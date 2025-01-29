Akdeniz Chemson, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi\'ne Kabul Edilen İlk Şirket Oldu

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AKDENİZ Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible programına kabul edilen ilk şirket olduğunu duyurdu. Ticaret Bakanlığı tarafından atanan danışman firma ile bir araya gelen şirket, 'Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası'nın hazırlanması için çalışmalara başladığını bildirdi.

Açıklamasında Türkiye çapında programa kabul edilen ilk firma olduğunu belirten Akdeniz Chemson, sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir döneme adım attığını ifade etti. Program kapsamında çalışmalara başlayan şirket, Ticaret Bakanlığı tarafından atanan danışman firma ile 'Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası'nın hazırlanması için bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanı Ebru Gülsoy Rojas Atencio ve altı kişilik bir ekip ise çalışmaları yerinde takip etmek üzere şirkete iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

ŞİRKETİN PROJELERİNE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TEŞVİK VERİLECEK

Şirket, program kapsamında oluşturacağı sürdürülebilirlik yol haritası ile kurumsal gelişimine ve sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlayacak önemli projeler tanımlamayı hedefliyor. Bir ay sürecek çalışmanın ardından hazırlanacak yeşil mutabakata uyum yol haritası ve proje kartları Ticaret Bakanlığı'na sunulacak. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde, şirketin projelerine Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik verilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PARAMETRELERİNE GÖRE BELİRLENECEK

AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamaya yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan danışmanlık destek programı, 26 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Program kapsamında, destek almaya hak kazanan firmalar arasında, sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli seviyenin üzerinde olduğu tespit edilen şirketler, danışmanlık desteğinin yanı sıra Responsible marka etiketini kullanma hakkına sahip olabilecek. Tüketicide ve üreticide sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya yönelik oluşturulan ve Ticaret Bakanlığı'na ait bir marka olan Responsible, firmaların sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli düzeyin üzerinde kapasite ve olgunluk seviyesinde olduğunu ifade ediyor.