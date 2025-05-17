Akar: PKK ve YPG Kürtlerin Temsilcisi Değildir - Son Dakika
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Akar: PKK ve YPG Kürtlerin Temsilcisi Değildir

Akar: PKK ve YPG Kürtlerin Temsilcisi Değildir

Hulusi Akar, PKK ve YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

17.05.2025 18:07
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse PKK, YPG de hiçbir şekilde Kürtlerin, Zazaların temsilcisi değildir." dedi.

Akar, Bingöl'deki temasları kapsamında Bingöl Üniversitesi'ni ziyaret etti, Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik ile görüştü.

Bingöl Üniversitesi Aktif Gençlik Kulübü ve Genç Sensin Öğrenci Kulübünce Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen " Türkiye'de ve Bölgemizde Güvenlik Meseleleri" konferansına katılan Akar, konuşmasında, en büyük yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Akar, dünyada ciddi gelişmelerin yaşandığını, ilkelerin ve kavramların değişiklik gösterdiğini ifade ederek, askeri, güvenlik, savunma, teknik ve teknolojik konularda önemli gelişmelerin meydana geldiğini belirtti.

Dünyanın her yerinde gerilimler olduğuna işaret eden Akar, bu gerilimlerin ne zaman nasıl bir çatışmaya dönüşeceğinin kestirilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Akar, "Bunun en çarpıcı örneği Hindistan-Pakistan. Hiç kimsenin haberi yokken bir anda orada bir çatışma başladı. Olabilir mi; olabilir. Çok yerde olabilir bu. Peki biz bununla ilgili ne yapacağız; yapılacak en önemli konu birlik ve beraberliğimiz, yani iç cephe. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin her zaman tekrar tekrar söylediği gibi iç cephe." ifadesini kullandı.

Dünyada yapay zeka ile ilgili şirketlerin çok ciddi yarış içerisinde olduğunu anlatan Akar, bu konuda çok ciddi şekilde çalışılması, bunun öneminin görülmesi gerektiğini söyledi.

"Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir Türkiye var"

Akar, Türkiye'nin dış ilişkilerine değinerek, şunları söyledi:

"Dışişlerimizde, özel teşebbüsle, oradaki askeri varlığımızla, savunma güvenliğimizle, yatırımlarımızla, üniversitelerimizle bu alanlarda son derece güçlü, kuvvetli ilişkilerimiz var. Çünkü hiçbir zaman sömürücü, emperyalist olmadık. Bütün milletlerle son derece yapıcı, sağlam ilişkilere sahibiz ve o bakımdan da Cumhurbaşkanı'mıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ciddi bir teveccüh var. Bunu da kullanmak suretiyle ilerliyoruz ve diyoruz ki artık Türkiye menüde değil, masada. Eskiden menüdeydi, bizi yemeye çalışıyorlardı şimdi Türkiye menüde değil masada. Masada olmaya devam ediyoruz. Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen bir Türkiye var."

"PKK, YPG Kürtlerin ve Zazaların temsilcisi değildir"

Hulusi Akar, mücadelelerinin teröre karşı olduğuna işaret ederek, buna rağmen yalanla, iftirayla ülkedeki birlik ve beraberliği bozmak için gayret gösterenlerin olduğunu belirtti.

"Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi değilse PKK, YPG de hiçbir şekilde Kürtlerin, Zazaların temsilcisi değildir. Bunu bilmemiz lazım." diyen Akar, bunlara fırsat vermediklerini, vermeyeceklerini kaydetti.

Konferansa, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan ile akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akar: PKK ve YPG Kürtlerin Temsilcisi Değildir - Son Dakika

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