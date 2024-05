AK Parti Kadın Kolları İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Güncel

AK Parti'nin Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt il kadın kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocukları için basın açıklaması yaptı.

Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki parti binasının önünde bir araya gelen kadınlar adına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Anneler Günü'nün öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin ağır imtihanı olduğunu söyledi.

Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını belirten Cihan, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

Cihan, her canın kıymetli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Filistin Sağlık Bakanlığının 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. BM Kadın Birimi'nin raporuna göre, Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Peki ya sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor."

Filistin'de kadınların anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile öldüğünü vurgulayan Cihan, "Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi, savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz." diye konuştu.

"Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın ölüyor" yazılı pankart açan grup, "İsrail katliama son ver", "Anne katili İsrail" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da destek verdi.

Ordu

Ordu'daki basın açıklaması ise Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Baysal, "Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum ki her can tek, her can biriciktir ve bir cana kıyan, tüm insanlığa kıymış gibidir." dedi.

Baysal, Gazzeli bir annenin, "Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm çünkü ikisini İsrail öldürecek, ikisi eve ekmek getirmek için çalışacak, ikisi de okusun ki ülke için işe yarasın." sözlerini hatırlatarak, "Ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler. Zor şartlar." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da yer aldı.

Rize

Rize'de de kadınlar Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda bir araya geldi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin, 12 Mayıs'ta Anneler Günü'nün kutlanacağını, bunun için de günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşandığını söyledi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Yağcıtekin, annelerin yaşadığı zorlukları, verilen büyük mücadeleyi anlattı.

???????Programa, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük, İl Gençlik Kolları Başkanı Arif Berber de katıldı.

Giresun

Giresun'da da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, Atatürk Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze'de binlerce kadının öldüğünü ya da kayıp olduğunu söyledi.

Yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan Gazzeli annelere dikkati çeken Aydın, Filistin'de yaşanan insanlık dramının bir an önce sona ermesini diledi.

Aydın, 81 ilde Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını sözlerine ekledi.

Artvin

Artvin'de ise AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri Atapark Meydanı'nda Gazzeli anneler için bir araya geldi.

AK Parti Artvin Kadın Kolları Başkanı Sonnur Şahin, Anneler Günü dolayısıyla her yerde tatlı bir telaş, Gazze'de ise büyük bir dram yaşandığını söyledi.

Şahin, "Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden, bu direniş bitmez." dedi.

Bayburt

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları üyeleri de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Şehit Nüsret Parkı'nda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Filistin'de günde 63 kadının öldürüldüğünü, bunlardan 37'sinin de anne olduğunu ifade etti.

Çil, Gazze ve Refah'ta İsrail'in saldırılarının aratarak devam ettiğini vurgulayarak, "Bizler bugün AK Parti teşkilatları olarak buradayız. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz, bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." diye konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan da gruba destek verdi.