Aliyev, Bakü'de Wang Yi'ye Xi'ye selam talebini iletti, CICA için Xi'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Aliyev, Bakü'de Wang Yi'ye Xi'ye selam talebini iletti, CICA için Xi'ye teşekkür etti

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Aliyev, Bakü\'de Wang Yi\'ye Xi\'ye selam talebini iletti, CICA için Xi\'ye teşekkür etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti. Aliyev, Wang'dan Xi Jinping'e selam götürmesini isterken CICA zirvesi için Xi'ye teşekkür etti; ikili stratejik ortaklık, Kuşak ve Yol, enerji ve ulaşım işbirliği de ele alındı.

BAKÜ, 15 Ekim (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Aliyev, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e en içten selamlarını ve iyi dileklerini iletmesini istedi. Aliyev, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Wang'ı özel temsilcisi olarak gönderdiği için de Xi'ye teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan ile Çin arasındaki üst düzey karşılıklı siyasi güven ve her iki tarafa da karşılıklı fayda sağlayan ekonomik işbirliğine dikkat çeken Aliyev, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın giderek güçlendiğini belirtti.

Geçen yıl Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Xi ile vardıkları mutabakatların başarıyla hayata geçirildiğini kaydeden Aliyev, bunun ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıdığını ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve ulusal çıkarlarını korumasına uzun süredir verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Çin'i Küresel Güney'in yükselişinde öncü bir güç olarak gördüklerini belirten Aliyev, Çin'in modernleşme sürecinin Azerbaycan dahil gelişmekte olan ülkelere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni destekleyen ve inisiyatife katılan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Aliyev, bu kapsamda iki ülke arasında yürütülen bir dizi işbirliği projesinden verimli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Aliyev, Çin ile stratejik uyumu güçlendirmek ve enerji, ulaşım ve altyapı bağlantıları gibi alanlarda işbirliğini daha da genişletmek istediklerini belirterek daha fazla Çinli şirketin Azerbaycan'da yatırım yapmasını ve ticari faaliyetlerde bulunmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Aliyev ayrıca, iki ülke halkları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasından en iyi şekilde yararlanılması çağrısında bulundu.

Aliyev, Çin ile uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Wang ise Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konularda Azerbaycan'ın uzun süredir verdiği güçlü desteği takdirle karşıladıklarını ve bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Azerbaycan'a destek verdiklerini söyledi.

Çin'in kalkınmasının, Küresel Güney'in daha da güçlenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin kolektif gücüne ivme kazandırılması anlamına geldiğini belirten Wang, Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak üzere Azerbaycan ile yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Wang, Azerbaycan'ın Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi çok taraflı platformlarda ve uluslararası meselelerde önemli rol oynamasını ve bölgesel ve küresel barış ile istikrara daha fazla katkıda bulunmasını desteklediklerini belirtti.

Wang, ziyareti sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
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