Anka Haber Ajansı 18 Şubat Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 18 Şubat Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 18 Şubat Salı gündemi

18.02.2025 09:02  Güncelleme: 10:26
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10.00- TÜİK, Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü ve ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- BASİFED 4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Merkezi'nde gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

12.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Kent Lokantası Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

12.30 - Sağlık çalışanları sendikaları ve meslek odaları, Ankara Tabip Odasında "Sağlık çalışanlarını hedef gösteren Ahmet Gökhan Sarıçam istifa" başlığıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30- Eğitim Sen 1 Nolu Şube üyeleri, Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu önünde "Usulsüzlüğü ortaya çıkarmak suç değildir" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30- Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü önünde "mahkeme kararını uygula taş ocağını kapat" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - 16.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

14.00 - FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Kemalettin Özdemir hakkında görülen davaya devam edilecek. (ANKARA)

14.40 - BASİFED 4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi'nden Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen moderatörlüğünde düzenlenecek panele İzmir'in Foça, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Konak ve Selçuk belediye başkanları konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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