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Anaokulu öğrencileri veteriner uygulamaları dersi aldı

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Anaokulu öğrencileri veteriner uygulamaları dersi aldı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Tevhit Akkan Anaokulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde peluş oyuncaklar üzerinden veteriner hizmetleri dersi aldı.

06.10.2024 12:11
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Anaokulu öğrencileri veteriner uygulamaları dersi aldı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Tevhit Akkan Anaokulu öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde peluş oyuncaklar üzerinden veteriner hizmetleri dersi aldı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden veterinerlik öğrencileri tarafından Şehit Tevhit Akkan Anaokulu öğrencilerine Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla veteriner hizmetleri dersi verildi. Eğitim peluş oyuncaklar üzerinden gerçekleştirilirken hayvan sevgisinin çocuklara aşılanması amaçlandı. Minikler, steteskop ve iğne gibi tıbbi aletler ile peluş oyuncaklar üzerinden hayvanların tedavisi ile ilgili bilgiler aldı.

4 Ekim'in her yıl dünyada Hayvanları Koruma Günü olarak kutlandığını hatırlatan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, şunları kaydetti:

"Nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek amacıyla, dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın ile ilgili onların sevgisi, korunması ve beslenmesi konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan bir gün. Ülkemizde yaklaşık 40 bin veteriner hekim var. Bugün minik öğrencilerimiz ile bir arada olalım. Hayvan sevgisini onlara anlatalım. Veteriner hekimliği ile ilgili bilgileri onlara verelim. Bizim hayvan hastanesi bütünlüğü içerisin de can dostlarımıza sağlık hizmeti sunmak anlamında yaklaşık hayvan hastanemiz her yıl 50 bin hastaya bakar. Yaban hayvanlarıyla ilgili ünitede ise yılda bin hayvana bakılır."

Ayrıca etkinliğe 120'ye yakın anaokulu öğrencisi katıldı.

Anaokulu öğrencileri veteriner uygulamaları dersi aldı
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Etkinlikler, Etimesgut, Güncel, Ankara, Çevre, Son Dakika

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