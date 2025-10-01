AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100'de: 'Terörsüz Türkiye' süreci siyaset üstü durumda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100'de: 'Terörsüz Türkiye' süreci siyaset üstü durumda!

AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100\'de: \'Terörsüz Türkiye\' süreci siyaset üstü durumda!
01.10.2025 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100 ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yenigün programına konuk oldu. Gündeme dair soruları yanıtlayan Gül, Terörsüz Türkiye sürecine dair, "Terörsüz Türkiye süreci siyaset üstü durumda. Bir ortak akılla bu süreci yapmak istiyoruz. Partizan adımlarla hareket etmiyoruz. Odaklandığımız nokta Türkiye'nin 50 yılını almış terörü gündemden kaldırmak." dedi.

Gül ayrıca Meclis açılışına katılmayacağını açıklayan CHP'ye bir çağrıda bulundu.

AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100 ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yenigün programına konuk oldu.

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl Terörsüz Türkiye'ye doğru giden çok önemli adımlar atılmıştı. Bugün de Cumhurbaşkanımızın çok önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.

Irak, Suriye ve Aftrika'ya yönelik teskerelerin Meclis'te oylanması, trafik kanunu ile ilgili düzenlemeler, cezaları arttırıcı düzenlemeler ve Yargı Paketlerine yönelik düzenlemeler gündemde olacak.

Bu yeni hem yasalar hem de yeni anayasa düzeyinde önemli bir sene olacak. Bizim bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Beklentimiz tüm partilerin aynı masanın etrafında buluşması ve yeni anayasanın çoğulcu bir şekilde yapılması. Bu milletin Meclis'e verdiği bir ödevdir.

ÇÖZÜM SÜRECİ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli gelişmeler oldu. Öncelikle komisyon başkanımızın çok yapıcı bir şekilde başkanlık yapıyor. Çalışma usul ve esaslarını tüm katılımcıların oy birliği ile yaptık. Ben şuan masada olan tüm partilerin her geçen günün bu konuyu daha da önemsediğini düşünüyorum.

CHP'den DEM'e kadar tüm partiler siyaset üstü bakmaya çalışıyor ve şuana kadar çok iyi gidiyor.Hem ekonomik, hem istihdam hem sosyal barış anlamında bu prangayı kaldırmak tüm siyasetçilerin görevidir. Silahların bırakılmasının tespiti ve bu konuda yapılması gereken adımlar neler olmalı bunun çalışmasını yapıyoruz.

AK Parti ile MHP, istediği kanunu çıkarabilecek sayıya sahip, ama biz oturup da 'AK Parti ve MHP olarak bunu böyle uygun bulduk' demiyoruz. Çünkü AK Parti'nin temel yaklaşımı, Cumhur İttifakı olarak biz, milletin bu meselesini milletin tüm temsilcileriyle ortaklaşa yapalım diyoruz

Bir ortak akılla bu süreci yapmak istiyoruz. Partizan adımlarla hareket etmiyoruz. Odaklandığımız nokta Türkiye'nin 50 yılını almış terörü gündemden kaldırmak.

CHP'NİN YAKLAŞIMI ANA MUHALETE YAKIŞMIYOR

(CHP'nin Meclis açılışına katılmayacağına açıklaması hakkında): Bu üzücü bir tablo. Bir sene önce ayakta alkışlayıp karşılayacaksınız, ki bu çok doğru bir karardı. Bu sene katılmayacaksınız.

Cumhurbaşkanı bu devleti temsil ediyor. Bu anamuhalefete yakışan bir tavırdı. 'Özgür Bey değişimi yakalıyor, ezberi bozuyor' diye bakarken bugün gelen tabloda görüyoruz ki bir yıl bu değişime dayanamadı.

Biz bu durumu demokrasi kazanımı olarak görmüştük. Ama dayanamadı. Özgür Bey kendi mahallesine yenik düştü. Değişime direnen, statükocu, dar olsun bizim olsun biz seçimi değil kongreleri kazanmaya devam eden anlayışıma teslim olduğunu gördüm.

CHP'YE ÇAĞRI: 'BEKLENTİMİZ...'

Milletin seçtiğine sırtını dönersen millete sırtını dönmüş olursun. Bu fikirlerini değiştirip milletin seçtiği Cumhurbaşkanını, milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis'te karşılamak kendilerine yakışır. Aksi halde kendileri kaybeder.Beklentimiz keşke gelseler ve Cumhurbaşkanımızı karşılasalar. Millete saygının gereği budur.

Kaynak: TV100

İsmail Küçükkaya, Milletvekili, AK Parti, Siyaset, Türkiye, Güncel, tv100, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100'de: 'Terörsüz Türkiye' süreci siyaset üstü durumda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı Sebebi şaşırttı Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı! Sebebi şaşırttı
Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket Ne kadar dil döküldüyse de nafile Yolculara küsen otobüs şoföründen olay hareket! Ne kadar dil döküldüyse de nafile
Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı
Seray Sever’den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Tekne turu yapan Liverpool taraftarından Galatasaray Adası önünde eşsiz anlar Tekne turu yapan Liverpool taraftarından Galatasaray Adası önünde eşsiz anlar
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a sürpriz tavsiye Ali Koç'tan Sadettin Saran'a sürpriz tavsiye
Taksiciler, TAG sürücüsüne dehşeti yaşattı: Patlatalım mı arabanı Taksiciler, TAG sürücüsüne dehşeti yaşattı: Patlatalım mı arabanı?
Borsa İstanbul’da ikinci dalga operasyonu: 4 kişi tutuklandı Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu: 4 kişi tutuklandı

14:46
Fenerbahçe’nin yıldızına büyük şok Evinden çıkarıldı
Fenerbahçe'nin yıldızına büyük şok! Evinden çıkarıldı
14:38
Erdoğan’dan MHP ve DEM Parti’ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında
14:28
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşıladı
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı
14:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
13:45
Ayşe Barım davasına Nejat İşler’den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok
Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok
13:19
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Trump’ın 20 maddelik planı sinsi tuzaklarla dolu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Trump'ın 20 maddelik planı sinsi tuzaklarla dolu
13:17
Bakan Tunç’tan CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil
Bakan Tunç'tan CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil
11:50
Anne, bebeğini köprünün altına gömdü 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış
Anne, bebeğini köprünün altına gömdü! 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 15:02:12. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Abdulhamit Gül tv100'de: 'Terörsüz Türkiye' süreci siyaset üstü durumda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.