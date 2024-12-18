Anka Haber Ajansı 18 Aralık Çarşamba Gündemi

Güncel

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Ataşehir Yenileniyor ve Hızlı Tarama Protokolü" imza töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00- Urla Altınköy'de SİT alanında yapılması planlanan 650 konutluk projeye karşı, Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ve Yağcılar Köyü sakinleri tarafından açılan 3 ayrı davaya ilişkin keşif yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerinin yayınlayacak. (ANKARA)

11.00 - TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4 ila 13'üncü maddeleri görüşülecek.(ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Tuzla Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Necip Hablemitoğlu Parkı açılış ve anma töreni ile Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon alanı gezisine katılacak ( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30 - DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, "Anayasal hakkımıza, grevimize sahip çıkıyoruz" başlığıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyeti, CHP Bartın İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BARTIN)

14.00 - CHP heyetinin, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, Konak YKM önünde emeklilerle ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 19.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Cumhurbaşkanlığında resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Mikati onuruna resmi akşam yemeği verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

17.00 - Bornova Emek ve Demokrasi Güçleri, Bornova eski çarşı girişinde "insanca yaşayacak asgari ücret ve halk için bütçe istiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Mısır'da düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katılacak. (KAHİRE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…