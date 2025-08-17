Aile Yılı Festivali 12 İlde Başlıyor - Son Dakika
Aile Yılı Festivali 12 İlde Başlıyor

17.08.2025 11:33
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen etkinlikler, daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla 12 ilde Kültür Yolu Festivali alanlarında vatandaşlarla buluşturulacak.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle tüm illerde ailenin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlayacak, farkındalık oluşturacak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sunacak "Aile Yılı" etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda,"Aile Yılı" etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, etkinliklerin Kültür Yolu Festival alanlarında yapılması sağlandı.

Bugüne kadar festivaller kapsamında, 8 ilde düzenlenen etkinliklerde tarihi, kültürel ve somut olmayan kültürel miras unsurları ve Bakanlığın hizmet modelleri tanıtıldı. Bu sayede, aile ve kültür temaları bir araya getirilirken, aileler çeşitli etkinliklerle buluşturuldu.

Festival alanlarında açılan stantlarda koruyucu aile modeli, engelli, Bakanlığın yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik hizmetleri hakkında bilgi verilirken, ailelerin bilinçli internet kullanımına yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla "Aile ve İnternet" konulu söyleşilerle dijital detoks kampları düzenlendi.

Ailelerin birlikte vakit geçirmesini önceleyen festivallerde mehter takımı gösterileri, çocuk etkinlik alanları, çini, ebru, çömlek, ahşap gibi el sanatları atölyeleri, kitap okuma buluşmaları, açık hava sinema gösterileri, müze ve kültür turları ve sportif etkinlikler yapıldı.

12 farklı ilde sürecek

Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler, aile kurumunun önemine dikkati çekmek, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla devam edecek.

Bu kapsamda 12 ilde daha düzenlenecek festivallerin tarihleri şu şekilde:

"16-24 Ağustos Erzurum, 30 Ağustos-7 Eylül Çanakkale, 6-14 Eylül Kayseri, 13-21 Eylül Gaziantep, 20-28 Eylül Ankara ve Konya, 27 Eylül- 5 Ekim İstanbul, 4-12 Ekim Malatya, 11-19 Ekim Diyarbakır, 18-26 Ekim Mardin, 25 Ekim-2 Kasım İzmir ve 1-9 Kasım Antalya."

Kaynak: AA

09:03
