Anka Haber Ajansı 19 Nisan Cumartesi Gündemi

10.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Partisinin Genel Merkezi'nde Kadın Kolları tarafından düzenlenecek "Yeni Bir Dünya Vizyon" programında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZMAR Marketlerinin Ulukent Şubesi'nin açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İZMİR)

13.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Kanal İstanbul Projesi" kapsamında İSKİ tarafından İstanbul'a içme suyu sağlayan Sazlıdere Barajı sahasında yürütülen inşaat faaliyetlerini inceleyecek ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'na ve Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ YOZGAT)

14.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kuğulu Park'taki Boykot Cafe'de vatandaşlarla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük ve Erken Seçim imza kampanyası kapsamında Kadıköy İskele mevkiinde açılacak imza standını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - 19 Mart operasyonlarının ardından başlayan protesto eylemlerinin birinci ayında öğrenciler, Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı, " Gazze'de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için" Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00- 14. Alaçatı Ot Festivali kapsamında, Çeşme Beledeye Başkanı Lal Denizli moderatörlüğünde Adalet forumu düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

Geçirdiği kalp krizininin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ- İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına; Kasımpaşa-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor- Trabzonspor ve Göztepe- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (İSTANBUL - ADANA- İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...