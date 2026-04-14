Alaçam Kapaklı Pidesi Coğrafi İşaret Alıyor

SAMSUN'un Alaçam ilçesinin lezzetlerinden 'Alaçam kapaklı pidesi'nin, kendine has özellikleri ve geleneksel yapılış yöntemiyle tescillenmesi için coğrafi işaret çalışmalarına başlanması, esnafı mutlu etti. Pide ustası Murat Değirmenci, "Pidemizin coğrafi işaret alacak olması oldukça önemli. Yarım asırdır bu pideyle iç içeyiz ve bu lezzetin tescillenmesi değer taşıyor" dedi.

Alaçam ilçesinde uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan 'Alaçam kapaklı pidesi' için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı. Çiğ et iç harcıyla hazırlanan kapaklı pide, etin hamurla birlikte pişmesiyle diğer pide çeşitlerinden ayrılıyor. İlçede ustadan çırağa aktarılan üretim tekniğiyle hazırlanan bu lezzetin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Coğrafi işaret sürecinin tamamlanmasıyla, Alaçam kapaklı pidesinin tescillenerek, ilçeyle özdeşleşen bir değer haline gelmesi bekleniyor. Pide ustası Murat Değirmenci, "Yaklaşık yarım asırdır Alaçam'da yapılan bu pide, köklü bir geçmişe sahiptir ve yıllardır aynı gelenekle hazırlanır. Pidemizin coğrafi işaret alacak olması bizim için oldukça önemli. Yarım asırdır bu pideyle iç içeyiz ve bu lezzetin tescillenmesi büyük bir değer taşıyor" diye konuştu.

'GURBETÇİLER TARAFINDAN SIKÇA TERCİH EDİLİYOR'

Pidenin, Alaçam ile özdeşleşen önemli bir lezzet olduğunu söyleyen Değirmenci, "Yüzde 70 alt kapak, yüzde 30 üst kapak olacak şekilde hamurdan hazırlanır. Diğer pidelerden en belirgin farkı ise çiğ kıymadan yapılmasıdır. Bu yönüyle tamamen Alaçam'a özgü bir lezzet olarak öne çıkar. Pide salonları yaygınlaşmadan önce kapaklı pide fırınlarda yapılırdı. Günümüzde ise pide salonlarının artmasıyla birlikte üretim daha geniş alanlarda devam ediyor ve kapaklı pide aynı usulle yapılmayı sürdürüyor. Oldukça farklı ve kendine has bir lezzet olan kapaklı pide, özellikle dışarıdan gelen gurbetçiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Eski bir gelenek olması nedeniyle birçok kişi özellikle bu lezzeti tatmak için geliyor. Evden malzeme getirenlere de kapaklı pide hazırlanıyor, bunun yanında kendi malzemelerimizle de üretim yapılıyor. Ev ortamında yapılması oldukça zor bir pide, çünkü fırın şartları gerekiyor. Bu da zaten kapaklı pidenin en önemli özelliklerinden biri. Biz de 27 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Bizden önce de bu işi yapan ustalar vardı ve bu gelenek onların emeğiyle bugüne kadar ulaştı" ifadelerini kullandı.

'KAPAKLI PİDE RESMİ OLARAK İLÇEMİZE AİT BİR DEĞER HALİNE GELECEKTİR'

Coğrafi işaret tescili almak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise şöyle konuştu:

"İlçemize özgü kapaklı pidenin en önemli özelliği, içindeki etin hamurla bütünleşerek pişmesidir. Kapaklı pide, Alaçam'da uzun yıllardır yapılan köklü bir lezzettir. Alaçam Kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak bu ürün için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. Tescil tamamlandığında kapaklı pide resmi olarak ilçemize ait bir değer haline gelecektir. İlçemizde yetiştirilen hayvanların etini kullanıyoruz. Kapaklı pide, kendine has tadıyla öne çıkıyor ve bu lezzet, insanların Alaçam'ı ziyaret etmesi için önemli bir neden oluşturuyor."