Alihan Bebek, Covid-19\'u Yendi, Sıra Boğmacada

ANKARA'da 2 aylık Alihan Gülsün, aynı anda Covid-19 ve boğmaca hastalığına yakalandı. Alihan bebek, 10 günlük tedaviyle Covid-19'u yenerken, boğmaca ile ilgili rahatsızlıkları da azaldı.

Dilek ve Sadık Gülsün çifti, 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri Ali Han'ı, şiddetli öksürük ve yüzde morarma şikayetleri ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Alihan bebeğe Covid-19 teşhisi konuldu. Tedaviye alınan bebek, aynı zamanda boğmaca hastalığına yakalandığı da belirlenip, öksürüğü artınca yoğun bakıma alındı. Alihan bebek, 10 günlük tedaviyle Covid-19 hastalığını yenerken, boğmaca ile ilgili rahatsızları da azaldı.

'İKİ HASTALIĞIN OLMASI DURUMU KRİTİK HALE GETİRİYOR'

Alihan bebeğin doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, boğmacanın 6 aylıktan küçük bebeklerde hayati tehlike yaratabilen bir hastalık olduğunu söyleyerek, "İki hastalığın bir arada olması, durumu daha kritik bir hale getiriyor. Bebeğimiz şimdi hastalığının 10'uncu gününü yaşıyor. ve yaptığımız testlerde Covid-19 testi negatifleşmiş durumda. Yani Covid-19 hastalığını yendiğini söyleyebiliriz. Boğmaca hastalığı da uygun ilaç tedavisi başladıktan sonra zaten 5'inci günden itibaren bulaştırıcılığı biten bir hastalık. Ama buna rağmen boğmaca özellikle hava yollarında ve akciğerlerde önemli değişiklikler yapıyor. ve bu öksürük çok uzun sürebiliyor. Şuan hastalığın bulaştırıcılığı bitmiş durumda. Öksürük nöbetleri de yaptığımız tedavilerle oldukça azaldı. Artık hayatını tehdit eden bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bebeğimizi yeniden çocuk enfeksiyon servisine alıp orada takibini yapacağız, yani yoğun bakım ihtiyacı kalmamış durumda" dedi.

'BİN HASTADA BİR GÖRÜLEN BİR DURUM'

Prof. Dr. Çiftçi, hem Covid-19 hem de boğmaca hastalığına aynı anda rastlanmasının çok düşük ihtimal olduğunu belirterek, "Bebeğimizde çok enteresan bir şekilde hem Covid-19, hem de boğmaca hastalığı bir arada var. Bu aslında çok beklediğimiz bir durum değil. Bin hastada bir görülen bir durum. Ama bir taraftan da Covid-19 devam ediyor. ve yeni varyantlarıyla sürmekte. Onun dışında boğmaca hastalığını da bugünlerde çok sıklıkla görüyoruz. Aslında boğmacanın Covid-19'dan daha tehlikeli ve hayati olduğunu söylememiz gerekiyor. Biz aslında boğmacayı zaman zaman görürüz. Ama özellikle Covid-19 tedbirlerinin alındığı dönemde hiç boğmaca görmüyorduk. Ama önlemlerin biraz gevşetilmesiyle yeniden boğmaca hastalığını gördük. Boğmacanın aşağı yukarı 3-5 yılda bir yeniden vakalardaki artışla seyreden bir hastalık olduğunu biliyoruz" diye konuştu.Covid-19'da şu dönemde vaka artışı olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, "Şu dönemde özellikle influenza ve RSV virüsünün ön planda olduğunu görüyoruz. Ama Covid-19 bunlardan sonra gelen 3'üncü sıklıktaki solunum yolu enfeksiyonu" dedi. (DHA)