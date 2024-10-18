Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye Geliyor

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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yarın Türkiye'ye geliyor. Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya gelecek. Die Zeit gazetesinin haberinde Scholz'un gündemine ilişkin, "Şansölye Merkel'in 2016'da Türkiye ile başlattığı AB anlaşması kadar resmi olmasa da etkili bir anlaşma. İlk olarak Berlin, Türkiye'nin Yunanistan'a giden mülteci rotasını zorlaştırmasını istiyor. İkinci olarak Alman hükümeti Türkiye'nin Almanya'ya sığınma şansı olmayan vatandaşlarını geri almasını istiyor" denilirken; RND'nin yazısında, "Erdoğan'ın kendi beklentileri var: AB'ye seyahat eden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması için bastırıyor" ifadelerine yer verildi. Aynı yazıda, Erdoğan'ın Eurofighter konusunda ilerleme kaydedilmesini daha fazla umduğu kaydedildi.

Almanya Başbakanı Scholz, yarın Türkiye'ye gelecek. Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da bir araya gelecek. İkili ilişkiler, göç konusu, Rusya- Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alınacağı görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Die Zeit gazetesinde yer alan "Bu sefer kesinlikle kebap yaygarası için zaman yok" başlıklı bir yazıda, Alman siyasetçilerin uzun süre Erdoğan'dan uzak durdukları belirtilerek "Türkiye'nin bir kez daha stratejik bir ortak olarak rol oynadığı" kaydedildi. Haberde, Scholz'un ziyaretinin nisan ayında Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in ziyareti sonrasında Almanya'dan yapılan üst düzey ikinci ziyaret olduğu aktarıldı. Yazıda, "Almanlar uzun süredir Erdoğan'dan uzak durma eğiliminde oldukları için Türkiye ziyareti dikkat çekiyor. Ancak Erdoğan 2023'te yeniden seçildi ve Berlin'de pek çok kişi buna üzüldü. Ancak şimdi dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Almanlar da yeni gerçekliğe uyum sağlamak zorunda" denildi.

"İnsan hakları artık belirleyici değil"

Yazıda, Almanya'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de Almanya'ya ihtiyacı olduğu kaydedilerek, "Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini uzun zamandır karakterize eden insan hakları konusu masadan kalkmış değil. Ancak artık belirleyici de değil. Mültecilerle mücadele, sonu gelmeyen savaşlar ve silahlanma yoluyla caydırıcılık gibi konular öne çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin almak istediği Eurofighter Typoon savaş uçaklarının da gündeme geleceği belirtilerek, "Savaş uçağının ortak üreticileri olan İngilizler, İspanyollar ve İtalyanlar çoktan anlaştı. Her şey Alman vetosuna bağlı. Şansölye Scholz fikrini değiştirmeye ikna edilebilecek mi? Türklerin ona Berlin'in bu yılın başında Eurofighter'ların Suudi Arabistan'a ihracatına izin verdiğini hatırlatması muhtemel. Buna gerekçe olarak Suudilerin Yemenli Husilerin saldırılarına karşı İsrail'i savunuyor olması gösterilmişti. Ancak Suudi Arabistan'ın aksine Türkiye, çok inatçı da olsa bir NATO ortağı" değerlendirmesi yapıldı.

Aynı yazının devamında "Almanların Türkiye'den görmek istedikleri şeyin mülteciler konusunda daha iyi bir iş birliği olduğu" ifade edildi. Konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şansölye Merkel'in 2016'da Türkiye ile başlattığı AB anlaşması kadar resmi olmasa da etkili bir anlaşma. İlk olarak Berlin, Türkiye'nin Yunanistan'a giden mülteci rotasını zorlaştırmasını istiyor. İkinci olarak Alman hükümeti Türkiye'nin Almanya'ya sığınma şansı olmayan vatandaşlarını geri almasını istiyor. Bu öncelikle Türkiyeli Kürtleri ilgilendiriyor. Almanya'ya sığınanlar arasında Kürtler ilk sıralarda yer alıyor. Erdoğan ise yeni bir Kürt politikasının ipuçlarını veriyor. Yıllarca onlarla savaştıktan sonra, bir hafta önce 'birbirlerine doğru adım atmaları' gerektiğini söyledi. Bu Kürtlere yönelik gerçek bir açılımın göstergesi mi yoksa Erdoğan sadece görev süresini uzatmak için yeni bir anayasa için müttefik toplamaya mı çalışıyor? Bu durum Almanlar için de önemli."

Tagesspiegel: "Scholz Türkiye'yi Batı'ya nasıl daha sıkı bağlamak istiyor?

Tagesspiegel gazetesinin "İstanbul'da yeni bir başlangıç: Scholz Türkiye'yi Batı'ya nasıl daha sıkı bağlamak istiyor?" başlıklı yazısında ise, "Scholz'un amaçlarından biri Türkiye ile Batı arasındaki iş birliğini geliştirmek olacak. Peki bu başarılabilir mi?" ifadelerine yer verildi.

RND: "Yaklaşık 15 bin Türk sığınmacının ülkelerine geri gönderilmesi için aylardır Ankara ile müzakere ediliyor"

Alman Redaksiyon Ağı'nın (RND) internet sitesindeki "Berlin Türkiye için Eurofighter anlaşmasını kabul edecek mi?" başlıklı yazısında, Scholz'un ziyaretinin Yunanistan tarafından "kuşkuyla izlendiği" kaydedildi.

Göç konusunun Alman Başbakanı'nın gündeminde olduğu belirtilen yazıda, "Şimdi ise bu konuda yeni bir varyasyon söz konusu: Daha önce Türkiye üzerinden AB'ye gelenler ağırlıklı olarak Suriyeliler ve Afganlar iken, şimdi Türk vatandaşları Almanya'ya en çok iltica eden üçüncü grup. Bunlar çoğunlukla Kürt etnik grubunun üyeleri. Bu kişilerin iltica başvurularının yaklaşık üçte ikisi reddediliyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, reddedilen yaklaşık 15 bin Türk sığınmacının ülkelerine geri gönderilmesi için aylardır Ankara ile müzakereler yürütüyor" denildi.

Yazıda, Scholz'un Eurofighter konusunda ilerleme kaydedilmesini umduğu belirtilerek, "Ancak Erdoğan'ın kendi beklentileri var: AB'ye seyahat eden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması için bastırıyor. Türkiye'ye 2016'daki mülteci anlaşmasında bu kolaylıklar için söz verilmişti ama henüz gerçekleşmedi" ifadeleri kullanıldı. Erdoğan'ın Eurofighter konusunda ilerleme kaydedilmesini daha fazla umduğu kaydedilen yazıda, "Erdoğan'ın 2017'de Rus hava savunma füzeleri sipariş ederek ülkesini ABD'nin F-35 hayalet jet programından çıkarmasından bu yana hava kuvvetlerinin acilen modern jetlere ihtiyacı var. Dört Eurofighter ülkesinin de ihracatı kabul etmesi gerekiyor. Berlin şimdiye kadar frene basmıştı. Ancak şimdi savunma sektöründe bir hareketlenme var gibi görünüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Frankfurter Rundschau: "Türkiye, mültecilerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesini engellemek için AB'den milyarlarca dolar aldı"

Frankfurter Rundschau gazetesinde yer alan bir haberde ise Eylül ayı sonunda Berlin ve Ankara arasında bir iltica anlaşması yapıldığı haberleri anımsatılarak, "Bu anlaşma yaklaşık 13 bin 500 Türk vatandaşını kapsayacak. Her hafta sığınma talep eden 500 kişi sınır dışı edilebilecek. Haber, Türkiye'nin anayasal bir devlet olmadığına ve bu kişilerin işkence ve uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine inanan Alman insan hakları örgütleri arasında öfkeye neden oldu. Son yıllarda Türkiye, milyonlarca mültecinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesini engellemek için AB'den milyarlarca dolar aldı" denildi.

Haberde, Scholz'un ziyaretinin Almanya'nın Türkiye'deki insan hakları ihlallerini görmezden geldiği gerekçesiyle eleştirildiği de kaydedildi.