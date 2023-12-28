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Ali Babacan: Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması şart - Son Dakika
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Ali Babacan: Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması şart

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması gerektiğini belirtti. Babacan, hukuk devleti iddiasının gereği olarak kararın uygulanması çağrısında bulundu.

Ali Babacan: Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması şart
28.12.2023 - 00:11,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin; "Bu ülkenin kurucu senedi, yapılan her işlemin dayanağı olan Anayasa'yı tanımayanlar büyük bir hukuk darbesine imza atıyor. Anayasa Mahkemesi kararına katılın veya katılmayın. Can Atalay'ı sevin veya sevmeyin. Önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti iddiasının gereği olarak bu kararın uygulanması şart" açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermesine tepki gösterdi. Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bu ülkenin kurucu senedi, yapılan her işlemin dayanağı olan Anayasa'yı tanımayanlar büyük bir hukuk darbesine imza atıyor. Anayasa Mahkemesi kararına katılın veya katılmayın. Can Atalay'ı sevin veya sevmeyin. Önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti iddiasının gereği olarak bu kararın uygulanması şart. Buradan kabinedeki ve AK Parti'deki makul insanlara sesleniyorum: Sizi dönüşü olmayan karanlık dehlizlere sokuyorlar. Ses çıkarın, gün bugündür. Susmayın, adalete sahip çıkın. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum: Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması bu ülkenin beka sorunu haline gelmiştir. Size dayanarak, sizden aldıkları güçle ülkeyi bu karanlık yola sokanları durdurun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözleriyle sesleniyorum: "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!" 100 yılı aşmış demokrasimiz tamamen ilkel çağlara mı dönsün istiyorsunuz? Adalet, hak yerlerde ama, iyice sürünsün mü istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sesleniyorum: Utanacaksınız. Bu gidişatı sürdüremezsiniz. Derhal Anayasa'nın asgari gereğini yerine getirip Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın!"

Kaynak: ANKA
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