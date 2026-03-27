Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı - Son Dakika
Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

Ali Şahin Parlatino\'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı
27.03.2026 15:24
Ali Şahin Parlatino\'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı
Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu'nun 39. Genel Kurulu'na TBMM'yi temsilen katılan Ali Şahin, küresel güç dengelerindeki değişime vurgu yaptı. Uluslararası hukukun zayıfladığı bir ortamda güçlünün haklı olduğu bir yapının giderek hakim hale geldiğini vurgulayan Şahin, "Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı" ifadesini kullandı. Şahin, daha adil bir düzen arayışının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Latin Amerika ve Karayipler’in en köklü parlamenter platformlarından Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu’nun 39. Genel Kurulu, Panama City’de geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsilen katılan Ali Şahin, 23 ülkenin parlamenterlerine hitap ederek küresel sistemde adalet, çok taraflılık ve parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

"PARLATİNO'YU SEÇKİN BİR ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Şahin, Türkiye’nin 2021 yılından bu yana PARLATİNO’da daimi gözlemci statüsüyle yer aldığını hatırlatarak, bu platforma verilen önemin altını çizdi. Türkiye’nin parlamentolar arası ilişkileri stratejik bir araç olarak gördüğünü vurgulayan Şahin, “PARLATİNO’yu yalnızca bir iş birliği zemini değil, aynı zamanda kendimizi dostlarımız arasında hissettiğimiz bir platform olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

KOLOMBİYA'DAKİ KAZAYA TAZİYE MESAJI

Şahin, konuşmasının başında Kolombiya’da meydana gelen askeri uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. Kolombiya halkına ve hükümetine başsağlığı dileyen Şahin, bölgesel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"KÜRESEL SİSTEM CİDDİ BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

Günümüzde artan çatışmalar ve insani krizlerin mevcut uluslararası düzenin yetersizliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, özellikle Gazze ve Küba örnekleri üzerinden küresel vicdanın sınandığını söyledi. Mevcut uluslararası güvenlik ve iş birliği mekanizmalarının günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlandığını belirten Şahin, daha adil ve kapsayıcı bir düzenin gerekliliğini vurguladı.

Bu bağlamda, Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dile getirdiği “Dünya beşten büyüktür” yaklaşımına atıfta bulunarak, uluslararası sistemde reform ihtiyacının altını çizdi.

Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER'E STRATEJİK ROL VURGUSU

Şahin, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin küresel sistemde daha güçlü temsiliyete sahip olması gerektiğini belirterek, bölgenin doğal kaynakları, genç nüfusu ve stratejik konumuyla öne çıktığını ifade etti. Bölgesel parlamentoların oluşturduğu “model yasaların" önemine değinen Şahin, PARLATİNO’nun bu alandaki rolünü takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, bölgedeki birçok ülkenin yüksek risk altında olduğunu ve “adil dönüşüm” politikalarının ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Şahin, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 hedefinin önemine değinerek, bu hedeflere ulaşmak için daha fazla yatırım, inovasyon ve özel sektör katılımı gerektiğini ifade etti. Küresel sorunların tek başına çözülemeyeceğini belirten Şahin, dayanışma ve ortak hareket etmenin zorunluluğuna işaret etti.

"YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR"

Konuşmasının dikkat çeken bölümünde küresel güç dengelerindeki değişime vurgu yapan Şahin, mevcut sistemin çözülme sürecine girdiğini savundu. Uluslararası hukukun zayıfladığı bir ortamda “güçlünün haklı olduğu” anlayışın hakim hale geldiğini belirten Şahin, bu durumu “kraliyet ormanı” benzetmesiyle ifade etti.

Şahin, Venezuela ve İran gibi ülkelerde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, küresel sistemdeki kırılganlığın arttığını ve yeni, daha adil bir düzen arayışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

"ADALET MERHAMET VE VİCDAN YÜZYILI" TEMENNİSİ

Konuşmasını güçlü mesajlarla tamamlayan Şahin, yeni yüzyılın “adalet, vicdan ve merhamet” temelli bir dönem olması gerektiğini belirtti. Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle Türkiye arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Şahin, özgürlük, adalet ve insanlık değerleri temelinde ortak bir gelecek inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Şahin’in konuşması, katılımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, Türkiye’nin bölgeyle ilişkilerini güçlendirme ve parlamenter diplomasi alanında daha aktif rol oynama iradesini bir kez daha ortaya koydu.

Gaziantep milletvekili Ali Şahin, konuşmasını 23 ülkenin ortak entegrasyon parlamentosu olan Parlatino milletvekillerinin ayakta alkışları arasında tamamladı.

Son Dakika Güncel Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı - Son Dakika

