Bugün Önemli Toplantılar ve Açıklamalar

Güncel

10.00- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- CHP heyeti iktidarın kayyum politikasına karşı Esenyurt Belediyesi önünde açıklama yapacak, Demokrasi Nöbeti tutacak. ( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nca Türkiye Barolar Birliği LİTAİ Otel'de düzenlenecek sempozyuma katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - 10.30 - 14.30- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek ve ardından akademik yıl açılış törenine katılacak, İzmir İktisat Kongresi binasında STK'larla bir araya gelecek (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (ANKARA)

13.30- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Yamanlar Dağı Yangınında Zarar Gören ve Bölgede Arıcılığın Canlandırılması İçin İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bal Ormanına Dönüştürülen Kovankayası Ağaçlandırma Sahasında Ağaç Dikim Töreni" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - İBB Meclisi kasım ayı toplantıları başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerdeki konser harcamalarıyla iddialarıyla ilgili basın toplantası düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılacak. (RİYAD)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…