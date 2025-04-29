Kütahya'da merkez ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde yer alan Gaybiefendi Caddesi üzerinde seyreden İ.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki halk otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.A., Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.A., taburcu edilmesinin ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Yapılan kontrolde İ.A.'nın daha önce 6 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2042 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ayrıca İ.A.'nın 2023'teki son olayında 'dur' ihtarına uymayıp polisle yaşanan takip sonucu yakalandığı ve polise mukavemet suçlamasıyla tutuklanarak bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.
Ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 18 bin TL idari para cezası uygulanan İ.A. hakkında adli soruşturma da başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › 2042'ye kadar ehliyetine el konulan sürücü, park halindeki otobüse çarptı - Son Dakika
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