrudan uygulayan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Göktaş, "Dolayısıyla hem Özbekistan'la ikili işbirliğimizi güçlendirme hem de buraya katılan pek çok ülkeye Türkiye'nin öncü rolünü ve çocuklara yönelik yürüttüğümüz pek çok çalışmayı anlatma imkanı bulduğumuz çok önemli bir zemin." diye konuştu.

Göktaş, Özbekistan'a Semerkant'ta önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için yürekten teşekkür ettiğini dile getirdi.

"Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi"nde çocuk kanseriyle ilgili bir forum oturumunda, ülkelerde uygulanan modellerin ele alınacağını dile getiren Göktaş, Türkiye'nin yürüttüğü çocuk odaklı çalışmaları, Türkiye Maarif Modeli'ni ve aileler ile çocukların refahı adına yürütülen çalışmaları anlatmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Göktaş, ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıGönül ElçileriÖzbekistanTürkiyeGüncelSon Dakika

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