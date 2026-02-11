Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç\'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Sözü ilk alan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi boyunca önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak önemli işler yaptığını söyleyen Tunç, "4 Haziran 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğim Adalet Bakanlığı görevini bugün büyük bir onur ve gururla değerli kardeşimiz Akın Gürlek Bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaları anlatan Tunç, Akın Gürlek'e başarı dileyerek kendisine her zaman destek olacağını ifade etti.

"BU BAYRAK DEĞİŞİMİNDE KALDIĞIMIZ YERDEN DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZ DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç ayrıca, "Bu nöbet değişiminde, bu bayrak değişiminde kaldığımız yerden daha hızlı, daha enerjik bir şekilde yolumuza devam ederek bizim asıl amacımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir ve özellikle Adalet Bakanlığı gibi adaletin tecellisi noktasında, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında özellikle hassasiyet gösterilmesi gereken bir makamdayız. Buna görev süremiz boyunca dikkat etmeye çalıştık ve bu anlamda da yargı teşkilatımızın büyük desteğini gördük. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu ulvi görevi bizlere tevdi eden ve genç yaşta bizi siyasete katan ve siyasetin her kademesinde gerek parlamentoda, gerek teşkilatta, gerekse kabinede son olarak görev veren, bu onurlu görevlere bizleri layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ BAKAN GÜRLEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Sözü alan Akın Gürlek ise konuşmasına Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek başladı. Yargı reformlarına değinen Gürlek, adalet sisteminin bu reformlarla güçlendiğini söyledi. Gürlek, "Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, "Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Yargı reformları, İnsan Hak hak eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye yüzyılında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz."

GÜRLEK: BU EMANETİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

"Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bu görevi hediyeden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum. Biliyorsunuz 20 yıla yakın hakimlik savcılık yaptım. Özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlar da tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum." dedi.