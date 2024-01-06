 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alihan Bebek, Covid-19'u Yendi, Sıra Boğmacada - Son Dakika
Üye Girişi

Alihan Bebek, Covid-19'u Yendi, Sıra Boğmacada

Ankara'da 2 aylık Alihan Gülsün, Covid-19 ve boğmaca hastalığına yakalandı. Alihan bebek, 10 günlük tedaviyle Covid-19'u yenerken, boğmaca ile ilgili rahatsızlıkları da azaldı. İki hastalığın bir arada olması durumu kritik hale getiriyor. Boğmaca hastalığı, 6 aylıktan küçük bebeklerde hayati tehlike yaratabilen bir hastalıktır. Alihan bebeğin doktoru, Covid-19 ve boğmaca hastalığına aynı anda rastlanmasının çok düşük ihtimal olduğunu belirtti. Boğmaca hastalığı, Covid-19'dan daha tehlikeli ve hayati bir hastalıktır.

06.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 12:48
Abone Ol

ANKARA'da 2 aylık Alihan Gülsün, aynı anda Covid-19 ve boğmaca hastalığına yakalandı. Alihan bebek, 10 günlük tedaviyle Covid-19'u yenerken, boğmaca ile ilgili rahatsızlıkları da azaldı.

Dilek ve Sadık Gülsün çifti, 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri Ali Han'ı, şiddetli öksürük ve yüzde morarma şikayetleri ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Alihan bebeğe Covid-19 teşhisi konuldu. Tedaviye alınan bebek, aynı zamanda boğmaca hastalığına yakalandığı da belirlenip, öksürüğü artınca yoğun bakıma alındı. Alihan bebek, 10 günlük tedaviyle Covid-19 hastalığını yenerken, boğmaca ile ilgili rahatsızları da azaldı.

'İKİ HASTALIĞIN OLMASI DURUMU KRİTİK HALE GETİRİYOR'

Alihan bebeğin doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, boğmacanın 6 aylıktan küçük bebeklerde hayati tehlike yaratabilen bir hastalık olduğunu söyleyerek, "İki hastalığın bir arada olması, durumu daha kritik bir hale getiriyor. Bebeğimiz şimdi hastalığının 10'uncu gününü yaşıyor. ve yaptığımız testlerde Covid-19 testi negatifleşmiş durumda. Yani Covid-19 hastalığını yendiğini söyleyebiliriz. Boğmaca hastalığı da uygun ilaç tedavisi başladıktan sonra zaten 5'inci günden itibaren bulaştırıcılığı biten bir hastalık. Ama buna rağmen boğmaca özellikle hava yollarında ve akciğerlerde önemli değişiklikler yapıyor. ve bu öksürük çok uzun sürebiliyor. Şuan hastalığın bulaştırıcılığı bitmiş durumda. Öksürük nöbetleri de yaptığımız tedavilerle oldukça azaldı. Artık hayatını tehdit eden bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bebeğimizi yeniden çocuk enfeksiyon servisine alıp orada takibini yapacağız, yani yoğun bakım ihtiyacı kalmamış durumda" dedi.

'BİN HASTADA BİR GÖRÜLEN BİR DURUM'

Prof. Dr. Çiftçi, hem Covid-19 hem de boğmaca hastalığına aynı anda rastlanmasının çok düşük ihtimal olduğunu belirterek, "Bebeğimizde çok enteresan bir şekilde hem Covid-19, hem de boğmaca hastalığı bir arada var. Bu aslında çok beklediğimiz bir durum değil. Bin hastada bir görülen bir durum. Ama bir taraftan da Covid-19 devam ediyor. ve yeni varyantlarıyla sürmekte. Onun dışında boğmaca hastalığını da bugünlerde çok sıklıkla görüyoruz. Aslında boğmacanın Covid-19'dan daha tehlikeli ve hayati olduğunu söylememiz gerekiyor. Biz aslında boğmacayı zaman zaman görürüz. Ama özellikle Covid-19 tedbirlerinin alındığı dönemde hiç boğmaca görmüyorduk. Ama önlemlerin biraz gevşetilmesiyle yeniden boğmaca hastalığını gördük. Boğmacanın aşağı yukarı 3-5 yılda bir yeniden vakalardaki artışla seyreden bir hastalık olduğunu biliyoruz" diye konuştu.Covid-19'da şu dönemde vaka artışı olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, "Şu dönemde özellikle influenza ve RSV virüsünün ön planda olduğunu görüyoruz. Ama Covid-19 bunlardan sonra gelen 3'üncü sıklıktaki solunum yolu enfeksiyonu" dedi. (DHA)

Alihan Bebek, Covid-19\'u Yendi, Sıra Boğmacada
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Koronavirüs, Öksürük, Alihan, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alihan Bebek, Covid-19'u Yendi, Sıra Boğmacada - Son Dakika


13:05
Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:31:08. #1.11#
SON DAKİKA: Alihan Bebek, Covid-19'u Yendi, Sıra Boğmacada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement