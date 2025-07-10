AK Parti Sözcüsü Çelik, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak." dedi.

Çelik, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinin hedefler doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik, devletin terörle mücadelesinde, sert güç unsurlarının yanı sıra terör örgütünün çözülmesini ve terör örgütünden ayrılmayı teşvik eden çeşitli yasal düzenlemelerin de yer aldığını belirtti.

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve feshedilmesiyle ilgili yaptığı çağrıyı anımsatarak, "Siyasi hayatımızda bir müddet tartışıldıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan devlet kurumlarına sürecin yürütülmesiyle ilgili verdiği talimatlar çerçevesinde bu artık bir devlet projesidir. Yani devletin başı olarak Cumhurbaşkanımız devlet kurumlarına, hükümete bu talimatı vermiştir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin önemli bir adım olduğunu ve silahsızlanma ile örgütün feshinin Türk topraklarının dışında, Süleymaniye civarında gerçekleşeceğini belirten Çelik, "Üç ana kategoride silahsızlanmanın ve feshin söz konusu olması var. Bu üç kategori zaten Irak'taki PKK, Suriye'deki SDG, PYD, İran'daki PJAK yapılanması. Bir de illegalite düzeyinde Türkiye'de, Avrupa'da, başka yerlerde örgütlenmiş ideolojik ve finansmanla ilgili olarak, KCK yapılanması çerçevesinde. Bütün bu sürecin nihayetlenmesi, sona ermesi gerekiyor." dedi.

Ömer Çelik, etiketi ne olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı tavır alınması, bunların feshedilmesi, silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu gerçekleştiği zaman yakın bölgemizde bu silahlı terör örgütü faaliyetini sürdürmeye çalışanlar için de bir alan derinliği kalmayacaktır. Yani onlar için de yakın bölgemizde çeşitli vekalet savaşlarının uzantısı olanlar için de herhangi bir şekilde bir yaşama alanı kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Halen işleyen mekanizmalar var"

Terör örgütünü herhangi bir mezhep ya da etnik kimliğin kazanımı olarak görmenin fevkalade yanlış olduğunu vurgulayan Çelik, terörü meşrulaştırmanın hiçbir kimlik için kazanım ortaya koymadığını ifade etti.

Çelik, silah bırakan örgüt mensuplarına ne olacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Suça karışmamış olanlar, suça karışmış olanlarla ilgili mevcut kanunlarımızda da bir sürü düzenleme var. Aslında halen işleyen mekanizmalar var. Bir çatışma sırasında bile ya da herhangi bir yeri kuşattığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri teslim ol çağrısı yapıyor. Daha sonra bunların teslim olmasıyla ilgili birtakım mekanizmalar var. Nihayetinde de zaten bu fesih sürecinin ve bahsettiğimiz o silah bırakma sürecinin ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler varsa Meclis'teki komisyon tabii ki buna, bunun için, buna pusula olacaktır, buna zemin hazırlayacaktır, buna dayanak oluşturacaktır. O komisyonun gündemine bağlı olarak gelişecek."

Çelik, videolu mesaja yönelik eleştirilerle ilgili soruya, Türkiye'nin kendi egemenlik alanı içerisinde bir terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili mekanizmaları işlettikleri yanıtını vererek, "Burada terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili devlet kendi elindeki hukuki mekanizmaları kullanıyor. Sonuç olarak bütün bu süreçlerin yürütülmesinde Adalet Bakanlığının verdiği kararlarda, Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü faaliyetlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü mücadelede temel zemin, İçişleri Bakanlığının mücadelesinde temel zemin nedir? Zaten hukuk sistemimizdir, anayasal düzenimizdir." dedi.

Devletin elindeki hukuki araçları, sert güç unsurları kadar yumuşak güç unsurlarını da en etkili şekilde kullandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Burada temel prensip şudur, devletin temel nitelikleri ve milletin temel değerleri konusunda bir pazarlık söz konusu değildir. Devletin temel nitelikleri ve milletin temel değerleri konusunda bir al-ver süreci söz konusu değildir. Bütün bu şey, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında bu çerçevede yürütülmektedir. Yani bu ilkeye halel getirecek herhangi bir gölge düşürecek herhangi bir adım atılması söz konusu değildir."

"Fedakarlıklara gölge düşürecek hiçbir adım söz konusu değil"

Çelik, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen askerlere rahmet dileyerek, "Bütün bu fedakarlıklar ülkemiz bölünmesin diye, yani bu tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi korunsun diye yapıldı. Bugün bu fedakarlıklara gölge düşüren zerre kadar adım söz konusu değildir. Öyle bir şeye ne Sayın Cumhurbaşkanımız müsaade eder ne Devlet Bahçeli onay verir." açıklamasını yaptı.

TBMM'nin, milli iradenin en büyük tecelligahı olduğunu dile getiren Çelik, "Sonuçta bütün bu fesih ve silah bırakma sürecinin yürütüleceği, konuların tartışılacağı, zeminin oluşturulacağı yerin nihayetinde komisyonu da yüce Meclis'in içerisinde kurulacaktır." dedi.

Çelik, farklı ülkelerdeki süreçlerde, "üçüncü göz"lerin devreye girdiği değerlendirmesinde bulunarak, "Şu anda bizim yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Yani doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Devlet mekanizması da bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin sivil anayasa ihtiyacının, ülkenin her meselesiyle ilgili olarak birçok alanda gündeme geldiğine işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu çerçevede, Türkiye'nin bunu yeni ve sivil iradeyle gerçekleşmiş bir anayasa ile kucaklaması lazım. Nihayetinde bu teşkilat-ı esasiye dediğimiz devlet hayatının esasını oluşturan bir metindir ve millet iradesinin önümüzdeki on yılları, önümüzdeki yüzyılı nasıl bir çerçevede karşılayacağı ve taşıyacağıyla ilgili bir metindir." diye konuştu.

"Esas muhalefetin, içerik üzerinden yapılması lazım"

Çelik, terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması süreciyle ilgili kurulması planlanan komisyona yönelik soruya "Diğer alanlarla ilgili Meclis'te başka komisyonlar var zaten. Yani Anayasa Komisyonu var, başka komisyonlar var. Dolayısıyla bu komisyonun varlık sebebi terör örgütünün silah bırakması ve feshi ile ilgili sürecin yürütülmesi bakımından gerekli gerekenleri yapmaktır. Meclis başkanımız, bir toplantı yaptı. Dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını değerlendiriyorum. Umarız, bütün siyasi partiler gereken katkıyı verirler." yanıtını verdi.

Çelik, "Terörsüz Türkiye" konusunda siyasi partiler arasında bütünlük sağlanıp sağlanamayacağına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"Terör meselesi, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisidir. Komisyonu protesto etmek, 'Biz bu komisyonda bulunamayacağız' demek politik açıdan doğru tutum değil. Esas muhalefetin, içerik üzerinden yapılması lazım. 'İktidara karşı olduğum için iktidarın getirdiği her şeye de karşıyım', bu siyaset değildir. Herkes terör yükünden Türkiye'nin kurtulmasını ister. ve bu noktaya dönük olarak da herkesin ortaya koyacağı yol haritasının kıymetle dinlenilmesi lazım. Suça karışmış, suça karışmamış ya da şu pozisyonda, bu örgütün feshedilmesi ve silahların bırakılmasıyla ilgili ihtiyaç duyulan düzenleme söz konusu olduğunda komisyon özgür bir biçimde bunu tartışacak ve bununla ilgili bir yol haritası oluşturmaya çalışacak. Yani burada her siyasi partinin farklı görüşleri olabilir, farklı teklifleri olabilir. Onu komisyon aşamasında göreceğiz."

Ülkeye karşı her gün provokasyonların gerçekleştiğini kaydeden Çelik, "Irak ve Suriye gibi bir sınırı olan ve sınırın ötesinde böylesine karmaşık bir yapıyla karşı karşıya olan hiçbir ülke Türkiye'nin verdiği bu mücadeleyi veremez." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, gelinen noktada fesih ve silah bırakma sürecinin ilk aşamasının gerçekleşmesinin çok yeni sayfaların açılmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

"Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi yapacağı açıklamaya ilişkin soruya Çelik, "Kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular yani bu iç politikaya ve dış politikaya dahil bütün konular ele alınacak. Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak." ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine yönelik yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Bizim cumhuriyet, demokrasi konusunda görüşlerimiz son derece açık. Bunu defalarca çeşitli vesilelerle açıkladık. Bizim parti programımızda, tüzüğümüzde net biçimde yazmışız. Beraber siyaset yaptığımız birisi yanlış bir ifade kullandığında, parti programımız, tüzüğümüz açısından kabul edilmeyeceği görüşümüzü biz ifade ediyoruz. Cumhuriyete karşı yapılmış her darbenin arkasında olmuş parti Atatürk'ün vasiyetiyle kavgalı olan parti gelmiş bize not vermeye kalkıyor."???????