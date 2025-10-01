AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100\'de: \'Terörsüz Türkiye\' süreci siyaset üstü durumda!

Gül ayrıca Meclis açılışına katılmayacağını açıklayan CHP'ye bir çağrıda bulundu.

AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100 ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yenigün programına konuk oldu.

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl Terörsüz Türkiye'ye doğru giden çok önemli adımlar atılmıştı. Bugün de Cumhurbaşkanımızın çok önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.

Irak, Suriye ve Aftrika'ya yönelik teskerelerin Meclis'te oylanması, trafik kanunu ile ilgili düzenlemeler, cezaları arttırıcı düzenlemeler ve Yargı Paketlerine yönelik düzenlemeler gündemde olacak.

Bu yeni hem yasalar hem de yeni anayasa düzeyinde önemli bir sene olacak. Bizim bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Beklentimiz tüm partilerin aynı masanın etrafında buluşması ve yeni anayasanın çoğulcu bir şekilde yapılması. Bu milletin Meclis'e verdiği bir ödevdir.

ÇÖZÜM SÜRECİ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli gelişmeler oldu. Öncelikle komisyon başkanımızın çok yapıcı bir şekilde başkanlık yapıyor. Çalışma usul ve esaslarını tüm katılımcıların oy birliği ile yaptık. Ben şuan masada olan tüm partilerin her geçen günün bu konuyu daha da önemsediğini düşünüyorum.

CHP'den DEM'e kadar tüm partiler siyaset üstü bakmaya çalışıyor ve şuana kadar çok iyi gidiyor.Hem ekonomik, hem istihdam hem sosyal barış anlamında bu prangayı kaldırmak tüm siyasetçilerin görevidir. Silahların bırakılmasının tespiti ve bu konuda yapılması gereken adımlar neler olmalı bunun çalışmasını yapıyoruz.

AK Parti ile MHP, istediği kanunu çıkarabilecek sayıya sahip, ama biz oturup da 'AK Parti ve MHP olarak bunu böyle uygun bulduk' demiyoruz. Çünkü AK Parti'nin temel yaklaşımı, Cumhur İttifakı olarak biz, milletin bu meselesini milletin tüm temsilcileriyle ortaklaşa yapalım diyoruz

Bir ortak akılla bu süreci yapmak istiyoruz. Partizan adımlarla hareket etmiyoruz. Odaklandığımız nokta Türkiye'nin 50 yılını almış terörü gündemden kaldırmak.

CHP'NİN YAKLAŞIMI ANA MUHALETE YAKIŞMIYOR

(CHP'nin Meclis açılışına katılmayacağına açıklaması hakkında): Bu üzücü bir tablo. Bir sene önce ayakta alkışlayıp karşılayacaksınız, ki bu çok doğru bir karardı. Bu sene katılmayacaksınız.

Cumhurbaşkanı bu devleti temsil ediyor. Bu anamuhalefete yakışan bir tavırdı. 'Özgür Bey değişimi yakalıyor, ezberi bozuyor' diye bakarken bugün gelen tabloda görüyoruz ki bir yıl bu değişime dayanamadı.

Biz bu durumu demokrasi kazanımı olarak görmüştük. Ama dayanamadı. Özgür Bey kendi mahallesine yenik düştü. Değişime direnen, statükocu, dar olsun bizim olsun biz seçimi değil kongreleri kazanmaya devam eden anlayışıma teslim olduğunu gördüm.

CHP'YE ÇAĞRI: 'BEKLENTİMİZ...'

Milletin seçtiğine sırtını dönersen millete sırtını dönmüş olursun. Bu fikirlerini değiştirip milletin seçtiği Cumhurbaşkanını, milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis'te karşılamak kendilerine yakışır. Aksi halde kendileri kaybeder.Beklentimiz keşke gelseler ve Cumhurbaşkanımızı karşılasalar. Millete saygının gereği budur.