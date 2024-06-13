Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu

Süperstar Ajda Pekkan, BWO Entertainment tarafından düzenlenen 'Ajda Pekkan & Arkadaşları' konserinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Konserde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz ve diğer birçok sanatçı Pekkan'a eşlik etti. Pekkan, duygularını dile getirerek bu konserin kendisi için çok özel olduğunu belirtti ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

13.06.2024 00:21
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Süperstar olarak anılan sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.

BWO Entertainment tarafından düzenlenen konserin sunuculuğunu Çağla Şikel üstlendi.

Dev bir orkestrayla sahne alan usta sanatçıya, konserde, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.

Konserde duygularını dile getiren Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış." dedi.

Müzikseverleri "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamlayan Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle beraber çok güzel bir geceye imza atacağımıza inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum. İnşallah öyle yaparız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Pekkan'ın efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söylediği "Ajda Pekkan & Arkadaşları" konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

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