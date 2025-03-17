Almanya'dan Suriyelilere 300 Milyon Avro Yardım

(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler (BM) ve belirli kuruluşlar aracılığıyla Suriyeliler için 300 milyon Avro (326 milyon dolarlık) daha yardım sözü verdiğini belirtti. Baerbock, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin de bu yardımdan yararlanacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Brüksel'de AB öncülüğünde düzenlenecek bağışçılar konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın BM ve belirli kuruluşlar aracılığıyla Suriyeliler için 300 milyon Avro (326 milyon dolarlık) daha yardım sözü verdiğini söyledi.

Baerbock, sağlanan fonların yarısından fazlasının Suriye'deki halka fayda sağlayacağını ve bu fonların ülkedeki geçiş hükümeti olmadan uygulanacağını söyledi. Buna göre, bu fon gıda, sağlık hizmetleri ve acil durum barınaklarının yanı sıra özellikle savunmasız kişiler için koruyucu önlemlerin sağlanmasına yönelik olacak.

Baerbock, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin de bu yardımdan yararlanacağını sözlerine ekledi ve Suriye'nin barışçıl bir geleceğe kavuşması için kapsayıcı bir siyasi sürece duyulan ihtiyacı tekrarladı. Baerbock, "Avrupalılar olarak Suriye halkı için, özgür ve barışçıl bir Suriye için birlikte duruyoruz" dedi.

Baerbock, ayrıca geçiş hükümetine, Alevi köylerinde yüzlerce sivilin öldürülmesini soruşturması ve sorumlulardan hesap sorması çağrısında bulundu.