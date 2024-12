Alabama'nın Mahkum Sömürüsü

Güncel

NEW YORK, 21 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Alabama eyaletinin mahkumların bir sözleşmeyle özel şirketlere kiralanması uygulaması konusunda diğer eyaletlere göre daha uzun bir geçmişi olduğu ve bu uygulamadan diğer eyaletlere göre çok daha fazla kar elde ettiği bildirildi. Associated Press'in haberine göre eyalet, 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip bu genişleyen emek sömürüsü sistemiyle hapis cezasının ticarileştirilmesine yönelik bir şablon oluşturmuş durumda.

Mahkumların çalıştırılması konusunda yürütülen iki yıllık bir araştırmaya dayanan haberde, "Sadece son beş yılda ABD'deki en vahşi, aşırı kalabalık ve başa çıkması zor hapishane sistemlerinden birinden mahkum işçi kiralayan 500'den fazla şirket arasında Best Western, Bama Budweiser ve Burger King yer alıyor" denildi.

Mahkumlara verilen işlerin çoğu, bina içinde yapılıyor ve büyük oranda siyahi olan eyaletin mahkumları, ağır iş cezasına çarptırılabiliyor ve yerleri silmekten çamaşır yıkamaya kadar birçok işi bedava yapmak zorunda kalıyor.

Habere göre 2018 yılından bu yana 10.000'den fazla mahkum Alabama'nın hapishane duvarları dışında belediyeler ve büyük otomobil parçası üreticileri ve et işleme fabrikalarından Walmart gibi büyük perakendecilerin dağıtım merkezlerine kadar birçok işletme için 17 milyon saatten fazla çalıştı.

Özel şirketlere çalışan mahkumlar en azından biraz para kazanabilirken çalışmayı reddetmeleri halinde aile ziyaretlerinden mahrum kalabiliyor ya da yüksek güvenlikli hapishanelere gönderilebiliyor. Bu uygulama çok tehlikeli olduğu için federal hükümet, mahkumların maruz kaldığı muamelenin anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle dört yıl önce bir dava açtı. Ancak bu dava henüz karara bağlanmış değil.