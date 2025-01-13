Ak Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan\'ın Yeniden Adaylığına İlişkin Konuştu: Bu Bizim de Gündemimizde, Formüle Bakarız. Önemli Olan Milletimizin İstemesidir

Güncel

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şanlıurfa'da sanatçı İbrahim Tatlıses ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirme yaptı. Çelik, "Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun Şanlıurfa'da gündeme gelmesinden memnuniyet duyduk. Formüle bakarız, siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Onu konuşuruz. Önemli olan milletimizin istemesidir. " ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına yönelik açıklama yaptı. Çelik, " Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi birikimiyle Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak, ülkeyi terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştırmak için koyduğu güçlü bir inisiyatif var. Bu güçlü inisiyatif, Türkiye'nin gündeminden bu meseleyi çıkarmaya odaklanmıştır" diye konuştu. Çelik, şunları kaydetti:

" Suriye'deki terör örgütü kendini feshetmelidir"

"Ne milletimizin birliğinden ve dirliğinden ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden herhangi bir taviz verilmesi söz konusu değil. Kırmızı çizgilerimiz açıktır. İç cepheyi güçlendirme ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşma çerçevesinin dışında sağda solda yapılan spekülasyonlar, temelsiz birtakım iddialar bu süreçle hiçbir şekilde ilgili değildir. Burada herhangi bir terör odağıyla bir müzakere yok. Bugün gelinen noktada bölgedeki Kürt kardeşlerimizi emperyalist ve siyonist projeler için lejyoner yapmaya çalışanlar var. Buna müsaade etmeyeceğimizi açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Suriye'deki terör örgütünün kendini feshetmesi doğru olandır. PKK bağlantılı olmayan siyasi partilerin de Suriye'deki sistem içinde yollarına devam etmesidir."

" Gazze'ye insani yardımlar kısıt olmadan girmeli"

Çelik, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin bir gündem olduğunu belirterek, "Ateşkes, esir takası ve Gazze'ye insani yardımların hiçbir kısıt olmadan girmesi konusundaki inisiyatifimizi devam ettiriyoruz. Dünya halklarının tüm bu süreçte Gazze'ye dönük olarak ortaya koydukları yaklaşım son derece asildir. 1 Ocak sabahı sivil toplum kuruluşlarının İstanbul'da Filistin ile dayanışma mitinginde buluşması çok kıymetli olmuştur" diye konuştu. Çelik, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin bir soru üzerine, "Seçilmiş Başkan Trump ile Cumhurbaşkanımızın hukukunu biliyorsunuz. Aralarında sorunlara çözümüne ilgili bir yöntem oluştu. Birbirlerini iyi tanıyorlar" dedi.

"Şifreli konuşmaya gerek yok"

Soruları yanıtlayan Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'in, CHP'li bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'ye davet edildiğine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Özel'in konuşmasını dinledim. Birtakım da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok, açık bir şekilde söylesin. Onlara yakın bazı haber sitelerinde şu kişi geldi, şöyle bir görüşme oldu diye o kişinin ağzından da birtakım açıklamalar yapılıyor. Böyle şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok sayıda Belediye Başkanı oluyor. Devletin başı olarak mesaisinin elverdiği sürece kapısı herkese açık. Ortada illegal bir durum yok. Ortada komplo teorisine bağlanacak herhangi bir şey yok. Çıkar söyler, nihayetinde siyaset yapıyoruz. Şifre çözücülere gerek yok. Cumhurbaşkanımızın mesaisi açıktır."

"Cumhurbaşkanımız memnuniyetlerini ifade ediyorlar"

Çelik, DEM Parti İmralı Heyeti'nin temaslarına ilişkin bir soru üzerine, bu ziyaretlerin normal olduğunu belirterek, "Bu görüşmeler son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız burada terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya çıkan mutabakattan, birtakım cümleler hariç, genel olarak kullanılan dil ve yaklaşımdan memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade burada nettir. Burada şehit ailelerimizi incitecek, şehit ailelerimizin maneviyatlarına zarar verecek herhangi bir adımın atılması söz konusu olmayacak. Heyetin Cumhurbaşkanımızla görüşmesiyle ilgili herhangi gibi bir gündem şu anda yoktur" diye konuştu.

"Formüle bakarız"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin soru üzerine, "Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun Şanlıurfa'da gündeme gelmesinden memnuniyet duyduk. Formüle bakarız, siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Onu konuşuruz. Önemli olan milletimizin istemesidir. Vatandaşımızın istemesidir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz" diye konuştu.