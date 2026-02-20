Almanya, İran'daki Vatandaşlarına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı

ABD ve İran arasında nükleer müzakereler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tehditleri de devam ediyor.

ÇAĞRILAR ARDI ARDINA GELDİ

ABD donanmasının en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un bugün Cebelitarık'ı geçtiği saatlerde Trump, İran'a kısıtlı bir saldırı düşündüğünü ifade etti. Bölgede sular ısınırken Avrupa ülkeleri vatandaşlarına ardı ardında İran'ı acilen terk etme çağrısında bulundu.

ALMANYA: ASKERİ ÇATIŞMALAR YAŞANMASI İHTİMALİNİN DIŞLANAMAZ

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı" başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

İSVEÇ: FIRSAT VARKEN İRAN'I TERK ETMELİ VE BEKLENMEMELİ

İran'daki vatandaşlarına seslenen İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard da hava ve kara geçişleriyle bu ülkeden ayrılmanın hala mümkün olduğunu kaydetti. Stenergard, "İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklenmemeli. İran'da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

POLONYA: LÜTFEN HİÇBİR KOŞULDA BU ÜLKEYE SEYAHAT ETMEYİN

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise vatandaşlarına "Lütfen, İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin." diye seslendi. Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı.

Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı. Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

USS GERALD R. FORD UÇAK GEMİSİ CEBELİTARIK'I GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yaşanan gerilimin ardından bölgeye ikinci uçak gemisi gönderilmesi talimatının ardından ABD donanmasına bağlı USS Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, dün öğle saatlerinde Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştı. Bazı sosyal medya hesaplarında, geminin Cebelitarık Boğazı'nı geçtiğini gösteren fotoğraflar da yer aldı.

Trump, İran ile nükleer müzakereler sürerken bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilmesi talimatı vermişti. Bu talimatın ardından Karayipler'de bulunan USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi, daha önce Orta Doğu'ya gönderilen USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne katılmak için bölgeye hareket etmişti.

Kaynak: AA/ İHA