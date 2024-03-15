ABB Başkanı Mansur Yavaş Diyabet Sensörü Destek Programı'na katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABB Başkanı Mansur Yavaş Diyabet Sensörü Destek Programı'na katılacak

ANKA HABER AJANSI 15 MART CUMA GÜNDEMİ

15.03.2024 09:24  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1- ABB Başkanı Mansur Yavaş; Diyabet Sensörü Destek Programı'na katılacak.Keçiören Ufuktepe Mahallesi'ni ve Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10.30-14.00-15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de 100. Yıl Kültür Merkezi açılışı ile 100. Yıl Camisi ve Tesislerinin açılışına katılacak. Isparta'da halka hitap edecek, ardından Burdur'da Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz'in proje tanıtım toplantısına ve iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11.00-12.30 15.30- 17.30-19.13)

3- Çeşitli kamu kurumlarında çalışan işçiler, giyim yardımı haklarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00)

4- Büro Emekçileri Sendikası, iş yerlerinden topladıkları taleplerini içeren dilekçeleri, Çankaya Kapısı önünde yapacakları açıklamanın ardından TBMM'ye sunacaklar. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.30)

5- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van ve Hakkari mitinglerinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 13.00-15.30)

6- İzmir Barosu, Dünya Tüketici Hakları günü dolayısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)

7- CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras proje tanıtım toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 15.00)

8- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Halk Buluşması'na katılacak, D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı Köprü ve Yol Çalışma sahasında inceleme yapacak, Kemal Sunal Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek.  (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 30-16: 00-17: 00)

9- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa - Orhangazi ve Gemlik'te esnaf ziyaretinde bulunacak. Osmangazi'de iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ 14.30- 16.20- 19.17)

10- Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Ulus Meydanı'nda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri davalarında kusurlu bulunan kamu personelinin yargılanması için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.30)

11- Yeniden Refah Partisi Geleneksel İftarı İstanbul Yenikapı'da gerçekleşecek. İftarda YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile İBB adayı Mehmet Altınöz'ün konuşma yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 18: 00)

12- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB Başkanı Mansur Yavaş Diyabet Sensörü Destek Programı'na katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı
    09:59 Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

    Adana'da silahla rehin aldıkları iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı. Olay, 12 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Volkan T. daha önceden mahalleden tanıdığı Recep Can Ç. ve Doğan P. (29)'u kıraathaneye çağırdı. Recep Can Ç. ile Doğan P., Volkan T.'nin çağırdığı kıraathaneye geldi. Bunun üzerine Volkan T. ve yanındaki Metincan Ç., Recep Can Ç. ile Doğan P.'yi silah zoruyla alıkoydu. Şüpheliler, alıkoydukları iki kişinin cep telefonu alarak silah zoruyla mobil bankacılık uygulamasını açtırdı. Daha sonra uygulamadan Yusuf Y.'nin hesabında 200 bin TL gönderdi. Parayı arkadaşının hesabına gönderen Volkan T. daha sonra alıkoyduğu gençleri 'Polise giderseniz, sizi buluruz' diye tehdit ederek bıraktı. Alıkonulup silah zoruyla paraları alınan iki kişi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Gasp büro amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Kısa sürede silahla alıkoyan Volkan T., Metincan Ç. ve parayı gönderdikleri Yusuf Y.'in evlerini tespit etti. Ekipler, şüphelileri saklandığı evlerine yaptığı operasyonla yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Volkan T. ile Metincan Ç. tutuklanırken para gönderdikleri Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Paranın aktarıldığı hesap ise bloke edildi. Olayı azmettirdiği öne sürülen Mehmet Ali T.'yi ise yakalama çalışması devam ederken şüphelinin bir çok suçtan aranması olduğu öğrenildi.

  • Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı
    09:58 Otomobilinden uyuşturucu, silah ve çelik yelek çıkan şüpheli tutuklandı

    Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Bursa'da Fahiş Fiyat Artışına Çözüm: Kendi Kasabasında Satıyor
    09:57 Bursa'da Fahiş Fiyat Artışına Çözüm: Kendi Kasabasında Satıyor

    Bursa'da et ve et ürünleri satışlarında yaşanan fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşlar, et alırken tereddüt etmeye başladı. Mehmet Körpe, kendi çiftliğinde beslediği hayvanları aracı olmadan kendi kasabasında satarak fahiş fiyat artışının önüne geçiyor. Vatandaşlar, Körpe Et ve Et Ürünleri'nde kaliteli eti uygun fiyata temin edebiliyor.

  • Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yaptı
    09:56 Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yaptı

    Cumhuriyet Başsavcılığı Korumu Kurulu Başkanlığı, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülere Ramazan ayında gıda yardımı yapmak için harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Bursa Ticaret Borsası'nın katkılarıyla 150 yükümlüye gıda kolisi yardımı yapıldı.

  • Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Gözaltına Alındı
    09:55 Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Gözaltına Alındı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 15 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon
    09:55 Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda gerçekleştirdiği çalışmalarda 54 bin şahsı sorgulayarak bin 716 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' Çanakkale Deniz Müzesinde sergileniyor
    09:55 Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' Çanakkale Deniz Müzesinde sergileniyor

    Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi olan 'M/G Acar', Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde sergileniyor. 27,5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, Atatürk'ün yemek yediği salon ve kamarasını içeriyor. Almanya'da inşa edilen ve Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Acar botu, Atatürk'ün son deniz bağlantısı olarak büyük bir değere sahiptir.

  • Kayseri Bölgesi Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Takım ve Bireyselde Başarılı
    09:54 Kayseri Bölgesi Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Takım ve Bireyselde Başarılı

    Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Bölgesi yıldızlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, bireyselde de Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı. Kayseri Takımı, Eslem Yüce, Nilda Mira Şirin, Fatma Güney ile yıldızlarda takım halinde Türkiye birincisi olurken, bireyselde ise Mehmet Furkan Ayaslı Türkiye birincisi, Selim Karahan Türkiye üçüncüsü, Eslem Yüce Türkiye dördüncüsü, Mert İbrahim Özel Türkiye beşincisi oldu. Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu da Türkiye altıncısı oldu ve TOHM baraj puanı attı. Arzu Naz Yılmaz ve Mahmut Saban ise attıkları puan ile Federasyon baraj puanını geçme başarısı elde ettiler.

  • Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı Antalya'da başladı
    09:53 Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı Antalya'da başladı

    Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da başladı. Dünya Karate Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Daima Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada 60 ülkeden 380 sporcu yarışıyor. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, bu branşta dünyanın en önemli organizasyonlarından birine Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Uğuz, Premier Lig'in ilk ayağının Fransa'da gerçekleştirildiğini, Türkiye'den sonra da Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile ligin sona ereceğini kaydetti. Türkiye'nin İtalya ile organizasyona en fazla sporcu ile katılan ülke olduğuna dikkati çeken Uğuz, 30 milli sporcunun turnuvada altın için mücadele edeceğini dile getirdi. Uğuz, dünyanın en iyi sporcularının bu turnuvada mücadele ettiğini ifade etti. Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

  • Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı
    09:52 Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleriyle Öne Çıkıyor
    09:52 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleriyle Öne Çıkıyor

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarım ve hayvancılık alanında yapacakları projeleri açıkladı. Yeni sulama tesisleri, hayvancılık eğitim merkezi ve işleme tesisleri gibi projelerle tarımsal üretimi ve katma değeri artırmayı hedeflediklerini belirtti.

  • İTO Başkanı: Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye olan inancını seçimlerden sonra daha da pekiştirecek
    09:51 İTO Başkanı: Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye olan inancını seçimlerden sonra daha da pekiştirecek

    İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve not artışlarının geleceğini söyledi. Avdagiç ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da hayata geçirdiği projeleri Türkiye genelinde uyguladığını belirtti.


09:02 Kanarya Avrupa sahnesinde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu Kanarya Avrupa sahnesinde! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
08:15 Eylem Tok’un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler
07:33 Başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya’ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ’cü hala ortalıkta mı Başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
02:15 İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu 20 kişi öldü, 155 kişi yaralandı İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu! 20 kişi öldü, 155 kişi yaralandı
23:29 Durdurulan tırdan 700 kilo at ve eşek eti çıktı Durdurulan tırdan 700 kilo at ve eşek eti çıktı
09:40 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez İkinci Kez Anne-Baba Oldu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez İkinci Kez Anne-Baba Oldu
09:37 Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL’ye patladı Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
09:30 Mücadele nefes kesti Karabağ, Leverkusen’e son anda boyun eğdi Mücadele nefes kesti! Karabağ, Leverkusen'e son anda boyun eğdi
09:20 Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı
09:18 CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP’li başkan Akay’ı Eleştirdi: Seyhan’da 5 yıllık kayıp var CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP'li başkan Akay'ı Eleştirdi: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var
08:46 Survivor All Star’da eleme Pınar Saka yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme! Pınar Saka yarışmaya veda etti
08:12 Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 09:56:37. #1.13#
SON DAKİKA: ABB Başkanı Mansur Yavaş Diyabet Sensörü Destek Programı'na katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement