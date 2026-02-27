(İZMİR) – Bornova Belediyesi'nin yapımını tamamladığı ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının verildiği Gülşah Durbay Gençlik Merkezi açılışında konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Gülşah ya da Ferdi Başkan, kentlerde, sokaklarda, binalarda okullarda yaşayacak. İzmir'e her gelen Gülşah'ı tanıyacak, buraya gelen gençler onu anlayacak" dedi.

Bornova Belediyesi, geçtiğimiz aylarda vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın anısını yaşatmak üzere Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa ev sahibi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin yanı sıra Gülşah Durbay'ın ailesi, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Yankı Bağcıoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Ednan Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Açılış, Gülşah Durbay anısına hazırlanan filmin gösterimi ile başladı, film izlenirken Durbay'ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

Gökçen: Gülşah hayatı boyunca gençlik mücadelesi verdi

Durbay ailesi adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, konuşmasını gözyaşları içinde yaptı. Gökçen, "İlk günden hiçbir farkı yok benim için. Arkadaşımı kaybettim. Hayatımızda çok şey paylaştık. Kız arkadaş olarak hem sosyal hayatı birlikte geçirmek hem de siyasi hayatta birlikte yol yürümek kolay rastlanan bir şey değil. Biz Gülşah'la bunu başarmıştık. Herkesin yüzüne baktığımda Gülşah'tan bir parça görüyorum. Yas tutmak önemli. Bu üzüntümüz ne zaman bitecek diye konuşuyoruz zaman zaman ama hiç geçmeyecek gibi görünüyor. Yüzünü ve sesini bu kadar net hatırlamak benim bekleyeceğim bir şey değildi. Ama önemli olan yası umuda dönüştürmek. Gülşah hayatı boyunca gençlik mücadelesi verdi. Türkiye ve şehri için güzel ve büyük hayaller kuran biri olması nedeniyle bir gençlik merkezine onun adının verilmesi çok önemli buluyorum" dedi.

Eşki: İnşallah buraya gelen kızlar Gülşah'ı örnek alır

Bornova Belediye Başkanı Eşki, Durbay ile yaşadığı bir anıyı da paylaşarak şunları söyledi:

"Bugün sevgili Gülşah için toplandık. Benim onunla hiç unutamadığım bir anım var. Kızım doğmadan 10 gün önceydi. Eşim ailesinin yanındaydı. Ben de iki arkadaşımla İstanbul'dan gelmiştim. Gülşah aradı 'benden habersiz toplantı mı yapıyorsunuz' dedi 'Sen de gel' dedim ve geldi. Yolda Gülşah arabayı kullanırken inanılmaz hız yaptı. '10 gün sonra baba olacağım, bari kızımı göreyim' dedim. 'Cinsiyetini söylemeden ayağımı gazdan çekmeyeceğim' dedi. Bilmiyorduk. 'İnşallah kızın olur. Araba kullanmayı ben öğretirim ona' dedi. Arabaya kullanmayı öğretemeyecek. Yaşı benzemesin ama huyu benzesin. Bir gençlik merkezi açıyoruz. İnşallah buraya gelen kızlar Gülşah'ı örnek alır. Tohum hem geçmiş hem gelecek demek. Bizler Mustafa Kemal'den aldığımız görevi geleceğe taşımak istiyoruz. O yüzden bu gençlik merkezine Gülşah'ın adını vermeyi uygun gördük. İnşallah gençler onu örnek alır. Bu merkezin üzerindeki 6 katı da satın alıp rahmetli Ferdi Zeyrek adına üniversiteye hazırlanan gençler için etüt merkezi açacağız. Madem hükümet eşitlik sağlamıyor, biz yapacağız."

"Bu kente kimse parmak sallamasın"

Eşki, AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ın CHP'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bornova'daki Kars Halil Atila Ortaokulu'nun sadece 170 metre aşağısına bir okul yapalım masraflarını da biz yapalım dedik. Buraya büyük bir meydan yapalım istedik. 'Olmaz' dediler proje masrafları var diye. 'Biz karşılayalım' dedik, 'Meydan çok değerli' dendi, İki arsa vermeyi önerdik. Baktık ne yapsak kabul ettiremedik. Ankara'ya gittim görüştüm ilk başta 'Hayır' dediler. Sonra tekliflerimiz hoşlarına gitti. 1 okul yerine 3 oku yapmamızı istediler. Gittim bakanlığa 'İstediğiniz her şey tamam, üstüne bir de otizm okulu açacağım. Yeter ki meydanı verin biz de oraya iki müze ve altına otopark yapalım' dedim. İmza beklenirken ret geldi. Çevre Bakanlığı'nda ruhsat onaylamışlar ve bizi de okul yapmamakla suçladılar. Eğitime karşı olduğumuzu söylediler. En son parmak sallayarak 'Okulun açılış törenine de davet etmeyeceğiz' dediler. Bizi de rantçılıkla suçladılar. Eğer bu arkadaşlar rant arıyorsa, İzmir limanına yapılanlar ortada. İzmir'e resmen çökmeye çalışıyorlar. İZBB'nin makam binasına vakıflar el koymaya çalışıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne soruyorum biz kendi belediyemizle bir cami yaptırıyoruz, Halkapınar'da uzun yıllardır bir cami inşaatı duruyor. Vakıflar Büyükşehir'in binasıyla uğraşacağına bu vakıfla uğraşsın. Rant arayanlar aynaya baksın. Karşımızdakiler kimle konuştuklarını bilmiyorlar. İzmir'in çok üzerine gelmeye başladılar. İzmir sizlerin parmak sallayacağı bir yer değil. İzmir isyanın, Mustafa Kemal'in, sistemine direnen efelerin kentidir. Bu kente kimse parmak sallamasın."

Dutlulu: Buraya gelen her bir genç Gülşah Durbay'a hayran kalacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Gülşah Durbay ile ilgili övgü dolu sözler kullanarak, "Manisamız 2025 yılında çok büyük acılar yaşadı, büyük kayıplar verdi. Güney kardeşimiz, Ferdi Başkanımız. Artık yeter dedik ama sonrasında Gülşah kardeşimizi kaybettik. Durbay ailesi benim için çok önemlidir, aile dostumuzdur. Gülşah'ı çok farklıydı, enerjikti. Mücadele ederdi. Daha da iyi yerlere gelecekti ama kader. Bugün baktığımızda yas tutacağız ama Gülşah gibi bir karakteri en güzel şekilde anmanın gençlik merkezlerinde, sosyal işlerde olduğunu düşünüyorum. Ben Ömer Başkanımızın çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum. Buraya gelen her bir genç Gülşah Durbay kimdi diyecek, araştıracak ve hayran kalacak" diye konuştu.

Güç: Halktan kopuk siyasetin ömrü uzun olmaz

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, 'sosyal belediyecilik' üzerinden iktidara tepki göstererek şunları söyledi:

"AKP iktidarının İzmir'e fütursuzca yaklaşımı bizi sindirmiyor, korkutmuyor. Bu süreçte CHP'li belediyeler çok daha fazla çalışıp üretmeye devam edecekler. Kendileri rant arıyorsa İzmir'de yeni Melih Gökçek olan Menemen Belediye Başkanına baksın. Gülşah başkanımızın cenazesine gittiğimde Gülşah'ın ailesinin halkala iç içe geçmiş, vakur halini gördük. Bir aile, bir insan bu kadar mı sevilir diye düşündüm. Bu sevgi makamdan değil, halka kurulan bağdan geliyordu. Halkın belediye başkanlarımız bu kadar sahiplenmesini bir nedeni var. Bizim belediyeciliğimiz makam belediyeciliği değil, halk belediyeciliği. Çünkü halktan kopuk siyasetin ömrü uzun olmaz, ama halkın yüreğine dokunan siyaset asla unutulmaz. Bu gençlik merkezinin bu anlayışın sonucu olduğunu biliyoruz. Bu merkez bir hatıra, gençlere emanettir. Burada gösteriş yok, ihtiyaç var. Gençlerin hayatına direkt dokunan hizmet var. Gençler barınma sorunu, gelecek kaygısı yaşıyor. Bizim belediyemiz slogan atmıyorlar, çözüm üretiyorlar. Tam da bu yüzden baskı görüyorlar. Merkezi hükümetin kaynakları kısıtlamasının, denetimleri baskılamasının, siyasi operasyonların nedeni bu. Çünkü halkın sevgisi bazılarını rahatsız ediyor. Ama halktan gelen gücü hiç kimse durduramaz. Biz halka inatlaşan değil, halka yürüyen bir anlayışız. Bu merkez gösteriyor ki gençler sahipsiz değil."

Aydın: CHP varsa gençler asla yalnız değil

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın, Gülşah Durbay'ı anarken gençlerin yaşadıkları sorunlara da değindi ve "Gülşah, gencecik yaşına büyük başarılar sığdırdı. Baba ocağının yeri geldi çayını da koydu, bayrağını da astı. Günü geldiğinde Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı seçildi. Gülşah Başkan kırmızı yeleklilerin en çalışkanlarından biriydi. Hastalığı ilerlemesi pahasına gece gündüz demeden Şehzadeler'in gençleri, çocukları, yaşayanları için çalıştı. Arkasında yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Ama hepimizin hayatında izler de bıraktı Hayatını ve hikayesini biz gençlere bıraktı. Söz veriyoruz ki onun hayallerini tamamlayacağız. Bu merkeze gelen gençler Gülşah'a bakınca öğrenecek çok şeyi olacak. Biz gençler zor şartlarda yaşıyoruz. Daha çok imkana sahip olduğunda bu ülkenin evlatlarının neler başarabileceğini gördük ama gençler her güne yeni bir krizle başlıyor. Gençlerin bu karanlığa mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Ama CHP varsa gençler asla yalnız değil" dedi.

Başarır: Gülşah ve Ferdi Başkan kentlerde yaşayacak

CHP Grup Başkanvekili Başarır, konuşmasına Gülşah Durbay'ı anarak başladı ve Yakın bir zamanda kardeşimizi toprağa verdik. Gençlik kollarında görev yaptıktan sonra genç bir kardeşini kaybettiğinde canından parça koptuğunu hissediyorsun. Aile bireyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorsun. Gülşah da bizim için öyleydi. Ayrılıkların en acısı ölüm. O gün hepimiz için çok zor geçen, konuşurken, düşünürken zorlandığımız bir gündü. Ama sabretmeyi, alışmayı denedik, çok zor oluyor. Gülşah ve Ferdi Başkan, kentlerde, sokaklarda, binalarda okullarda yaşayacak. İzmir'e her gelen Gülşah'ı tanıyacak, buraya gelen gençler onu anlayacak" diye konuştu.

"Yüreğin yetiyorsa, Karşıyaka'da, Bornova'da, Bayraklı'da gir koluma"

AK Partili İnan'ın sözlerine de İnan'ın geçtiğimiz aylarda kendisine yönelik 'vize' sözleri üzerinden tepki gösteren Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya geldiğimde AKP'nin genel sekreterinin söylediklerini anlattılar. Çok dikkate alınacak birisi değil. Kendisi talimat da vermeye çalışmıştı 'Ali Mahir Başarır'ı İzmir'e sokmayın' demişti. Ben İzmir'deydim. Bir tane korumam olmadan elimi kolumu sallayarak sabahtan beri çarşıda, pazarda sokakta dolanıyorum. Ayrıca sen İzmir'e vize mi koydun! Öve öve bitiremeyen İçişleri Bakanı'nın hayran olduğu İskilipli Atıf'ın hayaliydi İzmir'e vizeyle girmek. Burası bizimse, vizesizse bize borçlu. O İzmir'in milletvekili olabilseydi Atamızın İZBB'ye verdiği 3 tane vakıf binasına el konulurken bir dakika derdi. İzmir Limanı Varlık fonu tarafından Albayraklara verilirken bir dakika derdi. Ama diyemedi. Onun İzmir ile hiçbir alakası yok. Yakında İzmir'den milletvekili bile olamayacak. Benim ona bir tavsiyem var. Evlat, yüreğin yetiyorsa, Karşıyaka'da, Bornova'da, Bayraklı'da gir koluma bakalım İzmir'de kim yürüyebiliyor kim yürüyemiyor. Bu ülkede doğru işler yapılacaksa, halka dokunulacaksa, millet için doğru adımlar atılacaksa bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar gitmeden hiçbirimize huzur yok."