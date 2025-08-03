Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Son Dakika
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Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

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Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
03.08.2025 13:33
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Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
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Susuzluk tehlikesi nedeniyle günde 10 saat su kesintisi yaşanan İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi şekilde düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.

Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

SULAR ÇEKİLDİ, ESKİ KARA YOLU ORTAYA ÇIKTI

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

BARAJLAR ALARM VERİYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

SU KESİNTİLERİ 10 SAATE ÇIKARILMIŞTI

İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti. Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu. İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.

Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - Son Dakika

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