Alp Balkan\'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı "Eczacı Bahadır" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Alp Balkan'ın vefatının ardından bir acı haber daha geldi. 12 Mayıs'ta hayatını kaybeden oyuncunun babası Mustafa Balkan, oğlunun ölümünden 24 gün sonra yaşamını yitirdi.

Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tam 24 gün oldu oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli. Maalesef babası Mustafa Amca'yı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

OĞLUNUN TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen cenaze töreninde tekerlekli sandalye ile camiye gelen Mustafa Balkan, oğlunun tabutunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.

Acılı baba, Alp Balkan'ın tabutuna sarılarak gözyaşı dökmüş, o anlar törene katılanları derinden etkilemişti.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Mustafa Balkan'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Bakırköy Yenimahalle Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ALP BALKAN KİMDİR?

1 Ocak 1970 doğumlu Alp Balkan, özellikle uzun yıllar rol aldığı "Mahallenin Muhtarları" dizisindeki "Eczacı Bahadır" karakteriyle tanındı.

Oyunculuk kariyeri boyunca "Yusuf Yüzlü", "Belalı Baldız" ve "Davetsiz Misafir" gibi yapımlarda da rol alan Balkan, aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de sanat dünyasında aktif olarak yer aldı. Birçok ünlü ismin vokalistliğini yapan sanatçı, Film-San Vakfı bünyesinde tiyatro jüri üyeliği görevini de üstlenmişti.

SANAT CAMİASINI YASA BOĞAN İKİNCİ KAYIP

Alp Balkan'ın vefatının ardından gelen Mustafa Balkan'ın ölüm haberi, sanat camiasında ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Baba ve oğulun peş peşe gelen vefatları sevenlerini derinden etkiledi.