Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Haberin Videosunu İzleyin
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç\'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
11.02.2026 14:20  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç\'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Haber Videosu

Kabine'deki değişim sonrası Adalet Bakanlığı'nda devir teslim gerçekleşti. Akın Gürlek Adalet Bakanlığı görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı. İlk açıklamasını törende yapan Gürlek, "Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Sözü ilk alan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi boyunca önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak önemli işler yaptığını söyleyen Tunç, "4 Haziran 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğim Adalet Bakanlığı görevini bugün büyük bir onur ve gururla değerli kardeşimiz Akın Gürlek Bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaları anlatan Tunç, Akın Gürlek'e başarı dileyerek kendisine her zaman destek olacağını ifade etti.

"BU BAYRAK DEĞİŞİMİNDE KALDIĞIMIZ YERDEN DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZ DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç ayrıca, "Bu nöbet değişiminde, bu bayrak değişiminde kaldığımız yerden daha hızlı, daha enerjik bir şekilde yolumuza devam ederek bizim asıl amacımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir ve özellikle Adalet Bakanlığı gibi adaletin tecellisi noktasında, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında özellikle hassasiyet gösterilmesi gereken bir makamdayız. Buna görev süremiz boyunca dikkat etmeye çalıştık ve bu anlamda da yargı teşkilatımızın büyük desteğini gördük. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu ulvi görevi bizlere tevdi eden ve genç yaşta bizi siyasete katan ve siyasetin her kademesinde gerek parlamentoda, gerek teşkilatta, gerekse kabinede son olarak görev veren, bu onurlu görevlere bizleri layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ BAKAN GÜRLEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Sözü alan Akın Gürlek ise konuşmasına Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek başladı. Yargı reformlarına değinen Gürlek, adalet sisteminin bu reformlarla güçlendiğini söyledi. Gürlek, "Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, "Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Yargı reformları, İnsan Hak hak eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye yüzyılında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz."

GÜRLEK: BU EMANETİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

"Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bu görevi hediyeden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum. Biliyorsunuz 20 yıla yakın hakimlik savcılık yaptım. Özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlar da tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum." dedi.

Adalet Bakanlığı, Yılmaz Tunç, Akın Gürlek, Gürlek, Güncel, Kabine, Hukuk, Hakim, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    daha ileri derken. zaten herşey güzel degilmiydi adil degilmiydi ? adaleti daha ileri taşımak nasıl oluyor ? adalet bin yıl önce de aynı kriteri vardı bin yıl sonra da. demek ki bundan öncekiler kötüydü. 120 22 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mustafa fazla zorlama motoru yakarsın Sizin kafanız 1923’ten bu güne gelemediği için anlamamanız gayet normal Dünya sürekli değişiyor Türkiye sürekli değişiyor Dünün şer i kanunlarıyla bugün yönetilemez bugünün şer i kanunlarıyla da yarın yönetilemez şer i Kanunlar sürekli yenilenmek zorunda 19 84
    kenan sar kenan sar:
    kendilerine göre yani. 64 13
    Szka788304 Szka788304:
    selami kime ne anlatmaya çalışıyorsun biz diyoruz marmaray Mustafa diyor makarna biz diyoruz türkiye nin dev yapıları modern şehir hastaneleri modern silahlı kuvvetler modern şehir hastaneleri Mustafa diyor konser paris baklava hırkıs 28 46
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Daha ileri derken bunu mu anladın .. Yazık laaa 7 12
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Düzeltme şer i değil beşeri kanunlar Olacaktı çünkü şer i kanunlar Allah‘ın koymuş olduğu kanunlardır beşeri kanunlar da İnsanların koymuş olduğu kanunlardır 11 1
    n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    SZka..Senin söylediklerinden Akp icadı olan tam gün makarna… makarna maddesi doğru 6 4
    eser demir eser demir:
    Szka selami trolll gelmiş hahahahah 2 3
    Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    daha ileri derken CHP siz bir ülkeden bahsediyor 2 1
    eser demir eser demir:
    Mehmet Mustafa Koç çok komisin vallahi billahi 1 0
    Szka788304 Szka788304:
    eser demir donunuda calacaklar bizler olmasak hahahahaha 0 1
  • 0608karahan 0608karahan:
    ne yazılır bılmıyom? 52 7 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    yeminle söylüyorum bir sabah kalktığımda Cübbeli Ahmet diyanet başkanı Adnan Oktarda turizm bakanı olmuşsa şaşırmam. 40 3 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Adnan oktar turizim Bakanı olamaz da cübbeli diyanet işleri başkanı olabilir 13 3
    Behzat Behzat:
    selami kardeşim valla şaşırmış kalmışız. 3 0
  • Hakan Özder Hakan Özder:
    Ödulu aldin ama unutma adalet herkese lazim… 20 2 Yanıtla
  • qds7crnh9q qds7crnh9q:
    ama adaleti sağlayamadın hep komutla çalıştın ahirette var orada adalet nasıl yönetilir bizzat yaşarsın 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
71 yıllık serüven sona erdi Silah ve outdoor devi iflas etti 71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:34:44. #7.11#
SON DAKİKA: Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.