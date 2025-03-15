Anka Haber Ajansı 15 Mart Cumartesi Gündemi

11.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesinde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 20.30 - CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında Ankara ve Trabzon'da partililerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA - TRABZON)

12.00 - Cumartesi Anneleri 1042. Hafta buluşmasını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - 19.17- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.20 - Yaşamını yitiren oyuncu Şinasi Yurtsever, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 16.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" için başlattıkları ziyaretler kapsamında DİSK'i ve Halkevlerini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Balıkesir'de Eğitim Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)

19.00 - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Buca Şirinyer Nikah Sarayı'nda düzenlenecek partisinin İzmir 9. İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ DİYARBAKIR)

19.02- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezinde iftarda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.30- 16.00- 20.30- Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına; Gaziantep FK-Bellona Kayserispor, Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (GAZİANTEP - İSTANBUL- KONYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…