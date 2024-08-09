Amasya'da Jandarma Dolandırıcılığı: 131 Bin 600 TL'lik Altınlar Çalındı - Son Dakika
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Amasya'da Jandarma Dolandırıcılığı: 131 Bin 600 TL'lik Altınlar Çalındı

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Amasya'da Semiha Çetin, telefonla kendisini jandarma olarak tanıtan şahıslara 131 bin 600 TL'lik altınlarını kaptırdı. Polis, şüphelileri altınları bozdururken yakaladı.

09.08.2024 15:43
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AMASYA'da, Semiha Çetin (42), telefonla kendisini arayıp kendilerini jandarma olarak tanıtarak, "Adınız bir cinayete karıştı, altınlarınızı incelememiz gerekiyor" diyen Abdulkadir Aslan (20) ve İbrahim Yağmur'a (20), 131 bin 600 TL'lik altınlarını kaptırdı. İhbarla harekete geçen polis, iki şüpheliyi altınları kuyumcuya bozdururken yakaladı. Aslan ve Yağmur çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Kızseki köyünde Semiha Çetin'in evinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Aslan ve İbrahim Yağmur, Çetin'i telefonla arayıp kendilerini jandarma olarak tanıtarak "Adınız bir cinayete karıştı. Altınlarınızı incelememiz gerekiyor, evinizde arama yapacağız" dedi. Görüşme sonrası Çetin, eve gelip kendisine 'Jandarmayım' diyen kişiye 5 adet çeyrek, 5 adet 1 gram, 1 adet 5 gram, 1 adet 10 gram, 1 adet burma bilezik, 1 çift küpe olmak üzere toplamda 131 bin 600 TL değerinde ziynet eşyalarını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Semiha Çetin, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Abdulkadir Aslan ve İbrahim Yağmur olduğunu tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle iki şüphelinin altınlarını kuyumcuda bozdururken suçüstü yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınırken ele geçirilen altınlar Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Altınlarını polislerden teslim alan Semiha Çetin, ekiplere teşekkür etti. Yaşadıklarını anlatan Çetin, "Telefon geldi, 'Komutanım' diye beni kandırdılar. Yoksa ben öyle şeylere inanmazdım, 'Komutanım' deyince inandım. Aradıklarında, 'Telefonunuz bazı olaylara karıştı, araştırma yapıyoruz. Bir kadın ölmüş bu cinayet sizin üzerinize kalacak. O kadının çalınan ziynet eşyaları sizin ziynet eşyaları ile uyuşuyor mu, ona bakacağız. Sizin evde ziynet eşyası ne var dedi' evde olanları saydırdı, ben de biraz paramız var, kayın pederimin altınlarıyla bileziğimiz var' deyip evde olanları söyledim. Evin adresini sordu ben de tarif ettim. Köye gelip evi buldular. Beni kandırmadığınız ne malum deyince 156'yı ara dediler nasıl olduysa telefonu kapatmadan 156'yı arattırdılar bana. Telefonda komutan olduğunu söyleyen kişi 'Bize inanmıyor musunuz, biz komutanız sizi öyle kandıramayız' deyince ben de yine inandım. Evde olan ziynet eşyalarımı onlara teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından Abdulkadir Aslan ve İbrahim Yağmur tutuklandı.

Amasya\'da Jandarma Dolandırıcılığı: 131 Bin 600 TL\'lik Altınlar Çalındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Jandarma Dolandırıcılığı: 131 Bin 600 TL'lik Altınlar Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Jandarma Dolandırıcılığı: 131 Bin 600 TL'lik Altınlar Çalındı - Son Dakika
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