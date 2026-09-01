Almanya Federal Meclisi ve Yeşiller Partisi heyeti, Diyarbakır’da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Almanya Federal Meclisi ve Yeşiller Partisi heyeti, Diyarbakır’da temaslarda bulundu

Almanya Federal Meclisi ve Yeşiller Partisi heyeti, Diyarbakır’da temaslarda bulundu
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Almanya Federal Meclisi ve Yeşiller Partisi heyeti Diyarbakır'da temaslarda bulundu; Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ile görüştü, Barış Anneleri'ni ziyaret etti ve Dört Ayaklı Minare'de Tahir Elçi'yi andı.

(DİYARBAKIR) - Almanya Federal Meclisi ve Birlik 90/Yeşiller Partisi heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ile bir araya gelen heyet, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare'yi ziyaret etti.

Almanya Federal Meclisi milletvekilleri ile Yeşiller Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Heyette Birlik 90/Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekilleri Claudia Roth ve Max Lucks, Yeşil Gençlik Eşsözcüsü Henriette Held ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Nicole Gonsior yer aldı.

Heyetin Diyarbakır'daki ilk durağı Barış Anneleri Meclisi oldu. Heyeti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak ile Barış Anneleri karşıladı. Gerçekleştirilen görüşmede heyet üyeleri, Barış Anneleri'yle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında bilgi aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Heyet, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Heyet, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Meclis Eşsözcüleri Demet Ceylan ve Ayhan Karatekin ile Genel Sekreter Yardımcısı Zerin Türk tarafından karşılandı. Görüşmede, belediyenin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar ele alınarak, Diyarbakır'daki güncel gelişmeler, demokratik yerel yönetim anlayışı, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamdaki rolü ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

TAHİR ELÇİ'Yİ DÖRT AYAKLI MİNARE'DE ANDILAR

Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşmenin ardından yürüyerek Sur ilçesine geçen Almanya Federal Meclisi ve Yeşiller Partisi heyeti, güzergah üzerindeki esnafı ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü.

Ardından Dört Ayaklı Minare'yi ziyaret eden heyet, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerde anma gerçekleştirdi. Anmaya Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Türkan Elçi de katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Almanya Federal Meclisi ve Yeşiller Partisi heyeti, Diyarbakır’da temaslarda bulundu - Son Dakika

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