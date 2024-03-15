1- ABB Başkanı Mansur Yavaş; Diyabet Sensörü Destek Programı'na katılacak.Keçiören Ufuktepe Mahallesi'ni ve Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10.30-14.00-15.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de 100. Yıl Kültür Merkezi açılışı ile 100. Yıl Camisi ve Tesislerinin açılışına katılacak. Isparta'da halka hitap edecek, ardından Burdur'da Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz'in proje tanıtım toplantısına ve iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 11.00-12.30 15.30- 17.30-19.13)
3- Çeşitli kamu kurumlarında çalışan işçiler, giyim yardımı haklarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.00)
4- Büro Emekçileri Sendikası, iş yerlerinden topladıkları taleplerini içeren dilekçeleri, Çankaya Kapısı önünde yapacakları açıklamanın ardından TBMM'ye sunacaklar. (GÖRÜNTÜLÜ/ 12.30)
5- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van ve Hakkari mitinglerinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 13.00-15.30)
6- İzmir Barosu, Dünya Tüketici Hakları günü dolayısıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.00)
7- CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras proje tanıtım toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 15.00)
8- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Halk Buluşması'na katılacak, D-100 Karayolu Uzunçayır Kavşağı Köprü ve Yol Çalışma sahasında inceleme yapacak, Kemal Sunal Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14: 30-16: 00-17: 00)
9- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa - Orhangazi ve Gemlik'te esnaf ziyaretinde bulunacak. Osmangazi'de iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ 14.30- 16.20- 19.17)
10- Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Ulus Meydanı'nda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri davalarında kusurlu bulunan kamu personelinin yargılanması için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14.30)
11- Yeniden Refah Partisi Geleneksel İftarı İstanbul Yenikapı'da gerçekleşecek. İftarda YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile İBB adayı Mehmet Altınöz'ün konuşma yapması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 18: 00)
12- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
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Son Dakika › Güncel › ABB Başkanı Mansur Yavaş Diyabet Sensörü Destek Programı'na katılacak - Son Dakika
Adana'da silahla rehin aldıkları iki kişinin mobil uygulamasından 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı. Olay, 12 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Volkan T. daha önceden mahalleden tanıdığı Recep Can Ç. ve Doğan P. (29)'u kıraathaneye çağırdı. Recep Can Ç. ile Doğan P., Volkan T.'nin çağırdığı kıraathaneye geldi. Bunun üzerine Volkan T. ve yanındaki Metincan Ç., Recep Can Ç. ile Doğan P.'yi silah zoruyla alıkoydu. Şüpheliler, alıkoydukları iki kişinin cep telefonu alarak silah zoruyla mobil bankacılık uygulamasını açtırdı. Daha sonra uygulamadan Yusuf Y.'nin hesabında 200 bin TL gönderdi. Parayı arkadaşının hesabına gönderen Volkan T. daha sonra alıkoyduğu gençleri 'Polise giderseniz, sizi buluruz' diye tehdit ederek bıraktı. Alıkonulup silah zoruyla paraları alınan iki kişi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Gasp büro amirliğine bağlı ekipler bunun üzerine şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Kısa sürede silahla alıkoyan Volkan T., Metincan Ç. ve parayı gönderdikleri Yusuf Y.'in evlerini tespit etti. Ekipler, şüphelileri saklandığı evlerine yaptığı operasyonla yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Volkan T. ile Metincan Ç. tutuklanırken para gönderdikleri Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Paranın aktarıldığı hesap ise bloke edildi. Olayı azmettirdiği öne sürülen Mehmet Ali T.'yi ise yakalama çalışması devam ederken şüphelinin bir çok suçtan aranması olduğu öğrenildi.
Adana'da narkotik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilden çok miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve çelik yelek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'da et ve et ürünleri satışlarında yaşanan fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşlar, et alırken tereddüt etmeye başladı. Mehmet Körpe, kendi çiftliğinde beslediği hayvanları aracı olmadan kendi kasabasında satarak fahiş fiyat artışının önüne geçiyor. Vatandaşlar, Körpe Et ve Et Ürünleri'nde kaliteli eti uygun fiyata temin edebiliyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı Korumu Kurulu Başkanlığı, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülere Ramazan ayında gıda yardımı yapmak için harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Bursa Ticaret Borsası'nın katkılarıyla 150 yükümlüye gıda kolisi yardımı yapıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 15 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda gerçekleştirdiği çalışmalarda 54 bin şahsı sorgulayarak bin 716 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi olan 'M/G Acar', Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde sergileniyor. 27,5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, Atatürk'ün yemek yediği salon ve kamarasını içeriyor. Almanya'da inşa edilen ve Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Acar botu, Atatürk'ün son deniz bağlantısı olarak büyük bir değere sahiptir.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Bölgesi yıldızlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, bireyselde de Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı. Kayseri Takımı, Eslem Yüce, Nilda Mira Şirin, Fatma Güney ile yıldızlarda takım halinde Türkiye birincisi olurken, bireyselde ise Mehmet Furkan Ayaslı Türkiye birincisi, Selim Karahan Türkiye üçüncüsü, Eslem Yüce Türkiye dördüncüsü, Mert İbrahim Özel Türkiye beşincisi oldu. Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu da Türkiye altıncısı oldu ve TOHM baraj puanı attı. Arzu Naz Yılmaz ve Mahmut Saban ise attıkları puan ile Federasyon baraj puanını geçme başarısı elde ettiler.
Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da başladı. Dünya Karate Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Daima Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada 60 ülkeden 380 sporcu yarışıyor. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, bu branşta dünyanın en önemli organizasyonlarından birine Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Uğuz, Premier Lig'in ilk ayağının Fransa'da gerçekleştirildiğini, Türkiye'den sonra da Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile ligin sona ereceğini kaydetti. Türkiye'nin İtalya ile organizasyona en fazla sporcu ile katılan ülke olduğuna dikkati çeken Uğuz, 30 milli sporcunun turnuvada altın için mücadele edeceğini dile getirdi. Uğuz, dünyanın en iyi sporcularının bu turnuvada mücadele ettiğini ifade etti. Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarım ve hayvancılık alanında yapacakları projeleri açıkladı. Yeni sulama tesisleri, hayvancılık eğitim merkezi ve işleme tesisleri gibi projelerle tarımsal üretimi ve katma değeri artırmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve not artışlarının geleceğini söyledi. Avdagiç ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da hayata geçirdiği projeleri Türkiye genelinde uyguladığını belirtti.
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