Anka Haber Ajansı 14 Mart Perşembe Gündemi

1- Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 11.00)
3- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı Test Sürüşü, Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi Açılış Töreni, Ümraniye Kanaat Önderleri Buluşması, Ümraniye Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/11: 00-12: 00-14: 30-16: 30)
4- Çeşitli kamu kurumlarında çalışan işçiler giyim yardımı hakları için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 12.00)
5- İzmir Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak ve basın açıklaması yapacak ardından hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına denize karanfil bırakacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.30)
6- CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (13.00)
7- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı'daki mitingine ve İstanbul'da sağlık çalışanları ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.00 - 19.16)
8- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir programı kapsamında ilçeleri ziyaret edecek ve Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 14.00)
9- Disk Ege Bölge Temsilciliği'nde Özel Çağrı Merkezi çalışanlarına uygulanan mobbing ile ilgili basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.00)
10- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Emekliler Etkinlik Merkezi ve Emekliler Meclisi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 15: 30)
11- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ev sahipliğinde Bağdat'ta yapılacak güvenlik konulu toplantıya katılacak.
12- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Küçükçekmece ve Avcılar'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Esenyurt'ta iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/14: 30-16: 00-19: 00)
13- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KRT TV canlı yayınına katılacak. (20.00)
ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 14 Mart Perşembe Gündemi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın, Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı. Daha önce de İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Vahdet Camisinde çıkan yangın, elektrik sistemindeki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, camide hasar meydana geldi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 9.931,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi için yapacakları 'Kelleci Mahallesi Sosyal Hizmet Binası' projesini açıkladı. Başkan Atlı, 'Mahallelerimize yakışır projeler geliştirmeye devam ediyoruz' diye konuştu.
Gençlerbirliği, Kocaelispor'la karşılaşacak olan Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış karşılaşması Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. İşte haftanın programı: Gençlerbirliği-Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK, Göztepe-Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK-Boluspor, Erzurumspor FK-Tuzlaspor, Ümraniyespor-Adanaspor, Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sakaryaspor-Altay.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerektiğini belirtti. Doğan, çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması çağrısında bulundu ve modern sulama sistemlerine geçişin sürdürülebilir tarım için önemli olduğunu vurguladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 bin 146 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bin 354 araç, 257 umuma açık yer, 4 AVM, 82 metruk yapı, 85 okul çevresi ve 76 park-bahçe ile 84 işletme kontrol edildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerine bugüne kadar kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel, 'Beş yıl boyunca Kuşadası için pandemi ve ekonomik kriz demeden bütün gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar Kuşadası'nda yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik' dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği programına katıldı. Başkan Seçer, 'Sizleri kimseye muhtaç etmemek için, devlet karşısında herkesin onurlu bir yurttaş olduğunu göstermek için buradayız' dedi.
Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Hatay'da binlercesi görülmeye başlandı. Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu. Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, 'Müthiş bir leylek göçü var şu an, binlercesi geliyor. Daha önce burada dinleniyorlardı ama şu an durmadılar, yollarına devam ettiler, çok güzel bir manzara' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?