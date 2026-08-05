Üsküdar\'da Başkanvekilliği Seçimini CHP Kazandı, AK Parti İtiraz Edecek

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Geçtiğimiz cuma akşamı tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan başkanvekilliği seçimini CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Zorlu, tartışmalı, gergin geçen oylamalardan sonra bir açıklama yapan YENİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı Özgür Çelik, "Baştan sona bir operasyon, bir tezgah, tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Bayrampaşa tiyatrosu burada oynanmıştır" diye konuştu, seçime itiraz edeceklerini açıkladı.

31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul'da CHP'den 26 isim, AK Parti'den ise 13 isim ilçe belediye başkanı seçilmişti. 30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı'na yönelik "Kent Uzlaşısı" operasyonundan sonra geçen 22 aylık sürede operasyonlar birbirini izledi. Tablo AK Parti lehine değişti. Beykoz, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Şile, Çekmeköy ve Tuzla'da başkanlıklar ya seçim ve itirazlarla ya da transferler ile AK Parti'ye geçti. İstanbul'da CHP'li başkanların sayısı 26'dan 18'e düşerken, AK Partili başkan sayısı ise 13'den 19'a çıktı. Esenyurt ve Şişli belediyeleri ise kayyum başkanlar tarafından yönetiliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Senem Dedetaş'ın cuma akşamı tutuklanmasından sonra bu sabah 08.00 civarında başlayan seçimde kritik, tartışmalı, gergin anlar yaşandı. O anlarda yaşananlar ANKA kamerasına dakikası dakikasına yansıdı.

Üsküdar Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın 17, CHP'nin 28 üyesinin bulunmakla birlikte, CHP'li meclis üyesi Bülent Kaygun'un Kent Uzlaşısı soruşturması gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olması nedeniyle CHP seçime 27 üyeyle katıldı.

Toplam 44 üyenin oy kullandığı seçimde CHP grubu Başkanvekilliği için Sibel Tan Çetinkaya'yı aday gösterirken, Cumhur İttifakı'nın adayı ise adayını Dündar Ziya Gültekin olarak açıkladı. YENİ Parti ve AK Partili il ve ilçe yöneticileri de izleyiciler için ayrılmış alandan seçimi takip etti.

AK PARTİLİLERDEN DİLEKÇE

Gizli oylama usülü yapılan seçimde oylamaya geçilmeden önce, AK Partili meclis üyesi Vefa Yunus Taylan oylamaya geçilmesi öncesinde meclis başkanına oy pusulası verilirken meclis üyelerinin başkanlık tarafından oy kullanma kabinine telefon, kayıt cihazı gibi cihazların sokulmaması konusunda uyarılması ve seçimin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması talebiyle dilekçe sundu. Taylan'ın dilekçesi meclis salonunda okundu.

Adayların ilk 2 turda seçimin sonuçlanması için gerekli olan 31 oy sayısına, 3'üncü turda ise salt çoğunluk sayısı olan 24 oya ulaşamaması nedeniyle en çok oy alanın kazanmış olacağı 4'üncü turda tamamlandı.

Seçimin ilk turunda 1 boş oy kullanılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Gültekin 16 oy, CHP'nin adayı Çetinkaya ise adının pusulanın arka yüzüne yazılmış olduğu 1 oyu AK Parti grubunun itirazı üzerine geçersiz sayılmasıyla 26 oy aldı. Meclis Başkanvekili Aral, kanunda ismin ön veya arka tarafına yazılmasına ilişkin bir ibare olmadığını belirtmekle birlikte, her iki adayın da 31 oy alamaması nedeniyle ikinci turun yapılması kesinleştiğinden CHP'liler oyun geçersiz sayılmasının üzerinde durmayacaklarını ifade ederek AK Parti'nin itirazına itirazda bulunmadı.

"HARFLERİN AYRI OLDUĞU" GEREKÇESİYLE İTİRAZ

Öte yandan Aral, ikinci tur oylamaya geçilmeden önce aday isminin pusulanın ön tarafına yazılması yönünde uyarıda bulundu. Aral ayrıca, oy kullanırken kabinde yer alan kalemlerin kullanılması, şahsi kalem kullanılmaması ve ara verilmediği takdirde salondan ayrılınmaması yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca AK Partililerin talebi üzerine Aral, sayım sayısında oy sayımının kameralarla ekrana yansıtılacağını belirtti.

İkinci turda Cumhur İttifakı'nın gözlemci üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu, Çetinkaya için verilen bir oya 'harflerin çok ayrı olduğu' gerekçesiyle itirazda bulundu.

Oyların okunmasının ardından oy sayımı yapıldığı sırada divan üyesi Güllü Saran da, Gültekin'e verilen bir oyda Gültekin'in isminin yanına nokta işareti koyulduğuna işaret etmesi üzerine CHP'nin gözlemci üyesi oya itirazda bulunmak istediklerini belirtti. "Şu an edemezsiniz, geçti. Onu sayarken söyleyeceksiniz" şeklinde CHP'li gözlemcinin talebine itiraz etti. Sayım işleminin devam ediyor olması nedeniyle itirazda bulunabileceklerine karar verilmesi üzerine 1'i CHP ve 1'i AKP'nin olmak üzere 2 oy geçersiz sayıldı. 2 oyun geçersiz sayılmasıyla ikinci tur, Çetinkaya'nın 26 oy, Gültekin'in ise 16 oy almasıyla sonlandı. Ardından ise üçüncü tura geçildi.

"KALP SİMGESİ" İTİRAZI

Üçüncü turun oy sayımı sırasında Sarıoğlu, Çetinkaya için verilen bir oya "kalp simgesi" olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. CHP'liler ise, Sarıoğlu'nun kalp simgesi olduğunu iddia ettiği yazının B harfi olduğunu belirtti. Bunun üzerine CHP'liler de G harfi yerine 6 yazıldığı gerekçesiyle Gültekin'in için verilen oya itiraz etti. Her iki taraftan da harf yazımından kaynaklanan itirazların öne sürülmesi üzerine üyeler oy sayımının yapıldığı masanın etrafında toplanarak itiraz edilen pusulaları incelemeye başladı.

Aral masanın etrafında yaşanan toplanma nedeniyle meclisin düzeninin bozulması nedeniyle ara vermek durumunda kalacağı uyarısında bulunarak gözlemci üyeler dışındaki üyelerin masanın etrafından ayrılarak yerlerini oturmalarını istedi. AKP'li üye Taylan geçersiz oyların kamera gösterilmesini talep etti. Oylara yapılan itirazların incelenmesinin divanın görevi olduğu belirtilerek oylar divan üyelerince incelemeye alındı. Sarıoğlu, Divan üyelerinin oyları incelediği sırada divana çıkarak itirazlarını sürdürdü. Sarıoğlu CHP'lilerin itirazları üzerine aşağı inerken bu sırada izleyici olarak seçimi takip eden AK Partililer ile YENİ Partililer arasında tartışma yaşandı.

AK PARTİ TEMSİLCİSİNDEN BAYRAMPAŞA ANIMSATMASI

AK Partili izleyiciler bir kişinin YENİ Partilileri kamera kaydına alması üzerine YENİ Partilililer uyarıda bulundu. Çekim yapmaya devam edilmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma Aral'ın uyarısıyla sonlandı. Ardından inceleme sonucunda 1'i Çetinkaya'ya, 4'ü Gültekin'e verilmiş olan toplam 5 oyun geçersiz sayıldığını belirterek üçüncü turun sonucunu Gültekin'in 18 oy, Çetinkaya'nın 21 oy olarak açıkladı.

Sonucun açıklanmasının ardından söz alan AKP'li üye Taylan, "Her ne kadar sizin kararınız o şekilde olsa da biz bu turu 22'ye 20 almak suretiyle kazandığımızı addediyoruz... Aynı konu ne yazık ki Bayrampaşa'da da yaşandı. Bayrampaşa'da da bu hukuki sorunlu idare mahkemesinden döndü. Aynı hataya düşmemenizi tavsiye ediyoruz. Meclis üyelerimizin iradesine saygı duymanızı tavsiye ediyoruz. Dördüncü turu bir an önce başlatmak suretiyle meclis üyelerimizin iradesinin sandığa yansımasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taylan'ın seçim sonucuna ilişkin ifadelerini kabul etmediğini belirten Aral, CHP'li üyeler tarafından sunulan ara verilmesi talepli dilekçeyi kabul ederek oturuma ara verdi. Ara sırasında AK Partili il ve ilçe yöneticileri bu kez salonda görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu tartışma sırasında kendisine tepki gösteren gazetecilere, "Gel özel görüşelim" dedi.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA KAZANDI

Aranın ardından meclis üyeleri ve izleyiciler dördünü tur için yeniden salona gelerek yerleri aldı. Bu sırada YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün CHP'li üye Hüseyin Kazan'a Cumhur İttifakı sıralarını işaret ederek "sen oraya geç" demesi üzerinde salonda tansiyon yeniden yükseldi, küfür duyuldu. AK Partililerin ve Kazan'ın, YENİ Partililere sert tepki gösterdiği tartışma Aral'ın araya girmesiyle yatışırken bu kez Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Aral'a "Oyları kameraya göster" şeklinde bağırdı. Oyların kameraya gösterildiğini belirten Aral, Sarıcaoğlu'nu "Bir meclis başkanıyla bu şekilde konuşamazsın" diyerek uyardı. Aral, pusulalara isimlerin itiraza yol açmayacak şekilde "tane tane" yazılması uyarısını yineleyerek dördüncü turu başlattı. Zaman zaman gerilimin arttığı, tartışmaların yaşandığı seçimin 4. turunda Sibel Tan Çetinkaya geçerli oyların 22'sini, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı.

Seçimin ardından belediye meclis üyeleriyle birlikte Üsküdar Belediyesi önünde bir açıklama yapan YENİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı Özgür Çelik, iktidar partisi mensuplarının devlet kurumlarının da gücünü kullanarak millet iradesine çökmeye çalıştığını söyledi. Çelik şunları söyledi:

"ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMADA TEHDİTLER, BASKILAR, ŞANTAJLAR DEVREYE SOKULDU"

Üçüncü tur oylamada işte o tehditler, o baskılar, o şantajlar devreye sokuldu. Burada bir sinsi plan yapılmış. Burada birinci operasyonu yaptıktan sonra bir sinsi plan yapılmış. Üçüncü turda bu sinsi plan devreye sokuldu. Bir kere seçimin yapılış saati karar veren İstanbul'daki kamu kurumu seçimin yapılış saatini sabah saat 08'e koydular. Şu ana kadar İstanbul'da hiç gerçekleşmemiş bir uygulama. Seçimler saat 10'da yapılır, 11'de yapılır, 13'te yapılır. İlk defa sabahın 8'ine seçim koydular. Bir başka sinsi plan yoktu.

"BİR SİNSİ PLANLA İKİ OPERASYON ARASINDA İNSANLAR AİLELERİYLE TEHDİT EDİLMİŞ"

Biz belediye meclis üyelerimizle dün ve ondan önceki gün birer birer konuştuk. Teker teker konuştuk. Hepsiyle sohbetlerimiz oldu. Üçüncü turda karşılaştığımız manzara şuydu. Bir sinsi planla iki operasyon arasında insanlar aileleriyle tehdit edilmiş. Çocuklarıyla tehdit edilmiş. Burada görev yapan arkadaşlarımız, çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Bir takım teklifler verilmiş. Bir takım rakamlar konuşulmuş. ve üçüncü tur oylamada bizim adayımız Sibel Tan Çetinkaya 26 oy aldı. 18 oy rakip siyasi partinin adayı aldı. ve 5 geçersiz oy burada devreye girdi. ve o sinsi planın sonrasında dördüncü tur oylandı.

AK PARTİLİ ÖZDEMİR: İTİRAZ EDECEĞİZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise sebepsiz yere oyların geçersiz sayıldığını belirterek sonuca itiraz edeceklerini açıkladı. Meclis üyelerine baskı yapıldığını öne süren Özdemir, "Bayrampaşa tiyatrosu burada oynanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.