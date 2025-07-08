AK Parti'nin 32. İstişare Kampı "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti'nin 32. İstişare Kampı "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla toplanıyor

AK Parti\'nin 32. İstişare Kampı "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla toplanıyor
08.07.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" sloganıyla gerçekleştireceklerini söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı, "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" sloganıyla gerçekleştireceklerini söyledi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılcahamam kamplarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve dünya siyasetine önemli mesajlar verdiği bir zemin olduğunu ifade etti.

"Milletimizin bize ilettiği her türlü öneri, görüş ve talebin uçtan uca masaya yatırıldığı bir istişare zemini sunuyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın hassasiyetiyle yürütülen bu buluşmalar, hem parti politikalarımızı hem de hükümet uygulamalarını güçlendiren sonuçlara ulaşmamıza katkı sağlıyor." diyen İnan, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana reform siyasetini merkeze aldığını vurguladı.

AK Parti'nin Türk siyasetine birçok yenilik kazandırdığına dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"Girmiş olduğumuz tüm genel seçimlerden AK Parti birinci parti çıktıysa ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde elde ettiğimiz genel seçim sonuçlarından onca hükümet kurduysak, bunda istişarenin çok büyük bir önemi var, reform siyasetimizin çok büyük bir önemi var. Türkiye'ye kazandırdığımız yapısal dönüşümlerin çok büyük bir önemi var. Bu da hiç şüphesiz parti kurullarımızın bu bir araya gelişlerinde elde ettiği istişare zeminlerinden kaynaklanıyor. Tabii buradaki en büyük kararlılık, bu görüşlerin, fikirlerin, elde ettiğimiz çalışmaların hızla politikaya dönüştürülmesinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığında saklı."

Bu yılki kampın önceki yıllardan farklı bir formatta gerçekleştirileceğini belirten İnan, AK Parti'nin değişimlerin ve dönüşümlerin partisi olduğuna vurgu yaptı.

İnan, kamp programında yapılan değişikliği şöyle açıkladı:

"Hiç şüphesiz biz bu bir araya gelişlerimizde milletimiz için ve partimiz için verimliliği en yüksek ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Her bir katılımcımızın, özellikle milletimizin sorunlarıyla ilgili, gençlerimizin sorunlarıyla ilgili, kadınlarımızın, esnafımızın, her seçim bölgesindeki konuları en iyi şekilde irdelemek amacıyla çokça panel, çokça soru ve cevabın yer alacağı, Kabine üyelerimiz ve tüm katılımcıların oldukça verimli istişare gerçekleştirmeleri için 'güvenlik', 'toplum', 'ekonomi' ve 'kalkınma' başlığı altında bu konuları ele alacağız. Öte yandan tabii biz kampımızdan bir gün önce kampımızın tüm katılımcılarıyla, 2025 ve 2026 yılında daha güçlü bir politika inşası için önümüzdeki bir sene içerisinde yapacağımız tüm çalışmaları planlamak için Stratejik Plan Çalıştayı'nı cuma günü gerçekleştireceğiz."

"Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik"

Kampın bu yılki sloganının "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" olarak belirlendiğini ifade eden İnan, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 24'üncü yılını kutlayacağını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıdemli liderliği ile bölgesel ve küresel meselelerdeki diplomatik başarısına vurgu yapıldığının altını çizdi.

İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' başlığı altında kampımıza 'Bismillah' diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün liderlik diplomasisi içerisinde Rusya- Ukrayna krizinden tutun Karabağ'a kadar, Kıbrıs meselesinden tutun diğer meselelere kadar ortaya koyduğu liderlikleri dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılıyor. Bu noktada bizi güçlendiren aziz milletimizin gücü, bu zamana kadar partimize verdiği milletimizin yoğun desteği. Bu güçle beraber Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomaside öncü durumda. Dünyanın içinde bulunduğu kangrenleşmiş tüm sorunlara çözüm odağı olarak ülkemiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın meşveretine başvurduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu bizler ve gençler için büyük bir gurur kaynağıdır."

Kampa özel aplikasyon

Üç gün sürecek kampın önemli gündem başlıklarıyla yoğun içerikli olacağını aktaran İnan, bakanların branşlarına göre salonlarda katılımcılarla buluşacağını belirtti.

İnan, "Her bir konu başlığıyla ilgili Kabine üyelerimiz branşlara ayrılarak istişarelerde bulunacak. Daha rahat ve etkili soru-cevap imkanı sunacağız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, katılımcıların kamp sürecini daha verimli geçirmesi amacıyla yeni nesil mobil uygulamanın da devreye alınacağına işaret ederek, "Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanımızın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkanlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak." diye konuştu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan kamp şarkısı ve video içeriğinin, hem açılışta hem de kapanışta katılımcılara sunulacağını bildiren İnan, içeriklerin kampın ruhunu yansıtan özel çalışmalar olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Eyyüp Kadir İnan, Kızılcahamam, Diplomasi, Teknoloji, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin 32. İstişare Kampı 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
ABD’den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı
Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma
Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura’nın acı günü Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü
Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı

10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
10:09
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:47
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları
1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
15:39
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
15:30
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
15:21
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
15:16
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 11:16:55. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'nin 32. İstişare Kampı "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.